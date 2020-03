KDY: každý den (kromě pondělí) 9.30-18 hodin

KDE: Hrad Střekov, Na Zacházce

ZA KOLIK: dospělý 100 korun, snížené vstupné 80 korun

Gotický Hrad Střekov

Gotický hrad je jednou z dominant měst Ústí nad Labem. Pokud máte rádi památky měli byste ho alespoň jednou navštívit.

Hrad Střekov byl vystavěn v 14. za účelem ochrany říční stezky po Labi. Přestože část opevnění je rozbořená, některé kamenné zdi jsou stále velmi dobře zachovalé. Z věže se návštěvníkům nabízí malebné vyhlídky na řeku a kopce Českého středohoří. Kromě hradu samotného jsou k prohlédnutí i kresby a fotografie hradu a některé repliky historických zbraní. V prostorách bývalé kovárny funguje restaurace.





Výlet na Erbenovu vyhlídku

KDY: celoročně

KDE: Erbenova vyhlídka, Ústí nad Labem

ZA KOLIK: zdarma

Udělejte si výlet na oblíbenou ústeckou rozhlednu. Cesta nahoru vede sice do prudkého kopce a poté vás ještě čekají schody na samotnou rozhlednu, výhled za namáhavou cestu ale stojí. Z 15 metrů vysoké rozhledny na Dobětické výšině uvidíte nejen celé město, ale dohlédnete až na na Milešovku, Bukovou horu, Teplice a Krušné hory. Pokud se na ní chcete vypravit, můžete nasednou na trolejbusy číslo 53 nebo 54, které staví na zastávce Stříbrníky kousek pod ní.





Vaňovský vodopád

KDY: celoročně

KDE: Vaňov

ZA KOLIK: zdarma



Vaňovský vodopád na Podlešínském potoce se díky své výšce a výhodné poloze v blízkosti města řadí k nejznámějším a nejvíce navštěvovaným vodopádům Českého středohoří. Měří 12 metrů a slibuje zajímavou podívanou v jakémkoliv ročním období, jelikož v zimních měsících zamrzává.





KDY: sobota 14. března, od 19 hodin

KDE: Činoherní studio - Obejvák - kapacita 50 lidí

ZA KOLIK: 160 korun

Hra Paškal v Činoherním studiu (ČS)

Režisér Jiří Pokorný se vrací po loňském Pazourovi znovu ke spolupráci s ústeckou činoherní scénou černou komedií pro tři herce Paškál. Hru si napsal sám Pokorný pod pseudonymem Jarol Ostraval a přímo na míru Obejváku, studiové scéně Činoherního studia. Do hlavní role obsadil hostující herečku Lucii Roznětínskou, ta ztvárnila násilnickou zlodějku Barboru, jež požaduje snadnou cestu za hranice se svými ukradenými milióny. Lukáš Černoch hraje kněze Mojmíra, který se stane rukojmím a má Barboře uvolnit za svobodou. Situaci do nočního kostela, kde se děj odehrává, přichází řešit policejní psycholog Luboš, jehož ztvárnil hostující Jiří A. Trnka. Podaří se Barboře cesta s kupou peněz za hranice všedních dnů, nebo se její plán zhatí? Vidět hru Paškál můžete v sobotu od 19 hodin v Činoherním studiu. "Představení inscenace Paškál v sobotu 14. března se neruší, hraje se na studiové scéně Obejvák s kapacitou do 40 diváků," řekla za ČS Petr Kuneš.