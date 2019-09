KDY: Po celý rok

KDE: Jezero Barbora

ZA KOLIK: Zdarma

Trasa k němu je dlouhá 35 kilometrů. Jako první musíte dojet do Trmic, odkud se vydáte po cyklotrase přes Stadice až do Teplic. Cestou tedy můžete navštívit památník Přemysla Oráče. Z Teplic je cíl už jen kousek, koupaliště se nachází v v Oldřichově i Duchcova. Až se osvěžíte, můžete se vrátit stejnou cestou zpět nebo si výlet prodloužit až do Duchcova.