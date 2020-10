Nejsme tu sami, příběhy našich menšin

Kdy: do neděle 25. 10.

Kde: Mírové náměstí, Ústí nad Labem

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Nežijeme tu sami. Přijďte se o tom přesvědčit na mobilní výstavu, která vypráví příběhy dvanácti lidí různých menšin, kteří považují Českou republiku za svůj domov. Někteří zde žili odjakživa, někteří se sem přistěhovali. Nahlédněte do jejich života skrze fotografie a přečtěte si jejich příběh.

Halloween na farmě

Kdy: 24. 10. od 9 hodin

Kde: Stáj Řehlovice

Za kolik: 500 korun

Proč přijít: Nechte své dítě zažít venkov. Jeden den na farmě mezi zvířaty, plný den her a zábavy, tematického tvoření, dlabání dýní a také jízdy na koních. Pobyt je vhodný pro všechny děti ve věku 6-18 let. Akce se plánuje s dodržením veškerých nařízených opatření. Dítě je nutné přihlásit na emailu: stajrehlovice@seznam.cz.

Výlet na Erbenovu vyhlídku

Kdy: Po celý rok

Kde: Erbenova vyhlídka, Ústí nad Labem

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Udělejte si výlet na oblíbenou ústeckou rozhlednu. Cesta nahoru vede sice do prudkého kopce a poté vás ještě čekají schody na samotnou rozhlednu, výhled za namáhavou cestu ale stojí. Z 15 metrů vysoké rozhledny na Dobětické výšině uvidíte nejen celé město, ale dohlédnete až na Milešovku, Bukovou horu, Teplice a Krušné hory. Pokud se na ní chcete vypravit, můžete nasednout na trolejbusy číslo 53 nebo 54, které staví na zastávce Stříbrníky kousek pod ní.

Dům - duchařský román Simona Lelice

Kdo: Simon Lelic

Kde: vydavatelství JOTA, 2019

Dokonalý pár. Dokonalý dům. Dokonalý zločin. Kniha Simona Lelice, spisovatele z Brigthonu, s názvem Dům, je duchařským románem, silně ovlivněným velkým Alfredem Hitchcockem. „Je to hold vzdaný tomuto mistrovi, a vy se budete bát od začátku až do konce,“ napsal o knize list Daily Mail. „Chytrá a přesvědčivá zápletka plná zvratů vám bude nahánět hrůzu v tom nejlepším slova smyslu,“ přidal se deník The Sunday Mirror. Jack a Sydney se přistěhovali do nového domu před rokem. Vypadal jako jejich vysněný domov.

Budovský vodopád stojí za návštěvu

Kdy: Po celý rok

Kde: Vlčí rokle mezi Budovem a Svádovem

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Divoká příroda jen nedaleko Ústí nad Labem. Budovský vodopád se nachází v horní části úzké Vlčí rokle mezi Budovem a Svádovem. Budovský vodopád se nachází uprostřed skalního kotle, který rozhodně stojí za podívanou. Návštěvníky láká hlavně v zimě, kdy zamrzá a tvoří impozantní zjev. Člověk ale o zážitek nepřijde, ať ho navštíví kdykoliv. Nejlépe se k němu dá dostat po turistické trase od zastávky Svádov osada, kam jezdí linka 13.

Dílna pro děti na síti. Vyrobte si pejska

Kdy: Kdykoliv do 30. 10.

Kde: Kdekoliv

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Pravidelná výtvarná dílna Severočeské vědecké knihovny se přesunula online. Pomozte svým dětem si vyrobit pejska z drátků. Jak na to zjistíte ve výtvarné dílně s Terkou, která se nyní přesunula online, na blog dětského oddělení a facebook knihovny. Budete k tomu potřebovat jen 3 chlupaté drátky, bavlnu nebo vlnu, čtvrtku, nůžky, tavicí pistoli a přístup k internetu. Jak výtvor dokončit zjistíme na: https://detskyblog.svkul.cz/2020/10/07/dilna-s-terkou-pejsek-z-dratku/

Konečné řešení dětských otázek

Kdy: 14. 10. - 18. 11.

Kde: Billboart Gallery, Resslova 16, Ústí nad Labem

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Výstava z cyklu Manipulace obrazem a slovem. Výstava tak představuje kritickou reflexi destruktivního potenciálu současných politických i společenských struktur, tržní logiky a ekologické krize. Umělecká skupina Global Genocide Inc. se ironicky zamýšlí nad postojem ke klimatu generace takzvaných husákových dětí.

Procházka z Větruše na vyhlídku na Vrkoči

Kdy: Po celý rok

Kde: Větruše, Vrkoč

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Projděte se z Větruše po naučné stezce až na Vrkoč. Naučná stezka Větruše – Vrkoč je dlouhá asi 4 kilometry. Na její trase je celkem devět zastavení s informačními tabulemi, které se zaměřují na historii a geologii, ale také ekologii a samozřejmě rostliny a živočichy Vrkoče. Hlavním cílem trasy je pochopitelně ale Vrkoč, skalní útvar z čediče ve tvaru obráceného vějíře, který vede až k Labi. Z vyhlídky, můžete sejít kousek dolů a také si prohlédnout Vaňovský vodopád.

Příšerky ze skříně pro děti

Kdy: ve volném čase, doma s rodinou

Kde: vydavatelství Granna

Velice pěkná desková hra pro děti od tří let, rozvíjející paměť, postřeh a schopnost koncentrace. Je určena až pro šest hráčů. Na motivy známé animované komedie. Nemůžou děti usnout nebo se bojí tajemných stínů a příšerek? Zahrajte si s nimi tuto hru, při které všechny příšerky během chvilky díky vašim schopnostem uklidíte do skříně. Hra celkem obsahuje 20 karet příšerek, 10 žetonů hraček, 2 žetony průšvihů (prostěradlo a ponožka), 3 části těla příšerky Chvostozubky a jednu otevírací skříň. Hru vydala Granna.

Osudy československých Spitfirů

Kdo: Zdeněk Hurt

Kde: nakladatelství Svět křídel Cheb, červenec 2020

Knihu, v níž čtenář zajímající se o historii II. světové války najde i severočeskou stopu, vydalo nakladatelství Svět křídel v Chebu u příležitosti 75. výročí příletu československých stíhacích perutí z Velké Británie do vlasti. Autorem knihy o 320 stranách je známý letecký badatel Zdeněk Hurt. Na množství neznámých fotografií čtenář najde například duchcovského rodáka Viktora Kašlíka, rodáka z Třebušic na Mostecku Aloise Štance. Například i podrobné informace o nouzovém přistání pilota B. Šmída se Spitfirem NN - O (TE563) u Lovosic a velké tragédii, která tomuto incidentu předcházela.

Návraty vypůjčené krajiny

Kdo: Stanislav Štýs

Kde: Oblastní muzeum a galerie v Mostě

Váží 4 kilogramy, má 368 stran, a jsou v ní zobrazeny proměny hornických oblastí v Ústeckém kraji za několik posledních desítek let. Na svět přišla nedávno, zcela výjimečná a to nejen svou velikostí , kniha s názvem Návraty vypůjčené krajiny od předního odborníka na rekultivace po těžbě hnědého uhlí Stanislava Štýse. Křest proběhl v Oblastním muzeu a galerii v Mostě, použita k němu byla symbolicky voda z jezera Most. V publikaci je možné si prohlédnout změny krajiny pod Krušnými horami.