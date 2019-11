KDY: 13. listopadu, od 17 hodin

KDE: Severočeská vědecká knihovna Ústí nad Labem

ZA KOLIK: 50 korun, pro registrované zdarma

Lidé, kteří se neumějí mít rádi, častěji upadají do depresí. Většinou si neváží sami sebe, nemají zdravou sebeúctu, neumějí říkat ne, často se přetěžují. Má-li člověk sám sebe rád, netrpí ani pocity méněcennosti ani není sobcem, který myslí jen na sebe. Co to zdravá sebeláska je a jak se k ní dopracovat? Dozvíte se na přednášce Ludmily Křivancové, knihovnice a spisovatelky.