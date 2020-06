Bratrstvo kočičí pracky v Činoherním studiu

KDY: Neděle 14. června od 15 hodin a 17 hodin

KDE: Činoherní studio v Ústí nad Labem

ZA KOLIK: 200 korun

Jací byli doopravdy chlapci z Bratrstva kočičí pracky, Dlouhé Bidlo, Štětináč a Bohouš? Je vše, co se píše v TAM-TAMU neochvějná pravda? Nebo bylo všechno trochu jinak? A co na to Jan Tleskač? Nahlédněme na dobrodružství populární pětice z perspektivy údajně největších záporáků v dějinách Mladého hlasatele. Již brzy a klidně i u vás doma. Hru Bratrstvo kočičí pracky můžete vidět v Činoherním studiu v Ústí nad Labem v neděli 14. června od 15 a 17 hodin.

Koupaliště v Povrlech funguje, nabízí plavání i volejbal

KDY: denně 10 – 19 hodin

KDE: Povrly

ZA KOLIK: 30-60 korun



Koupaliště v Povrlech funguje každý den mezi 10. a 19. hodinou. Zájemci si mohou půjčit lehátko, užít si plážový volejbal nebo stolní tenis.

Ústecká populární kapela UDG zahraje ve vinařství v Třebívlicích

KDY: sobota 13. června od 19.30 hodin

KDE: Vinařství Johann W. v Třebívlicích

ZA KOLIK: od 290 korun



Ústečtí UDG zahrají v sobotu na letní scéně ve Vinařství Johann W. v Třebívlicích na Litoměřicku. Start akce je v 19.30 hodin. Kapacita je omezena, v prodeji je 500 vstupenek. Předprodej běží na www.xticket.cz. Lístky jsou k mání od od 290 korun, koupit si můžete i voucher na neomezené jídlo a pití za 390 korun. UDG je česká pop-rocková hudební skupina pocházející z Ústí nad Labem, vznikla v roce 1998. Na svém kontě má několik alb a získala řadu hudebních cen.

V Ústí se sejdou sběratelé pohlednic, tácků a známek

KDY: sobota 13. června od 9 hodin

KDE: DK Ústí nad Labem

ZA KOLIK: 40 korun





Sběratelé papírových předmětů se v sobotu 13. června sejdou v ústeckém Domě kultury. Přinesou pivní suvenýry, známky, pohlednice, kalendáříky nebo například zápalkové nálepky. Akce má začít v devět hodin ráno a končit s polednem.

KDY: Sobota 13. června od 20 hodin

KDE: Hospoda KD Ústí nad Labem

ZA KOLIK: 150 korun

Ústí Žije vol.1 - Idio&idio + Maniac

První koncert z projektu #ÚSTÍŽIJE! Už napoprvé to bude velmi luxusní párty - jak lépe nastartovat kulturu v našem městě, než aktuální bláznivou ústeckou čtyřkou, IDIO&IDIO, která si k sobě pozvala neméně energické kamarády, kapelu Maniac!

KDY: Sobota 13. června od 20 hodin

KDE: Restaurace Na Kačáku v Tisé

ZA KOLIK: 180 korun

Na Kačáku v Tisé vystoupí Jiří Schmitzer

Vynikající český herec a muzikant s osobitým humorem zarecituje a zahraje své písně Na Kačáku V Tisé. Těště se na accoustic - punk. Start akce je v sobotu ve 20 hodin. Vstupné přijde na 180 korun.