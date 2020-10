Procházka k Vaňovskému vodopádu

Kdy: Po celý rok

Kde: Vaňovský vodopád, Vaňov, Ústí nad Labem

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Vyrazte do krásné podzimní přírody podél podlešínského potoka až k vodopádu. Jedná se o největší vodopád Českého středohoří. Nachází se blízko k městu a je velmi snadno dostupný. Cesta k němu vede do kopce, ale není nijak dlouhá a je snadno schůdná za každého počasí a v jakoukoliv roční dobu. Do Vaňova se dá z centra Ústí dostat autobusem číslo 15.

Labská stezka láká

Kdy: Po celý rok

Kde: Labská stezka, Ústí nad Labem - Litoměřice

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Labská stezka cyklistům nabízí odpočinkový výlet. Po nenáročném asfaltovém a štěrkovém povrchu můžete za 25 kilometrů dojet až do Litoměřic. Po cestě se vám naskytne pohled na hrad Střekov a Masarykovo zdymadlo nebo se v Brné můžete zastavit u kaple svaté Anny. I dále má cesta kaňonovitým údolím Labe co nabídnout. K zastávce láká třeba Žernosecké jezero. A když vám v Litoměřicích bude stále zbývat dost sil, můžete zamířit po stezce do Roudnice nad Labem a dál.

Výlet Bertiným údolím

Kdy: Po celý rok

Kde: Bertino údolí, Ústí nad Labem

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Krátká procházka podél Stříbrnického potoka nezabere příliš času. Terén není nijak náročný, a proto je výlet vhodný i pro děti. Můžete si užít přírodu a zůstat přitom stále v centru Ústí nad Labem. Do Bertina údolí se dostanete snadno. Stačí se svést trolejbusy číslo 54 a 53 ve směru Dobětice točna nebo trolejbusem 52 ve směru Severní Terasa a vystoupit buď na zastávce Důlce a projít si Bertiným údolím zespodu, nebo můžete dojet až na zastávku V Rokli a projít Bertiným údolím od shora.

Na Kozí Vrch za výhledem

Kdy: Po celý rok

Kde: Kozí Vrch,Ústí nad Labem

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Nedaleko městské částí Mojžíř leží Kozí vrch, ze kterého se naskýtá nádherný pohled do krajiny. Na vrcholku Kozího vrchu je skalní plošina, ze které je krásný výhled do údolí řeky Labe, na Bukovou horu nebo do Ústí nad Labem. Celou trasu vede značená turistická stezka, odbočka ze zelené trasy z Neštědic do Neštěmic. Výlet samotný nezabere moc času, cesta nahoru je dlouhá asi jen 2 kilometry.

Lanovkou na Větruši za výhledem

Kdy: Denně od 8 do 22 hodin

Kde: Větruše, Ústí nad Labem

Za kolik: 25 korun

Proč přijít: Zajeďte si lanovkou na výlet k jedné z výrazných dominant města. Kromě vyhlídky na město si můžete projít přírodní bludiště a zkusit se v něm neztratit. Na Větruši je nejsnazší se dostat lanovou dráhou vedoucí z OC Forum. Cena lístku lanovky je 25 korun.

Výlet na Vyhlídku Vlastimila Cajthamla

Kdy: Po celý rok

Kde: Vyhlídka Vlastimila Cajthamla, Ústí nad Labem

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Už jste byli na nové ústecké vyhlídce? Vznikla na Střekově v rámci participativního rozpočtu. Nese jméno známého ústeckého turisty. Za svou existenci vděčí právě ústeckým turistům, kteří navrhli její výstavbu. Vyhlídka nabízí návštěvníkům nový pohled na Ústí i přilehlé okolí.

Do knihovny pro četbu na podzimní večery

Kdy: Každý všední den kromě středy 9 - 18 hodin, Středa 13 - 18 hodin

Kde: Winstona Churchilla 3, Severočeská vědecká knihovna Ústí nad Labem, Ústí nad Labem

Za kolik: Roční registrace: děti 50 korun, studenti a důchodci 100 korun, ostatní 200 korun

Proč přijít: Pokud hledáte zábavu na dlouhé podzimní večery, zajděte si do Severočeské vědecké knihovny vypůjčit něco ke čtení. Na výběr máte nespočet knih všech možných žánrů. Můžete třeba sáhnout po severských detektivkách. Třeba nějakou od Jo Nesboa, jako například jeho loňský bestseller Nůž. Ten pojednává o detektivovi, co se vzbudí se krví na rukách a bez jakýchkoliv vzpomínek na to, co se stalo předchozího večera.

Na kole k Miladě

Kdy: Po celý rok

Kde: Jezero Milada

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Výlet na kole vhodný pro celou rodinu nabízí cyklostezka vedoucí okolo jezera Milady. Trasu můžete začít v Adolfově nebo Habarticích, kam se z Ústí můžete dostat jedním z pravidelně jezdících cyklobusů. Cesta vede nejprve kolem zříceniny hradu Kyšperk. Dále pak vede přes Stradov, Chlumec, Chabařovice a Roudníky. Většinu jízdy se vám po levé ruce bude naskýtat pohled na jezero Milada. Trasa dlouhá 25 kilometrů končí v Řehlovicích. Snadno se odtamtud ale dá sjet do Trmic a pak dojet až do Ústí.