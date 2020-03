KDY: neděle 8. března, od 17 hodin

KDE: Severočeské divadlo v Ústí

ZA KOLIK: 150 -430 korun

Mezi jeho nejznámější díla patří opery Rienzi, Bludný Holanďan, Tannhäuser, Lohengrin, Tristan a Isolda, Mistři pěvci norimberští, operní tetralogie Prsten Nibelungův i poslední opera Parsifal. 1. 4. 1837 nastoupil co hudební ředitel v Královci (Königsberg, dnes Kalinigrad), krátce nato ale podnik zkrachoval a on se ocitl v dluzích. V červnu 1837 získal místo dirigenta v Rize, dostal se z dosahu německých věřitelů. Tady začal vznikat text a začátek partitury opery Rienzi. 12. 10. 1837 zemřela jeho sestra Rosalie. V r. 1839 ztratil místo v Rize. Ze strachu z věřitelů svých velkých dluhů překročil tajně rusko-rakouskou hranici a plul se svou ženou Minnou na malé plachetnici na rozbouřeném moři až do Londýna. Na cestě načerpal inspiraci k opeře Der fliegende Holländer (Bludný Holanďan). Poté jel do Paříže. Léta 1840 – 1841 tu trávil za stísněných podmínek, dokončil Rienziho (1840) i Bludného Holanďana (1841). Seznámil se s Heinrichem Heinem i Franzem Lisztem. Poprvé tak přišel na myšlenku zpracovat drama Nibelungů. V r. 1842 opustil Paříž a vrátil se do Drážďan. Znamená pro Ústí víc, než jiný tvůrce světové klasiky: na hradě Střekov v r. 1842 získal první inspiraci k opeře Tannhäuser. 20. října 1842 byla v Drážďanech premiéra opery Rienzi. V r. 1843 byl jmenován kapelníkem Drážďanské opery. 2. února tu mělo premiéru jeho stěžejní dílo Bludný Holanďan. V červnu 1845 jel do Mariánských Lázní a v tamním klidném prostředí začal pracovat na opeře Lohengrin. 19. října 1845 měl v Drážďanech premiéru Tannhäuser. Zdroj: CS.WIKIPEDIA

program:

Mistři pěvci norimberští – předehra

Bludný Holanďan – árie z I. jednání

Tristan a Isolda – árie z II. jednání

přestávka

Tristan a Isolda - předehra

Tristan a Isolda – árie z III. jednání

OBSAZENÍ:

Dirigent : Miloš Formáček

Eliška Weissová

Karla Bytnarová

Jakub Pustina

Richard Haan

Serguei Nikitine