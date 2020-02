KDY: 11. 2. od 17 hodin

KDE: Severočeská vědecká knihovna, Velká hradební 49

ZA KOLIK: 80 korun, registrovaní 30 korun

To vše je Borneo. Dozvíte se také, jak chutná nejtypičtější malajské jídlo, jak dodnes žijí původní obyvatelé džungle Dajakové, jaký je to pocit, dívat se zblízka do očí divokému lesnímu muži orang-utana nebo nač si dát pozor během putování na tato krásná, leč nebezpečná místa.