KDY: 14. 1. od 19:30

KDE: Severočeská vědecká knihovna

ZA KOLIK: 150 korun

Cynická Bára není typ holky, která se ráno probudí se sexy rozcuchem, protáhne se a na první pokus vyfotí nomakeup selfie, za kterou dostane 200 lajků, než dojde do koupelny. Je spíš ten typ holky, která se ráno bojí podívat do zrcadla, na zůstatek účtu a do lednice. Její život se otočí vzhůru nohama, když jí umře babička a „odejde do nebe“. Bára ale zjistí, že smrtí nic nekončí, naopak jí všechno začíná! Tohle bude v LiStOVáNí ryzí dámská jízda! Markéta Lukášková nebude chybět na žádném z představení, po diskuzi si budete moci koupit jakoukoliv z třech jejích knih.