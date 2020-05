Vysoký Ostrý nabízí krásné výhledy

KDY: kdykoliv

KDE: Vysoký Ostrý, Ústecko

ZA KOLIK: zdarma

Vysoký Ostrý není od Ústí nad Labem daleko, ale hodně lidí ani neví, kde ho hledat. Nenápadná vesnička v kopcích nabízí nejen starou lípu, kde se naši předkové radili. Byla založena ve 14. století, kolem roku 1620 tam stálo 13 usedlostí. Hned vedle mohutného stromu postavili zbožní občané v roce 1806 Kapli Nejsvětější Trojice. Několik parádních chalup stále chválí fortel starých mistrů. Na tabuli je nápis Nová Ves. Dostanete se tam třeba autobusem číslo 9. Cesta na vrchol pohádkové vyhlídky vedla přes louku, potom po lesní cestě, jen závěr byl trochu náročnější. Od ukazatele pouhé dva kilometry. Původní dřevěnou plošinu nahradila v roce 1986 kovová, člověk by řekl, že tam zůstane na věky. Krásné místo však v roce 2012 navštívili vandalové a tak se musela vyhlídka v roce 2014 opravovat. Vysoký Ostrý je dominantní vrch nacházející se ve východní části města Ústí. Ční nad zákrutou řeky Labe nad městskými částmi Střekov a Brná nad Labem do nadmořské výšky 587 m. Na jeho vrcholu se nalézá upravená plošina se schodištěm, která slouží jako vyhlídkový bod s výborným výhledem na Portu Bohemicu, České středohoří a Krušné hory.

Bludiště v areálu na Větruši po „koronavuirové“ pauze opět funguje

KDY: úterý až neděle, od 9 do 19.30

KDE: Větruše, Ústí nad Labem

ZA KOLIK: 10 korun



Bludiště v areálu na Větruši po „koronavuirové“ pauze opět funguje. K dispozici je tam bludiště přírodní a i zrcadlové s pokřivenými zrcadly. Ve 12 pokřivených zrcadlech se tu uvidíte tak, jak jste se ještě neviděli. Atrakce má otevřeno úterý až neděle od 9 do 19.30 hodin. Vstupné stojí pro dospělého 10 korun, děti do 10 let neplatí.

Labská stezka láká kolaře i běžce

KDY: kdykoliv

KDE: podél řeky Labe

ZA KOLIK: zdarma



Labská stezka vede atraktivním prostředím koridoru řeky Labe od pramene v Krkonoších až k Severnímu moři u německého Cuxhavenu. Na území Ústeckého kraje vede cyklotrasa Děčínskem, Ústeckem a Litoměřickem, vždy podél Labe. Hlavně v turistické sezoně se na ní potkávají tisíce cyklistů, in-line bruslařů i běžců.

Lanovkou se dostanete až na vrchol Komáří vížky

KDY: denně 8.30 – 18.30 hodin

KDE: Krupka

ZA KOLIK: od 130 korun



I o tomto víkendu bude lanová dráha na Komáří vížku na Teplicku v provozu. Lanovka byla postavena v letech 1950 –1952 a se svými 2348 metry byla nejdelší ve střední Evropě. Za jasného počasí a dobré viditelnosti lze z Komárky dohlédnout až na vrcholky Krkonoš. Jedna jízda vyjde dospělého na 130 korun, cyklista zaplatí 150 Kč.