KDY: 27. 9. od 15 hodin

KDE: Veřejný sál Hraničář

ZA KOLIK: 130 korun / zlevněné 90 korun

Peter vyhlásí nesmlouvavou válku a nachystá na dědu sérii mistrně naplánovaných naschválů a karambolů. Leckdo by se po nich raději uklidil do domova důchodců, ale tenhle děda je z tvrdého těsta. Rozhodně se nevzdá, přijme válečný stav jako výzvu a pustí se do boje. Akci střídá protiakce, na jeden zákeřný naschvál je tu hned odpověď, po jednom šíleném nápadu na jedné straně přichází ještě bláznivější jako pomsta, na hrubý pytel se okamžité našije hrubá záplata. Války s dědou se stupňují a vítěz může být jen jeden.