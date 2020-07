Formani zahrají Aladina na lodi

KDY: Sobota 18. července od 15.00

KDE: Loď Tajemství ve Vaňově

ZA KOLIK: 290 korun

Rodinné divadelní představení „Aladin“ divadle bratří Formanů zve do světa příběhů „Tisíce a jedné noci“. Vypráví barvitý příběh chlapce Aladina, který se prolíná s vyprávěním o králi Šahriarovi a statečné a moudré Šeherezádě. Před smysly diváka se rozprostírá cizokrajný a dálkou vonící svět putujících nomádů, moudrých vezírů, tajuplných míst, zahrad a paláců s bohatstvím mocných vladařů a králů. Toto rodinné představení hledá všemožnými prostředky způsob, jak přenést dětské i dospělé diváky do míst, kde na samé hranici fantazie začíná cesta a na ní velké dobrodružství. Aladina můžete vidět v sobotu od 15 hodin na lodi Tajemství ve Vanově. Vstupenka stojí 290 korun.

Zoo bude mít „večerko“

KDY: Pátek 17. července od 19.30 hodin

KDE: Zoo Ústí nad Labem

ZA KOLIK: 120-230 korun

Již tento pátek od 19.30 hodin se můžete těšit na první večerní komentovanou prohlídku v ústecké zoo. Poklidná procházka ztichlou zoologickou zahradou po zavírací době má neopakovatelnou atmosféru, kterou ocení všichni, kterým je blízký svět zvířat. Večerní návštěva zoo je určena pro dospělé osoby i děti, u kterých je věková kategorie od 10 let do 15 let. Cena prohlídky činí 230 korun za dospělého a 120 korun za dítě. Vstupenku je nutné si zakoupit předem na www.vstupenkyusti.cz. V ceně je zahrnut vstup do zoo, průvodce, stylová svačina a malý dárek.

Ústí zažije pivní svátek Beerfest

KDY: Sobota 18. července od 14 hodin

KDE: Letní kino Ústí nad Labem

ZA KOLIK: 200-250 korun



Pivní svátek čeká Ústečany 18. července od 14 hodin v Letním kině. Totiž Ústecký Beerfest, který představí malé regionální pivovary. Účast přislíbilo celkem osm producentů piva a pivních specialit. K dispozici budou i stánky s chuťovkami i netradičními, třeba z afrických zemí. Hlavním tahákem kulturního programu bude známá česká kapela Yo Yo band a NAZSONG tribute to NAZARETH s ústeckou hvězdou rockové opery Josefem Šutarou. Složky IZS mají vstup zdarma jako poděkování za práci v době koronavirové krize.

Osvěžírna ve Velkém Březně zažije Ibiza party s DJ i drinky

KDY: Pátek 17. července od 18 hodin

KDE: Osvěžírna ve Velkém Březně

ZA KOLIK: Zdarma



Osvěžírna ve Velkém Březně zažije v pátek Ibiza party. Na co se můžete těšit? DJ s živými vstupy na saxofon, míchané drinky, maso na grilu a spoustu pohodlných lehátek pro skvělou relaxaci v plážovém prostředí. Start akce je v 18 hodin a vstup se neplatí. Osvěžírnu najdete vedle modrobílé haly mezi Velkým Březnem a Valtířovem.

Promenádní koncerty pokračují, hrát bude kapela Old Boys

KDY: Neděle 19. července od 17 hodin

KDE: U OC Forum

ZA KOLIK: Zdarma



Promenádní koncerty pokračují. Tentokrát se můžete těšit na kapelu Old Boys. Start akce je v neděli v 17 hodin před OC Forum. Vstupné se neplatí. Příští neděli zahraje na stejném místě dechová hudba Doubravanka. V neděli 2. srpna vystoupí Jazz trio a hosté.

Třetí ročník Tivolího hudebního léta je právě v polovině

KDY: Sobota 18. července od 16 hodin

KDE: Restaurace Tivoli ve Velkém Březně

ZA KOLIK: Zdarma



Nabídka třetího z pěti koncertů festivalu Tivolí hudební léto bude opět pestrá. V sobotu 18. července zahrají New Black Jack, Krleš a The Rumble of Skulls. Hudební večery probíhají v restauraci Tivoli ve Velkém Březně. Začátek je pokaždé v 16 hodin, vstupné se neplatí. Další večery v rámci hudebního léta proběhnou 25. července a 1. srpna.

Ski areál Pohoří u Malečova zažije hudební mini festival

Kdo má rád hudbu na vzduchu, tak by neměl chybět tuto sobotu ve ski areálu Pohoří u Malečova. Areál je zhruba 10 km od Ústí nad Labem. Proběhne tam totiž letní hudební mini festival Ves fest. Těšit se můžete na kapelu B. B. Flink (17.00) či Nauzea Orchestra (20.00). Vstupné je dobrovolné, přespat lze na místě ve vlastním stanu.