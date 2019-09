„Poté, co jsme opustili areál na Bukově u zimního stadionu, jsme měli velkou poptávku po badmintonových kurtech, kterou se nám nedařilo pokrýt. I proto jsme vybudovali v našem areál Tiskárny Horák novou halu,“ uvedl majitel centra Leoš Horák.

T-CLUB měl od města v pronájmu halu na Bukově, bývalá Konírna, kde mimo jiné provozoval 5 kurtů na badminton a 2 kurty na squash. Minulý rok ale halu opustil. Město ji nechalo zbourat a chystá na volné ploše postavit tréninkovou ledovou plochu.

KDY: Každý den od 6:00 do 20:00

KDE: T-CLUB, Drážďanska 858/83a Ústí nad Labem

ZA KOLIK: badminton od 129 do 259 Kč - více na www.tclub.cz/cenik/

Díky nové multifunkční hale má T-CLUB opět 2 squashové kurty. Ty vznikly místo dvou kurtů na badminton v původní hale v Krásném Březně. V nové hale vyrostl jeden tenisový kurt, který se dá jednoduše předělat na 5 badmintonových hřišť.



„Nyní tedy u nás můžete hrát badminton celkem na deseti kurtech, squash na dvou hřištích a nově také tenis,“ spočítal Horák.



Tím to ale nekončí. Halu by chtěli zprovoznit také pro nohejbal, futsal a další sporty. „Chceme její pronájem nabídnou školám, sportovním oddílům a různým spolkům. Mohou zde mít svou tréninkovou základnu, těch možností je hodně,“ dodal Leoš Horák.



T-CLUB v Krásném Březně v současnosti nabízí kolem dvaceti různých sportovních aktivit. Od badmintonu, squashe, ping pongu, tenisu, posilovny až po oblíbené skupinové lekce H.E.A.T. PROGRAM, programy LesMills, zdravotní lekce, kruhový trénink nebo TRX.



„Snažíme se stále sledovat nejnovější trendy ve fitness. Letošní rok jsme kompletně obnovili cardio zónu a vybavili ji nejmodernějšími stroji na trhu s multifunkčními obrazovkami. Díky vizualizaci se tak můžete například proběhnout v newyorském Central parku nebo sledovat své oblíbené seriály na YouTube.“ usmívá se Horák.



Otevřením nové haly ovšem další rozvoj v T-CLUBU nekončí. V centru by rádi měli například kurty na padel tenis. Jedná se o dynamicky se rozvíjející sport. Unikátní kombinace squashe a tenisu, obohacená o nové originální prvky, si již našla miliony příznivců po celém světě a pozvolna proniká i na území Čech a Slovenska.



Hraje se obvykle ve dvojicích, přičemž týmy jsou od sebe odděleny sítí na hřišti o rozloze zhruba třetiny tenisového hřiště. Hrací plocha je ale částečně lemována skleněnými zdmi, které mohou hráči v rámci pravidel využívat ve svůj prospěch.



„Místo bychom v našem areálu na tyto kurty měli v jedné sousední hale, takže uvidíme, kdy se do toho pustíme,“ přemýšlel Horák.



Dále by chtěl v centru více zútulnit kavárnu u recepce. Měla by se proměnit na malé bistro s větší nabídkou občerstvení. „Už máme vizualizaci připravenou, takže brzy se na to vrhneme. Chceme tu mít příjemnější prostředí, které by ještě více lidi lákalo si u nás posedět u kávy a něčeho dobrého po dobrém tréninku“ nastínil další plány s T-CLUBEM majitel.