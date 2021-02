Cestovatel Tomáš Hájek vás provede Finskem a pví vám vše o svých cestách touto zalesněnou zemí.

Finsko, lesní království | Foto: archiv pořadatelů

KDY: 9. 2. od 17 hodin

KDE: Online

ZA KOLIK: Zdarma

Lesy a jezera, kam dohlédnete, to je typická krajina jižního Finska. Finsko je nejzalesněnější zemí Evropy, takže kde jinde si v lese dokonale vyčistit hlavu než právě ve Finsku? A to v jakémkoliv ročním období. Čistá příroda jistě přispívá k tomu, že Finové jsou dnes prý nejšťastnějším národem na světě. Čím to je? A čím nám Finové mohou být vzorem?

Po rezervaci na emailu rezervace@svkul.cz vám bude zaslán odkaz s přístupem do online konferenční místnosti, kde bude přednáška probíhat.