KDY: 7. 2. od 19 hodin

KDE: Zimní stadion Ústí nad Labem

ZA KOLIK: 990 - 1290 korun

Nazareth je skotská rocková skupina, známá několika hard rockovými hity, stejně jako coververzí balady „Love Hurts“ z poloviny 70. let. Na jejím vystoupení v Ústí se můžete těšit i na největší hity jako Dream On, Where Are You Now a další. Jako speciální host vystoupí skupina Turbo.