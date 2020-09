Pábitelé v Činoherním studiu vás zavedou do hospody

KDY: Pátek 11. září od 19 hodin

KDE: Činoherní studio Ústí

ZA KOLIK: 250 korun

Pábitelé v podání herců Činoherního studia. (ČS) Lehkonohá koláž obrazů a zápisků Bohumila Hrabala, v níž se proplétá raná humoreska o tlupě pojišťováků na lovu, s pozdní melancholií bilancujícího autora. Koláž se mění v konfrontáž. Zve nás do hospody, která je alfou i omegou Hrabalovy tvorby. Hru můžete vidět tento pátek v ČS na Střekově od 19 hodin. Lístek stojí 250 korun. Po představení bude následovat diskuze s diváky, kterou povede režisér David Šiktanc.

Na Malý Hamburk přijede Eva Vargo a Báry

KDY: Neděle 13. září od 15 hodin

KDE: Městské sady Ústí nad Labem

ZA KOLIK: Zdarma



Léto sice končí Malý Hamburk tu s vámi ale bude každou neděli až do konce září. Vyrazte na pravidelný minifestival do ústeckých Městských sadů. Tuto neděli zahrají: Eva Vargo (15.00), Wan men sonk (16.00) a Báry (17.00) tedy dámská skupina z Děčína, která hraje country-bluegrass.

Zálezly zažijí pirátskou show

KDY: Sobota 12. září od 13.00 hodin

KDE: Dolní Zálezly

ZA KOLIK: 50-150 korun



Tradiční akce Den obce se chystá v Dolních Zálezlech na Ústecku na sobotu 12. září. Program proběhne mezi 13. a 17. hodinou na místním fotbalovém hřišti. Nejprve proběhne pirátská show, od 14.30 hodin pořadatelé slibují tvarování balónků s balónkovou Evičkou a airbrush tetování. Děti si budou moci po celé odpoledne užívat pouťové a nafukovací atrakce, nebudou chybět ani soutěže a různé dobroty. Místní děti zaplatí za vstup 50 korun, přespolní 150 korun.

Zoologická zahrada bude patřit hmyzu

KDY: Sobota 12. září 9-18 hodin

KDE: Zoo Ústí nad Labem

ZA KOLIK: 60-120 korun



Sobota 12. září bude v ústecké zoologické zahradě patřit hmyzu. Právě třída hmyzu je nejpočetnější živočišnou skupinou planety. Předpokládá se, že 90 % všech živočichů spadá právě mezi ně. Tito šestinozí členovci v nás často probouzejí negativní emoce a nepatří mezi vyhledávané domácí mazlíčky. Nicméně právě zástupci třídy hmyzu jsou základním stavebním kamenem každého zdravého a prosperujícího biotopu. Jsou to právě naši malí bezobratlí přátelé, kteří tvoří základ potravních řetězců a zodpovídají za nejdůležitější biochemické procesy, jako je rozklad organických látek nebo tvorba půdy. „Návštěvníky čeká bohatý program, který započne zajímavou přednáškou Pavla Krásenského v Zooškole Heinricha Lumpeho. Cestovatel, fotograf a kurátor entomologické sbírky oblastního muzea v Mostě oblaží návštěvníky přednáškou s názvem Podivuhodný svět bezobratlých. K vidění bude také výstava jeho makrofotografií ze světa hmyzu v pavilonu exotária, ke které budou patřit soutěžní otázky zaměřené na vyobrazené druhy. Po odevzdání vyplněného soutěžního tiketu na pokladně zoo se účastníci zapojí do slosování o poukaz v hodnotě 1 000 Kč na nákup do Hypermarketu Globus Trmice, který je hlavní partnerem akce. Pozvání přijali i místní včelaři, kteří se podělí o své zážitky s pruhovanými opylovači. Kromě zajímavého povídání ovšem přivezou zajímavé včelařské produkty, které návštěvníci mohou zakoupit v areálu zoo,“ uvádí pracovnice kontaktu s veřejností Ingrid Veselá Volfová. Pro návštěvníky bude připravena výstava živého hmyzu. „Horní patro pavilonu exotária bude hostit výstavu zástupců exotického hmyzu. Mezi vystavenými nebudou chybět zákeřnice či různé druhy exotických švábů. Na své si však přijdou i milovníci pavouků,“ řekl mluvčí ústecké zoo Matěj Kynšt.

Národním dům v Ústí bude patřit rybičkám a hadům

KDY: Sobota 12. září od 10 hodin

KDE: Národní dům Ústí nad Labem

ZA KOLIK: 20 korun



Vstupte do Světa zvířat a zavítejte na chovatelskou a pěstitelskou burzu, která se koná v Národním domě každý měsíc. Tentokrát proběhne tuto sobotu od 10 hodin. Můžete vidět spousty druhů akvarijních rybiček, rostlin, pomůcek, jezírkové ryby, hlodavce, hady, krmení. Vstupné vyjde na 20 korun.

Moto areál v Chabařovicích bude hostit hudební festival

KDY: Sobota 12. září od 15 hodin

KDE: Chabařovice

ZA KOLIK: 150 korun



Chaba Music Night. To je název hudebního festivalu, který se připravuje v Moto areálu Chabařovice na sobotu 12. září. Odstartuje v 15 hodin. Program nabízí vystoupení Luboše Holuba, formací Dogmen, Stará škola, New Black Jack, Štíhlá koza a Hlahol. Vstupné přijde na 150 korun.