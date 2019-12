Možná si říkáte proč bych měl jezdit lyžovat do Wilder Kaiser (Divoký Císař), když je toto tyrolské středisko stejně vysoko položené jako naše Krkonoše? Třeba protože vás nečekají žádné fronty na vleky, je pro vás připraveno přes dvě stovky perfektně připravených sjezdovek a jistota sněhu je od listopadu do konce dubna.

„Mnoho lidí se nás ptá jestli zde máme vůbec sníh,“ usmívá se Jana Kovacova z informačního střediska regionu Wilder Kaiser, které leží v nadmořské výšce od 800 do 1900 metrů nad mořem. „Přitom my zde nemáme se sněhem nikdy problémy,“ dodává.

Důvod je jednoduchý. Wilder Kaiser je jedno z nejseverněji položených alpských středisek. Když z vnitrozemí přicházejí srážky zde se zastaví a většina spadne právě zde. Mraky prostě narazí na první hornatou hradbu a „vysypou se“.

Pro české návštěvníky má tato poloha i další výhodu. Stačí přejet německo-rakouské hranice u Kufstainu a jste tam. Je to jedno z nejbližších alpských středisek z Prahy. Stačí vám pět hodin cesty autem. Není problém sem zajet lyžovat třeba jen na víkend.

Wilder Kaiser



Střediska: Söll, Scheffau, Ellmau, Going, Brixen im Thale, Hopfgarten, Itter Nadmořská výška: 626 - 1829 metrů Sjezdovky: 287 km, z toho 210 km zasněžovaných Více: www.skiwelt.at

Skiwelt, jak se také středisku říká, má největší síť propojených tratí v celém Rakousku. Přesně 287 kilometrů sjezdovek “bez sundání lyží“! A k tomu 90 lanovek.

Ze všech světových stran je lanovkami a tratěmi obehnán protáhlý hřeben se šesti vrcholy. Z nich se svezete do údolních středisek Söllu, Scheffau, Ellmau a Goingu na severní straně hřebene, do Brixenu im Thale na jihu a do Hopfgartenu a Itteru na západě. Všechna jsou klasické tyrolské vesničky.

Nejvyšším a nejsportovnějším je výrazný pahorek Hohe Salve (1 829 m) s dvěma černými sjezdovkami, jinak jsou svahy až na výjimky protkány spíš pohodovými červenými a modrými sjezdovkami.

Na Hohe Salve také najdete stylovou restauraci Gipfelrestaurant s dvěmi zajímavými vyhlídkami. První z nich je otáčecí terasa. Když si objednáváte jídlo jste sluníčku a krásnému údolí zády, ale za chviličku už si ten nádherný výhled vychutnáváte, a niž byste si museli přesednout.

Druhá netradiční vyhlídka vás čeká na toaletě. Tady se noviny na WC neberou. Konáte svou potřebu a před sebou máte obrovské okno s pohledem do údolí. Jediné štěstí je, že vy ven vidíte, ale z venku vás vidět není.

Po dlouhém dni stráveném na sjezdovce si můžete odpočinout v aquacentru Kaiserbad v Ellmau. Ten kdo má to štěstí a bydlí v Bio hotelu Stanglwirt v Goingu, má krásné wellness přímo u nosu.

Když si tam hovíte ve vířivce, kolem vás se prohání v proskleném akváriu malý žralok. To ovšem není jediná atrakce Bio hotelu. V místním Gasthofu si můžete objednat krvavý hovězí steak a při tom sledovat jak vedle vás se pase kráva. Mezi vámi a zvířetem je jen tenké sklo. Připadáte si jak ve stáji.