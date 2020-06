Ronja je představení pro rodiny

KDY: Sobota 20. června od 17.00

KDE: Hrad Střekov

ZA KOLIK: 99 korun

Ronja, dcera loupežníka (ve švédském originále Ronja Rövardotter) je kniha pro děti autorky Astrid Lindgrenové. Ronja se narodila loupežnickému hejtmanovi Mattisovi a jeho ženě Lovise. Té noci, co přišla na svět, byla tak silná bouře, že hrad a skála pod ním, kde její rodiče i s tlupou svých loupežníků žili, praskl a mezi dvěma částmi hradu vznikla průrva. Jak Ronja rostla, stále častěji se vydávala za dobrodružstvím do okolních lesů. Jednoho dne zjistila, že v dosud neobydlené části hradu žije loupežnická banda vedená Mattisovým sokem Borkou. Řekl jí to Birk, Borkův syn, který si hrál na cimbuří. To Ronju popudilo, ještě více ji pak rozčílilo Birkovo přeskočení na “její“ stranu průrvy. Přeskočila tedy také. Birk i Ronja tak přeskakovali sem a tam nějakou dobu, ale dětská hra skončila neštěstím. Birk spadl do “Pekelné tlamy“, jak prasklině ve skále říkali. Ronja si však všimla, že chlapec nespadl až dolů, zachytil se na malém ostrohu skály. Hned mu tedy hodila řemen a Birka vytáhla. Obě děti se pak v lesích okolo hradu začaly potkávat a postupem času se z nich stali nejlepší kamarádi. Ronja s Birkem však museli svoje přátelství před rodiči tajit. Příběh Astrid Lindgrenové je v podání Činoherního studia (ČS) především rodinné představení, nikoli dětské. Je paralelou Romea a Julie, avšak se šťastným koncem. Vidět ho můžete v sobotu na hradě Střekov od 17 hodin. Vstupné přijde na 100 korun. Pokud bude špatné počasí, tak se představení odehraje v Činoherním studiu.

Houpací koně na plátně

KDY: Pátek 19. června od 20 hodin

KDE: Hraničář v Ústí nad Labem

ZA KOLIK: 130 korun



Premiéra koncertního záznamu kapely Houpací koně z odsvěceného broumovského kostela Panny Marie Pomocné, jedinečného Soulkostela.

Na kurzu můžete vdechnout život starému nábytku

KDY: Sobota 20. června od 10 hodin

KDE: Nadia Surel studio v Ústí nad Labem

ZA KOLIK: 1500 korun



Patina a refresh starého nábytku a předmětů. Tak jsem jmenuje kurz, který pořádá Nadia Surel studio v ulici V Pískovně 14 v Ústí nad Labem. Starý nábytek z půdy si můžete přinést sami. Patinováním vás provede lektorka Nadia Surel. Kurz proběhne v sobotu 20. června od 10 do 18 hodin, cena je 1500 korun.

Frajerky z galerky před Forem

KDY: Neděle 21. června od 17 hodin

KDE: Kostelní náměstí před Forem v Ústí nad Labem

ZA KOLIK: Zdarma



Oblíbené promenádní koncerty jsou zpět. Na Kostelním náměstí před OC Forum v Ústí nad Labem vystoupí v neděli 21. června od 17 hodin Frajerky z galerky.