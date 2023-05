Podívejte se, kam můžete o nadcházejícím prodlouženém víkendu vyrazit za zábavou nejen na Ústecku.

Dračí lodě v Ústí nad Labem. | Foto: Miroslav Vlach

ÚSTECKO

Závod dračích lodí ve Vanově



Kdy: pátek 28. dubna a sobota 29. dubna

Kde: Vaňov, Ústí nad Labem

Za kolik: zdarma

Proč přijít: 14. ročník Závodu dračích lodí – Den Labe se uskuteční v sobotu 29. dubna 2023 ve Vaňově v Ústí nad Labem, 10. ročník školního závodu proběhne už v pátek 28. dubna 2023 tamtéž. Sobotní program je pěkně našlapaný, začíná se rozjížďkami, kdo bude v odpoledním finále nikdo neví, ale domácí Cákalové a Couvalové chtějí pohár zpět. V loňském roce ho totiž vyhráli borci z Mostu. Do hlavního závodu se přihlásilo třicet týmů, tři jsou složeny pouze z žen. Těšit se můžete na dětský koutek, domácí cukrárnu a pivo. Vstup je zdarma.

Pálení čarodějnic v Městských sadech

Kdy: neděle 30. dubna od 14.00

Kde: Městské sady, Ústí nad Labem

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Městské sady v Ústí nad Labem budou žít v neděli 30. dubna od 14.00 do 20.00 pálením čarodějnic. Program bude bohatý, těšit se můžete na taneční vystoupení (14.30 – 15.00), soutěže(15.00-15.30), ukázky boxu (15.30-16.00), let čarodějnic parkem (16.00-17.00), vyhlášení soutěže o nejlepší masku (17.00-17.30), vystoupení dětského sboru (17.30-18.00), zapálení hranice a opékaní buřtů (18.00). K dispozici bude fotokoutek, občerstvení a atrakce. Vstup je zdarma.

Prvomájový festiválek slaví 20 let

Kdy: pondělí 1. května od 13.00

Kde: Restaurace Fírovka, Ústí nad Labem

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Prvomájový festiválek v ústecké restauraci Fírovka slaví 20 let. 20. ročník nabídne hlavní a akustickou scénu. Na hlavní scéně vystoupí třeba kapely Žyhadlo, The Remedy, Labe či Nerrea. Na akustické scéně zahraje Stromoví, Hanzík, Ernest Voltr. Akce se uskuteční v pondělí 1. května od 13.00 do 22.00, vstupné je dobrovolné.



Severní Terase si užije pálení čarodějnic

Kdy: neděle 30. dubna od 14.00

Kde: Centrální park, Severní Terasa, Ústí nad Labem’

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Soutěže pro děti, rytířské hry, čarodějnická diskotéka či živá hudba, tak to vše bude součástí pálení čarodějnic na Severní Terase v Ústí nad Labem. Akce se tam uskuteční v neděli 30. dubna od 14.00. V tamním Centrálním parku se můžete těšit na slavnostní otevření nového dětského brouzdaliště, tržiště, volbu Miss čarodějnice, kapelu MIX77 a ohňostroj. K dispozici budou kolotoče a houpačky pro děti. Vstup je zdarma.

Dan Bárta & Illustratosphere v Ústí nad Labem

Kdy: neděle 30. dubna od 20.00

Kde: DK Ústí nad Labem

Za kolik: 450-550 korun

Proč přijít: Dan Bárta & Illustratosphere okouzluje posluchače napříč generacemi i hudebními žánry již více než dvacet let. V neděli 30. dubna od 20.00 vystoupí tato hudební formace v ústeckém Domě kultury. Nezaměnitelný hlas s vynikající technikou zpěvu, prvotřídní hudebníci a písně vzlétající nad tuzemský standard populární hudby vás budou určitě bavit, lístek stojí od 450 do 550 korun.

Popelka v Severočeském divadle v Ústí

Kdy: pátek 28. dubna od 19.00

Kde: Severočeské divadlo opery a baletu, Ústí nad Labem

Za kolik: 150 - 430 korun

Proč přijít: Popelka. Dojemný příběh o milé, krásné dívce, která i přes intriky zlé macechy a sester skončila na královském plese, získala si srdce prince a stala se jeho ženou. Poslední dílo Johanna Strausse mladšího a zároveň jediný jeho balet. Podmanivá hudba "krále valčíku" dodává příběhu jiskřivý šarm, lehkost a vznešenost. Balet Popelka můžete vidět v Severočeském divadle v Ústí v premiéře v pátek 28. dubna od 19.00, vstupné stojí od 150 do 430 korun. Další Popelku můžete vidět v ústeckém divadle třeba v neděli 30. dubna od 17.00.

