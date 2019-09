KDY: Po celý rok

KDE: Labská stezka

ZA KOLIK: Zdarma

Stačí nasednout na kolo a tentokrát vyjet proti proudu Labe. Po nenáročném asfaltovém a štěrkovém povrchu můžete za 25 kilometrů dojet až do Litoměřic. Po cestě se vám naskytne pohled na hrad Střekov a Masarykovo zdymadlo nebo si v Brné můžete prohlédnout kapli svaté Anny. I dále má cesta kaňonovitým údolím Labe co nabídnout. K zastávce láká třeba Žernosecké jezero. A když vám v Litoměřicích bude stále zbývat dost sil, můžete zamířit po stezce do Roudnice nad Labem a dál.