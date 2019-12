KDY: 19. prosince, od 17 hodin

KDE: Severočeská vědecká knihovna Ústí nad Labem

ZA KOLIK: Vstupné 50 korun, registrovaní zdarma

Když Špidlíci pečou pro Ježíška vyhlášenou špidlíkovskou lahodnou vánočku, je svět kolem provoněný tisícem vůní a celý krásný. Ale jen do chvíle, kdy se zjeví otrava Dupík, co prská, ošklivě kouká a všechny otravuje. To se vám pak strhne pěkná mela! V neštěstí pomohou Špidlíkům zlatník, hajný a rybářka. Nakonec se všichni šťastně sejdou u jesliček v Betlémě, nad kterým do daleka září dvě vánoční hvězdy – Kometa a Raketa.

Nutná rezervace vstupenek na e-mailu detske@svkul.cz