Prvomájová jízda veteránů projede krajskou metropolí

Kdy: pondělí 1. května od 9.00

Kde: Mírové náměstí, Ústí nad Labem

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Krásná nablýskaná auta, která už něco pamatují. Automobilové veterány můžete vidět v pondělí 1. května na Mírovém náměstí v Ústí nad Labem a to při Prvomájové spanilé jízdě veteránů. Sraz účastníků je v 9.00, start spanilé jízdy je v 10.00. Trasa bude mít 15 km a pojede se okolo krajské metropole. Od 10.30 do 11.30 budou k vidění krásné plechové stroje na Mírovém náměstí. Vstup je zdarma. Akci organizuje ústecký Veteran car club Česká brána, který v letošním roce slaví 50 let od svého založení.

TEPLICKO

Svatojakubská noc s knížetem Aldringenem

Kdy: neděle 30. dubna od 17.00

Kde: Myší díra Teplice - Prosetice

Za kolik: 80 dospělí, dítě zdarma

Proč přijít: Stánky. Táborák. Soutěže. Kapela. To už stojí za návštěvu akce pálení čarodějnic v Teplicích. Vše odstartuje v 17 hodin průvod čarodějek a čarodějů. Následovat bude zahájení procesu se zlou čarodějnicí za přítomnosti knížete Manfreda Clary Aldringena s kněžnou. Bude táborák, soutěže, Svatojakubský rej. K tanci a poslechu bude hrát pop rocková kapela Kolostuj.



Pálení čarodějnic v Bystřanech

Kdy: sobota 29. dubna od 16.00

Kde: Hřiště u školy v Bystřanech

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Je to další z akcí, které jsou na Teplicku na tento víkend naplánované v rámci svatojabuského veselí. Vše se odehraje v areálu školního hřiště. Pořádá to kulturní výbor obce. Ten také zajišťuje doprovodný program. Akce je plánována od 16 do 20 hodin.

MOSTECKO

Truck trial v Braňanech u Mostu

Kdy: sobota 29. a neděle 30. dubna od 9 do 16 hodin

Kde: pískovna Braňany

Za kolik: 300 korun

Proč přijít: Těšit se můžete na ukázky dovednosti řidičů nákladních vozidel, jezdících v terénu a rozdělených do několika kategorií. V závodech uvidíte speciálně upravené vozy různých značek. Závodníci mají vždy za úkol projet vyznačenou sekci bez dotyku označených branek a navíc v daném časovém rozhraní. Často jsou závodní vozy opravdu na hraně a ne zřídka dochází k jejich převrácení. To je také jedním z důvodů proč být u toho, byť jako divák.

Pálení čarodějnic v Selském dvoře

Kdy: sobota 29. dubna od 12 hodin

Kde: Selský dvůr Braňany

Za kolik: vstup zdarma

Proč přijít: Další akce v podtextu s upálením čarodějnice. Přijďte oslavit tento rituál na Selský dvůr. Užijete si den plný zábavy, tvoření a dobrot pro celou rodinu! Vyrobte si vlastní čarodějnici, která pak bude hlavní hvězdou večera. Děti si zaskáčou na nafukovacím hradu a užijí si spoustu dalších aktivit, které tam mají připravené. Bude možnost se svézt

na koních nebo ponících.

LOUNSKO

Temné čarodějnice v Peruci

Kdy: sobota 29. dubna od 18.00

Kde: Boženina studánka, Peruc

Za kolik: 160 korun

Proč přijít: Čarodějnice s čarodějkou ze studánky aneb Filipojakubská noc tak nějak jinak. To je název programu, který se uskuteční v sobotu v Peruci. Začne v 18 hodin u muzea v zámeckém parku. Temnotu na obličej i tělo namaluje kouzelná lektorka Veronika, klec na krkavce naučí plést čarodějův učeň Petr. Na posilněnou bude k mání medovina z temných křivoklátských lesů. V 19 hodin začne u Boženiny studánky první temné vyprávění. Ve 21 hodin druhé, temnější. A nakonec ve 23 hodin třetí a nejtemnější vyprávění.

Městské čarodějnice v Lounech

Kdy: neděle 30. dubna od 14.00

Kde: Parkpoint Louny

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Městské čarodějnice v Lounech se odehrají v areálu U Krčmy mezi tenisovými kurty, výstavištěm a koupalištěm. Soutěže pro děti odstartují ve 14 hodin, vyhodnocení s následným rejem masek a vyhlášením nejlepšího čaroděje a čarodějnice je na programu v 15.30 hodin. Poté zahrají kapely Trilobit-rock (16.00), Revivalbanda - třísestrový revival (17.00) a AC/DC tribute (18.30). Mezitím v 18 hodin zaplane vatra a ve 20 hodin začne ohňová show. Proběhnou ukázky modelářů, malování na obličej, k dispozici bude lunapark.

