Nebe bude plné letadel. Představí se i pilot Martin Šonka

KDY: Sobota 29. srpna od 10 hodin

KDE: Letiště Podhoří v Ústí nad Labem

ZA KOLIK: Zdarma

Tradiční letecký den proběhne tuto sobotu na letišti Podhoří v Ústí nad Labem. Těšit se můžete na letadla 1. světové války, ukázku soubojů 1. světové války či ukázku akrobacie větroně. Hlavní hvězdou akce je Martin Šonka, který předvede akrobacii Red Bull Air Race. Jeho vystoupení je v plánu už v 10 hodin. Připraven bude bohatý program pro děti. Parkování za poplatek ve výši 80 korun bude zajištěno přímo na letišti. Vstup na Ústecké nebe plné letadel je zdarma.

Okružní plavba lodí je zdarma

KDY: Pátek 28. srpna od 16 hodin

KDE: Přístaviště Vaňov

ZA KOLIK: Zdarma

Okružní plavba lodí z nového přístaviště v ústeckém Vaňově se uskuteční v pátek 28. srpna a bude zdarma. Lidé bude mít možnost si vyzkoušet nové molo v ostrém provozu při mimořádných plavbách. Loď Orion vypluje od nového mola v hodin, další pak v hodin na okružní plavbu po zdrži jezu Střekov. Kapacita lodi je omezena na 200 osob. Plavbu zajišťuje Ředitelství vodních cest ČR.

U Plavčíka se rozloučí s létem, těšte se na hudbu, pivo i gril

KDY: Sobota 29. srpna od 18 hodin

KDE: Církvice

ZA KOLIK: Zdarma



Jestli máte rádi grilování, pivo a zábavu, tak byste neměli chybět v sobotu od 18 hodin v občerstvení U Plavčíka v Církvicích na Ústecku. O živou hudbu se postará Ruda, v plánu jsou i soutěže. Vstup se neplatí. Už teď můžete na facebookovém profilu U Plavčíka vyhrát prohlídku Žateckého pivovaru, dárkové balení piva či tričko. Jak se k cenám dostat, tak to najdete na profilu občerstvení.

Spirituály a gospely v Církvicích

KDY: Sobota 29. srpna od 16.15 hodin

KDE: Církvice

ZA KOLIK: Zdarma



Církvická kulturní společnost pořádá koncert s názvem Spirituály a gospely. Zpívat bude L.A. Davison a na kontrabas se představí Vít Fiala a na klavír Jiří Růžička. Hudební představení proběhne tuto sobotu od 16.15 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Církvicích. Vstupné je dobrovolné.

Nebojsa pobaví děti i rodiče

KDY: Sobota 29. srpna od 15 hodin

KDE: Chlumec

ZA KOLIK: Zdarma



Čtvrtý ročník zábavné akce pro děti a rodiče chystají v Chlumci, podílí se na ní tamní radnice a dobrovolní hasiči. Chlumecký Nebojsa proběhne v sobotu 29. srpna od 15 hodina. „Přijďte se bát na akci ve stylu stezky odvahy v sobotu 29.8.2020 od 15 hodin k Novému chlumeckému rybníku,“ zvou pořadatelé.

U Větruše pobaví děti bubliny

KDY: Sobota 29. srpna od 14 hodin

KDE: Větruše

ZA KOLIK: Zdarma



Pěkné rozloučení s prázdninami proběhne v sobotu 29. srpna v areálu Větruše. Přichystají ho Městské služby Ústí nad Labem, které zároveň oslaví 15 let existence. Program začne ve 14 hodin u zrcadlového bludiště, kde si návštěvníci budou moci užít modelování z balónků, malování na obličej, žonglovací či bublinkovou dílničku nebo provazochodectví. Zlatým hřebem bude od 17 hodin bublinková show s účastnící televizní talentové soutěže. Vstup bude zdarma.

KDY: Neděle 30. srpna od 15 hodin

KDE: Městské sady Ústí nad Labem

ZA KOLIK: Zdarma

V sadech vystoupí duo francouzských hudebníků

Malý Hamburk tedy hudební festiválek tentokrát přivítá tuto neděli kapely Náhodný výběr (15.00), Sarah and The Adams (16.00) a francouzské duo Grumpy O' Sheep. Vstup na akci je zdarma. Pravidelná nedělní hudební odpoledne v Mušli v ústeckých městských sadech budou probíhat až do konce září.

KDY: Neděle 30. srpna od 10 hodin

KDE: Zahrada Českého rozhlasu Sever

ZA KOLIK: 170-220 korun

Již po sedmé můžete navštívit čajový festival Čajůfest

Již po sedmé můžete navštívit čajový festival Čajůfest, kde budete moci ochutnat čaje z různých koutů světa od čajových mistrů nejen z celé naší republiky, ale i od zahraničních čajařů. Akce se uskuteční tuto neděli od 10 hodin v zahradě Českého rozhlasu Sever. Vstupné v předprodeji stojí 170 korun, koupit lze lístek třeba v čajově U vysmátý žáby. Na místě pak za vstup dáte 220 korun.