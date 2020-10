Mykologický den v muzeu

KDY: Neděle 4. října od 10 hodin

KDE: Muzeum Ústí nad Labem

ZA KOLIK: 30-50 korun

Výstava nasbíraných hub a „houbařská“ poradna. Možnost přinést vlastní houby k určení. V rámci výstavy probíhají zajímavé odborné přednášky, součástí akce jsou tradičně i hravé aktivity pro děti. Mykologický den v ústeckém muzeu se uskuteční v neděli 4. října od 10 do 17 hodin.

Deskohraní v Knihomolce

KDY: Sobota 3. října 2020 v 10:00 až 18:00

KDE: Knihomolka,Severočeská vědecká knihovna

ZA KOLIK: 30 korun



Deskoherní je setkání určené všem zkušeným i začínajícím hráčům. K dispozici jsou desítky her ze zásob klubu a neustále rostoucí zásoby jeho členů a členek. Akce je vhodná pro starší 15 let, mladší hráči pouze s doprovodem. Vstupné 30 Kč (slouží pro režijní náklady a nákup nových her). Tentokrát se Deskohraní uskuteční v druhé části knihovny Severočeské vědecké knihovny v ulici Velká Hradební a to v příjemném prostředí tamní kavárny Knihomolky.

Výlet na hrad Střekov

KDY: Středa – neděle 10.30 – 16.30 (říjen)

KDE: Hrad Střekov v Ústí nad Labem

ZA KOLIK: 80-100 korun



Gotický hrad je jednou z dominant měst Ústí nad Labem. Pokud máte rádi památky měli byste ho alespoň jednou navštívit. Hrad Střekov byl vystavěn v 14. za účelem ochrany říční stezky po Labi. Přestože část opevnění je rozbořená, některé kamenné zdi jsou stále velmi dobře zachovalé. Z věže se návštěvníkům nabízí malebné vyhlídky na řeku a kopce Českého středohoří. Kromě hradu samotného jsou k prohlédnutí i kresby a fotografie hradu a některé repliky historických zbraní. V prostorách bývalé kovárny funguje restaurace.

Hru Pan Kolpert můžete vidět v Činoherním studiu

KDY: Pátek 2. října od 19 hodin

KDE: Činoherní studio Ústí nad Labem

ZA KOLIK: 230 korun



„Račte dál. Místa je tu dost. Je tu jen ještě jedna mrtvola.“ Manželé Molovi přijali pozvání na večeři do Morové ulice. Hostitelé ovšem neumějí vařit a uprostřed místnosti stojí zamčená truhla. „Co to bylo za fórek, s tou mrtvolou?“ Naštěstí je možné objednat si pizzu a věnovat se společenským hrám. Alespoň na chvíli… Morbidní komedie o jedné návštěvě. „Páni, já to hned říkal, že je chyba mít hosty v den naší první vraždy.“ Hru Pan Kolpert můžete vidět v pátek 2. října od 19 hodin v ústeckém Činoherním studiu. Lístek stojí 230 korun.

V ústeckém muzeu oživly knězovy stoleté fotky

KDY: Denně kromě pondělí od 9 do 18 hodin

KDE: Muzeum města Ústí nad Labem

ZA KOLIK: 30-50 korun

Zhmotnit zmizelý svět z let 1914 – 1945 se pokouší výstava o celoživotním díle nejvýznačnější ústeckého fotografa z první poloviny minulého století Rudolfa Jenatschkeho. Vidět ji můžete v ústeckém muzeu až do března příštího roku.





Na Větruši můžete hrát tenis i nohejbal

KDY: Do 31. října 9-19.30

KDE: Větruše v Ústí nad Labem

ZA KOLIK: 100Kč/hodina kurtu



Sportoviště na ústecké Větruši nabízí dva antukové tenisové kurty i víceúčelové hřiště na volejbal i nohejbal. Za hodinu na tenisových kurtech zaplatíte 100 korun. V areálu sportoviště jsou šatny, sprchy a WC, k dispozici je občerstvení.

KDY: sobota 3. října od 16.15 hodin

KDE: Církvice





Václav Krahulík a jeho hosté vystoupí v Církvicích

Církvický kulturní spolek připravil letošní 3. hudební akci letošní sezony. Jde o hudební koncert s názvem Václav Krahulík a jeho hosté. Hosty budou Ústecký pěvecký dětský sbor UJEP pod vedením manželů Martiny Zemanové a Petra Zemana a Miloš Bok hudební skladatel, dirigent, varhaník, klavírista a pedagog. V programu zazní: ÚPDS UJEP /dětský sbor/ písně umělé i lidové např Tancuj tancuj, Vačovské hatě, skladby Jiřího Holuba a Antonína Dvořáka, Miloš Bok autorské skladby a skladba Manuela de Fally Ohňový tanec a V. Krahulík – autorské skladby. Akce se uskuteční v sobotu 3. října od 16.15 hodin v kostela Nanebevztetí Panny Marie v Církvicích u Ústí nad Labem.