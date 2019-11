KDY: 1. 12. od 15 hodin

KDE: Veřejný sál Hraničář

ZA KOLIK: 70 korun, film a dílna 100 korun

Lipsko 1989. Dvanáctiletá dívka Fany se s láskou stará o Sputnika, psa její nejlepší kamarádky Sophie, která odjela s maminkou na letní prázdniny do Maďarska. Na začátku školního roku se však Sophie do třídy nevrátila… jako mnoho jiných uprchla s maminkou na Západ. Fany se odvážně vydává kamarádku hledat, chce jí vrátit psa Sputnika. Laskavý animovaný film o síle přátelství a odvaze změnit historii se hluboce dotkne nejen mladých diváků. Po filmu následuje výtvarná dílna pro děti 8-12 let.