Koupaliště na Klíši zažije léto ve stylu Ria. Bude i promítání

KDY: Pátek 21. srpna od 10 hodin

KDE: Koupaliště Klíše

ZA KOLIK: 80-120 korun vstup na koupaliště, akce je zdarma

Prázdniny na koupališti Klíše aneb léto ve stylu Ria. Tak to je akce pro malé i velké, která proběhne zítra od 10 hodin. Těšit se můžete na módní přehlídku na vodě, bubenickou show a brazilské hudební i taneční rytmy a animátorky. Od 21 hodin je v plánu letní promítání české romantické komedie Casting na lásku. Vstupné se platí jen za vstup na koupaliště, za samotnou akci ne.

Letní kino v Dolních Zálezlech nabídne film Yesterday

KDY: Pátek 21. srpna od 21 hodin

KDE: Dolní Zálezly

ZA KOLIK: Zdarma



Už tento pátek, 21. srpna, si mohou obyvatelé Dolních Zálezel udělat pěkný večer s filmem pod širým nebem. Obec pro ně na místním multifunkčním hřišti připravila letní kino s promítáním snímku Yesterday. Jde o romantickou hudební komedii. Diváci by si měli přinést deky či židličky, občerstvení bude na místě zajištěno. Vstupné se neplatí.

V sadech vystoupí Elekctric Lady a Vomiště

KDY: Neděle 23. srpna od 15 hodin

KDE: Městské sady Ústí nad Labem

ZA KOLIK: Zdarma



Další neděle ukrojí z prázdnin svůj podíl a před námi je i další Malý Hamburk. V neděli v ústeckých Městských sadech od 15 hodin vystoupí rocková diva Electric Lady. Od 16 hodin se můžete těšit na kapelu Vomiště, která hraje hudbu s prvky country, rocku i folku. Akci v 17 hodin ukončí uskupení Stomp rock kvintet. Hudebníci této formace jsou členy Symfonického orchestru ústeckého divadla a hrát budou rockové melodie. Vstupné se neplatí.

S vysloužilci do ústecké zoo

KDY: Sobota 22. srpna od 10 hodin

KDE: Zoo Ústí nad Labem

ZA KOLIK: 0-120 korun



Tradiční akce nazvaná S vysloužilci do zoo se uskuteční již po jedenácté tuto sobotu 22. srpna v Zoologické zahradě Ústí nad Labem. Ve spolupráci s Ústeckým krajem ji pořádá kolektivní systém pro sběr a recyklaci vysloužilých spotřebičů Elektrowin. Prvních sto návštěvníků, kteří tento den od 10 do 17 hodin přinesou a odevzdají malý spotřebič, obdrží dětskou vstupenku zdarma, která platí v den konání akce. Tato akce by měla jak malým, tak dospělým návštěvníkům připomenout, že vysloužilé elektrospotřebiče nepatří do směsného odpadu. A že je nutné tyto spotřebiče odevzdávat buď na sběrné dvory, v prodejnách elektra nebo na dalších sběrných místech.

U Fora vystoupí Albis jazz band, vstup na akci je zdarma

KDY: Neděle 23. srpna od 17 hodin

KDE: Před OC Forum

ZA KOLIK: Zdarma



Promenádní koncerty před Obchodním centrem Forum pokračují. Tentokrát se můžete těšit na formaci Albis jazz band. Start akce je v neděli od 17 hodin, vstup je zdarma. 30. srpna zahraje na stejném místě Plechovanka.

Na terase muzea si můžete číst

KDY: Sobota 22. srpna od 9 hodin

KDE: Terasa ústeckého muzea

ZA KOLIK: Zdarma



Až do konce srpna můžete v ústeckém muzeu využívat letní čítárnu. Na terase muzea jsou připraveny stolky, židle, lehátka a knihovnička s časopisy pro děti i dospělé, k dispozici jsou také stolové společenské hry. Otevřeno je úterý až neděle od 9 do 18 hodin.

KDY: Neděle 23. srpna od 10 hodin

KDE: Střížovický vrch v Ústí nad Labem

ZA KOLIK: Startovné 40/60 korun

Na Střížovickém vrchu se bude tuto neděli opět běhat



Na Střížovickém vrchu v Ústí nad Labem se bude opět běhat. Tuto neděli tam proběhne Běh pro Střížák, který je součástí Ústeckého krosového poháru. Půjde už o 15. ročník běhu. Start je v 10 hodin. Hlavní závod bude dlouhý cca 8,2 kilometru, na žactvo čeká 2,7 km. „Na okruhu je jedno citelné stoupání (cca 220 m/ 25 m převýšení) a jedno mírné klesání (400 m/ 20 m převýšení), jinak je trať jen velmi mírně zvlněná,“ řekl za organizátory nedělního běhu Vladimír Růžička. Vypsány jsou tyto kategorie: muži do 44 let, od 45 let; ženy; žáci (do 15 let), žákyně (do 15 let). Startovné činí 60 korun, předem přihlášení zaplatí 40 korun. Přihlásit se lze přes e-mail: vlruzicka@centrum.cz nebo na telefonu 605 138 376. Kolem 11.15 je v plánu vyhlášení vítězů a následovat bude tombola. Traťový rekord v mužích drží od roku 2018 Zdeněk Pinc s časem 28:38 a v ženách Zuzana Rusínová 32:20. Tento čas se též datuje do roku 2018.