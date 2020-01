KDY: 15. 1. od 19:30

KDE: Hraničář

ZA KOLIK: 60 korun

Tak máme leden. A co teď? Vydáváte se na cestu do nového roku a ještě úplně nevíte, jak vykročit a kam vás zavede? Máte chuť sednou do káry a jet hledat lásku, párty, sex nebo smysl života? Nechte se inspirovat hrdiny a hrdinkami, co se vydávají na cesty v speciálním lednovém programu iShorts plném těch nejlepších road movies.