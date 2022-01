Novoroční ohňostroj na Větruši Kdy: Sobota 1. ledna 2022 od 18.00 hodin Kde: Na Větruši v Ústí nad Labem Statutární město Ústí nad Labem na svém facebookovém profilu informovalo o tom, že obyvatelé krajského města o slavnostní ohňostroj k uvítání nového roku rozhodně nepřijdou. Novoroční ohňostroj totiž město pořádá v sobotu 1. ledna 2022 od 18 hodin. Tentokrát bude odpálen z vrchu Větruše. Místo bylo zvoleno tak, aby byl viditelný z velké části města a nedocházelo ke shlukování návštěvníků. Ti by měli dát pozor, protože v den ohňostroje bude na Větruši omezena možnost parkování.

Plavecký areál Klíše

Kdy: Neděle 2. ledna 2022 od 10.00 do 21.00 hodin.

Kde: Plavecký areál Klíše

Na silvestra a na Nový rok má Plavecký areál Klíše zavřeno. Veřejnost tak může přijít v neděli 2. ledna, kdy je otevřeno od 10.00 do 21.00 hodin. Ve stejnou dobu bude k dispozici i fitness a sauna pro ženy.

Cyklocentrum v Ústí nad Labem

Kdy: Pátek 31. prosince od 8.00 do 13.00 hodin

Kde: Cyklocentrum v Ústí nad Labem

Cyklocentrum v Ústí nad Labem, které najdete v Přístavní ulici za nádražím, má poslední den roku 2021 otevřeno od 8.00 do 13.00 hodin.

Městské lázně v Ústí nad Labem

Kdy: Neděle 2. ledna 2022 od 10.00 do 20.00 hodin

Kde: Městské lázně v Ústí nad Labem

Městské lázně v Ústí nad Labem mají 31. prosince a 1. ledna 2022 zavřeno. Veřejnost bude moci přijít využívat bazén v neděli 2. ledna od 10.00 do 20.00 hodin. Ve stejnou dobu bude v provozu také společná sauna.

Masarykovo zdymadlo je technicky dokonalé vodní dílo

Kdy: Kdykoliv

Kde: Ústí nad Labem

Pod střekovskou skálou v Ústí nad Labem můžete také v novém roce přejít na druhý břeh Labe a zároveň si přitom prohlédnout technicky dokonalé vodní dílo, zbudované v letech 1923 až 1936, s cílem zajistit splavnost řeky. Součástí Masarykova zdymadla jsou dvě plavební komory, hydroelektrárna se třemi vertikálními Kaplanovými turbínami a také jez, s jehož pomocí lze dosáhnout rozdílu hladin o výšce téměř 10 metrů. Součástí jezu je i rybí přechod. Ke zdymadlu lze dojet autobusem nebo lze jít z centra pěšky. Ideální to je přes střekovskou stranu, kde vede cyklostezka. Jde o nenáročnou procházku.

Vysoký Ostrý slibuje vyhlídku do dáli

Kdy: Po celý rok

Kde: Vysoký Ostrý

Vysoký Ostrý je kopec nad východní částí města Ústí nad Labem a své kouzlo má i v zimě. Vypíná se nad městskými částmi Střekov a Brná nad Labem. Na vrcholku je upravená plošina s rozhledovou mapou, která slouží jako vyhlídkový bod. Za příznivých podmínek jsou odtud vidět nejen údolí řeky Labe, ale také České středohoří a Krušné hory, či dokonce Říp, Bezděz, Ještěd nebo Děčínský Sněžník. Na vrchol vede naučná stezka Pod Vysokým Ostrým. Dlouhá je 8,5 kilometrů a má 16 zastavení s informačními tabulemi. Přístup je sem z Nové Vsi, která je dostupná městskou hromadnou dopravou z Ústí nad Labem.

Procházka k Vaňovskému vodopádu

Kdy: Po celý rok

Kde: Vaňovský vodopád, Vaňov, Ústí nad Labem

Vyrazte se podívat k Vaňovskému vodopádu, je to příjemná procházka. Jedná se o největší vodopád Českého středohoří. Nachází se blízko k městu a je velmi snadno dostupný. Cesta k němu vede do kopce, ale není nijak dlouhá a je snadno schůdná za každého počasí a v jakoukoliv roční dobu. Do Vaňova se dá z centra Ústí dostat autobusem číslo 15.

Rozhledna Radejčín

Kdy: Po celý rok

Kde: Rozhledna Radejčín, Dubice

Pokud hledáte místo kam vyrazit v první den nového roku na výlet, rozhledna Radejčín láká na výhledy do krajiny Českého středohoří. Věž měří 30 metrů, pokud se tedy nebojíte výšek, můžete si z ní užít výhledy na České středohoří s Milešovkou, Říp, zříceninu hradu Kamýk nebo Krušné hory. Od vlakové stanice Radejčín vede žlutá turistická trasa přímo k rozhledně, cesta je dlouhá přibližně kilometr. Autobusem nebo autem můžete dojet i do Dubic odkud je cesta dlouhá 1,5 kilometru.