CHOMUTOVSKO

Stavění májky a čarodějnice v Nové Vsi

Kdy: sobota 29. dubna od 14.00

Kde: hřiště, Nová Ves

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Čarodějné radosti budou mít v sobotu 29. dubna na hřišti v Nové Vsi. Chystá se tam oblíbené pálení čarodějnic. Nejprve tam ovšem ve 14 hodin ozdobí letošní májku, kterou vztyčí v 17.30 hodin. Následovat bude zapálení hranice. Pořadatelé z úřadu v Hoře Sv. Šebestiána lákají na buřty, pivo a limo zdarma a doporučují nezapomenout kromě dobré nálady také teplé oblečení.

Pálení čarodějnic na Červeném Hrádku

Kdy: neděle 30. dubna od 16.00

Kde: zámek Červený Hrádek, Jirkov

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Na zámku Červený Hrádek v Jirkově proběhne v neděli 30. dubna čarodějnický program. Odstartuje v 16 hodin hrami a soutěžemi s Paraplíčkem, k dispozici budou stánky s občerstvením. V 17 hodin vyrazí na svou pouť průvod. Ten vyvrcholí zapálením hranice a opékáním buřtů. Od 17.30 hodin zahraje kapela Navoko. Akci pořádají Dům dětí a mládeže Paraplíčko Jirkov a KVIZ Jirkov, zámek Červený Hrádek. Konec se očekává kolem 19.30 hodin.

LITOMĚŘICKO

Pálení čarodějnic v Roudnici

Kdy: neděle 30. dubna od 15.30

Kde: Husovo náměstí, Roudnice n. L.

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Roudnice nad Labem nabídne tradiční pálení čarodějnic s průvodem, který v neděli 30. dubna v 15.30 hodin vyrazí od Lidlu přes třídu T.G. Masaryka na Husovo náměstí. Doprovodí ho místní Dechový orchestr mladých a mažoretky DDM Trend. Mezi 16.15 a 18.30 se budou u KD Říp opékat buřty a proběhnou čarodějnické soutěže. Buřty budou na místě k zakoupení. IDC Podřipska nabídne v tento den od 9 do 17 hodin Čarodějnickou bojovku s odměnou na konci a navíc čarodějnický workshop zdarma.

Slet čarodějnic v Litoměřicích

Kdy: neděle 30. dubna od 15.45

Kde: Střelecký ostrov, Litoměřice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Slet čarodějnic v Litoměřicích nabídne také letos pestrý program. Průvod vyrazí v neděli 30. dubna před 16. hodinou z Mírového náměstí od Morového sloupu na Střelecký ostrov. Doprovodí ho kapela Dechařinka. V 16.30 bude na Střeleckém ostrově zapálen oheň, představí se historičtí šermíři Soldáti. Následovat bude hlavní program s čarodějnickým rejem, v 18 hodin vyhlášení Miss čarodějnice. Po celou dobu budou probíhat soutěže a aktivity pro děti, od 18 hodin dětská diskotéka, od 19 hodin ohnivá show opět v podání Soldátů.

DĚČÍNSKO

Březinská čarodějnice

Kdy: sobota 29. dubna od 9.00 do 19.00

Kde: Školní hřiště Děčín-Březiny

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Už 11. ročník Březinské čarodějnice se uskuteční v děčínských Březinách. Chystá se tradiční fotbalový turnaj a den plný soutěží a her pro děti s táborákem a pálením čarodějnic. Předvedou se hasiči nebo městská policie, návštěvníci se budou moci svézt na koních, po celý den bude k dispozici občerstvení. Lidé budou mít možnost po celý víkend na místě zdarma stanovat.

Rej čarodějnic

Kdy: neděle 30. dubna od 15.00 do 22.00

Kde: Rumburk

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Město Rumburk ovládnou čarodějnice. V kinosále Domu kultury Střelnice se v 15 hodin představí dětský divadelní soubor Světlušky na dlani s Kouzelnými puntíky. V Domě dětí a mládeže se chystají od 17 hodin zábavné tematické soutěže pro děti s vyhlášením deseti nej čarodějnic roku 2023. Ve venkovním areálu Střelnice jsou v plánu od 15.30 ukázky a prezentace Rugby Clubu Lions Rumburk, divadelní pohádka Petrana - praštěná čarodějnice a koncert kapely Pekař. V 19 hodin odsud vyjde průvod čarodějnic městem, v areálu pak v 19.45 zapálí vatru a upálí čarodějnici. Poté zahraje od 20.15 kapela Z5. U Střelnice se chystá také stánkový prodej, malování na obličej, Dům hrůzy, skákací hrad, aquazorbing a mnoho dalšího.