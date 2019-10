KDY: 15. 10. od 19 hodin

KDE: Veřejný sál Hraničář

ZA KOLIK: 250 - 320 korun

Brandon má nového walkmana, Kelly to přehnala s odbarvovačem a mami, tati, Dylan pije! Nechceš si o tom promluvit? Nekompromisní ponor do devadesátek, do období, kdy všechny otázky dokázalo zodpovědět Bravíčko. Kdy jsme všichni toužili chodit na West Beverly high. Kdy jsme trsali na Spice Girls. Láska, sex a něžnosti na 90210 způsobů. A nezapomeňte: až dokoukáte film, přetočte videokazetu na začátek, jinak dostanete v půjčovně pokutu.

Představení je součástí festivalu Kult, další program festivalu najdete zde.