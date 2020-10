Barvy budou zdobit šikmý kostel

KDY: Pondělí 28. září od 20 hodin

KDE: Kostel Nanebevzetí Panny Marie Ústí nad Labem

ZA KOLIK: Zdarma

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem bude během významných dnů nasvícen tematickými barvami. První rozsvícení proběhne 28. září. Den české státnosti bude prvním dnem, během kterého bude nasvícen kostel na Kostelním náměstí. Rozsvícení proběhne ve 20.00 hodin. Vstupné se neplatí.

Jiřinková slavnost na zámku Velké Březno

KDY: Sobota 26. a neděle 27. září 10-17 hodin

KDE: Zámek Velké Březno

ZA KOLIK: Plné vstupné 130 korun, snížené 90 korun



V půvabných interiérech zámku Velké Březno si můžete prohlédnout vázy s 60 nejkrásnějšími druhy podzimních jiřin, které si můžete vybrat a pak i objednat do své vlastní zahrady. Jiřinková slavnost se uskuteční tento víkend od 10 do 17 hodin. Plné vstupné stojí 130 korun, snížené 90 korun.

Staré pecky Leoše Mareše v ústeckém letním kině

KDY: Pátek 25. září od 20 hodin

KDE: Letní kino Ústí nad Labem

ZA KOLIK: Od 990 korun



Dvouhodinová spektakulární show Leoše Mareše a jeho hostů se jmenuje Staré pecky. Akce se uskuteční tento pátek v ústeckém letním kině od 20 hodin. Lístky stojí od 990 korun. Koupit je lze na www.ticketstream.cz

ZRUŠENO!!! V Městských sadech vystoupí Chabakus i bubeník Flesar

KDY: Neděle 27. září od 15 hodin

KDE: Městské sady Ústí nad Labem

ZA KOLIK: Zdarma



ZRUŠENO. Poslední záříjová neděle, poslední Malý Hamburk. Vyrazte na minifestival do ústeckých Městských sadů. Tuto neděli se od 15 hodin představí Chabakus, což je dětský band ZUŠ v Chabařovicích pod vedením Jiřího Straňka. Od 16.30 vystoupí mladý bubeník Šimon Flesar. Letošní Malý Hamburk od 17 hodin zakončí hudební australská sesterská dvojice Sissos. Vstupné se neplatí.

Pábitelé v Činoherním studiu vás zavedou do hospody

KDY: Pondělí 28. září od 19 hodin

KDE: Činoherní studio Ústí nad Labem

ZA KOLIK: 250 korun



Pábitelé v podání herců Činoherního studia. (ČS) Lehkonohá koláž obrazů a zápisků Bohumila Hrabala, v níž se proplétá raná humoreska o tlupě pojišťováků na lovu, s pozdní melancholií bilancujícího autora. Koláž se mění v konfrontáž. Zve nás do hospody, která je alfou i omegou Hrabalovy tvorby. Hru můžete vidět v pondělí 28. září v ČS na Střekově od 19 hodin. Lístek stojí 250 korun.

Horror zombie show na Severní Terase

KDY: Do 4. října

KDE: Louka pod Chýší na Severní Terase

ZA KOLIK: 250-300 korun



Právě teď máte mimořádnou šanci nechat se vnést do temného světa nové Horror zombie show. Tu můžete vidět od 23. září do 4. října na louce pod Chýší na Severní Terase. Těšte se na artistická vystoupení, akrobatická i žonglérská představení, nebezpečné kousky s ohněm a mnoho dalšího. A to vše zabalené do mrazivé hororové atmosféry. Nechybí ani klaun, který umí pobavit, ale i vyděsit. Vstup povolen pouze odvážným! Představení ve velkém cirkusovém stanu začínají vždy v 19 hodin kromě úterý 29. září, kdy mají umělci volný den, a 4. října, kdy začne show už v 18 hodin. Vstupné stojí od 250 do 300 korun.

KDY: Pondělí 28. září od 8 do 17 hodin

KDE: U hypermarketu Globus v Trmicích

ZA KOLIK: 100 korun

Sraz amerických strojů u hypermarketu Globus Trmice

První ročník srazu amerických strojů se uskuteční na parkovišti u hypermarketu Globus Trmice v pondělí 28. září od 8 hodin. Těšit se můžete na nablýskané americké káry a skupinu Maxíci. K vidění tak bude třeba i legendární automobil knight rider.