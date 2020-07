Kubánský večer na lodi

KDY: Pátek 10. července od 19 hodin

KDE: Přístaviště Vaňov

ZA KOLIK: 490 korun

Na taneční vlně v kubánském stylu. Tak to je kubánský večer, který proběhne v pátek od 19 hodin na lodi Labské plavební. Nastupuje se ve Vaňově u Ústí nad Labem. Na palubě vás čeká živá kubánská kapela, míchané nápoje a dobroty z grilu. Můžete si vyzkoušet s tanečníky latinsko – americké tance. Nastupování na loď v Ústí nad Labem Vaňov je možné cca 15 minut před vyplutím lodi v závislosti na pokynech posádky lodi. Lístky lze koupit na webu Labské plavební. Vstupné stojí 490 korun na osobu. Start akce je v pátek v 19 hodin. Další kubánský večer na lodi v Ústí bude 31. července.

2. Malý Hamburk

KDY: Neděle 12. července od 15 hodin

KDE: Městské sady Ústí nad Labem

ZA KOLIK: Zdarma



Letos podruhé budete mít možnost přijít k Mušli do Městských sadů na pravidelný nedělní multižánrový hudební minifestival Malý Hamburk. Na akci má vystoupit francouzská písničkářka Sophy-Ann Pudwell, ústecká rocková parta Black Sabaka či formace z Čelákovic Šouflšou. Vstupné se napletí. Minifestival podporuje finančně město Ústí nad Labem.

Tivolí hudební léto

KDY: Sobota 11. července od 16 hodin

KDE: Restaurace Tivoli, Velké Březno

ZA KOLIK: Zdarma



Tivolí hudební léto tentokrát přivátá kapely Total, Last rebel a Starou školu jinak. Akce proběhne v sobotu od 16 hodin a vstup je zdarma. První večer třetího ročníku festivalu Tivolí hudební léto navštívilo zhruba 250 lidí.

Promenádní koncerty

KDY: Neděle 12. čerevence od 17 hodin

KDE: U OC Forum Ústí nad Labem

ZA KOLIK: Zdarma

Promenádní koncerty pokračují. Tentokrát se můžete těšit na Clarinet society. Start akce je v neděli v 17 hodin před OC Forum. Vstupné se neplatí. Příští neděli zahrají na stejném místě Old Boys a 26. července vystoupí Doubravanka.

Bratrstvo kočičí pracky na hradě Střekov

KDY: Sobota 11. července a neděle 12. července od 17 hodin

KDE: Hrad Střekov (v případě špatného počasí Činoherní studio)

ZA KOLIK: 200 korun



Jací byli doopravdy chlapci z Bratrstva kočičí pracky, Dlouhé Bidlo, Štětináč a Bohouš? Je vše, co se píše v TAM-TAMU neochvějná pravda? Nebo bylo všechno trochu jinak? A co na to Jan Tleskač? Divadelní hru Bratrstvo kočičí pracky uvede Činoherní studio (ČS) o tomto víkendu na hradě Střekov, v případě špatného počasí se představení přesune do ČS. Vstupné stojí 200 korun.

KDY: Sobota 11. července

KDE: Hospůdka Eden, Dobětice

ZA KOLIK:

Hospůdka Eden zažije další boxerské galaodpoledne

Během čtrnácti dnů druhá boxerská akce v Ústí nad Labem. V Hospůdce Eden se odehraje další galaodpoledne, bude sice o poznání menší než to poslední, přesto ale s mezinárodní účastí. Zatím jsou naplánované čtyři duely. Představit se mají Eschner, Babiak a Phannarai. Podle organizátora akce Lukáše Konečného se časový harmonogram sobotního odpoledne ještě dolaďuje.