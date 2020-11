Vysoký Ostrý slibuje vyhlídku do dáli

Kdy: Po celý rok

Kde: Vysoký Ostrý

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Vysoký Ostrý je kopec nad východní částí města Ústí nad Labem. Vypíná se nad městskými částmi Střekov a Brná nad Labem. Na vrcholku je upravená plošina s rozhledovou mapou, která slouží jako vyhlídkový bod. Za příznivých podmínek jsou odtud vidět nejen údolí řeky Labe, ale také České středohoří a Krušné hory, či dokonce Říp, Bezděz, Ještěd nebo Děčínský Sněžník. Na vrchol vede naučná stezka Pod Vysokým Ostrým. Dlouhá je 8,5 kilometrů a má 16 zastavení s informačními tabulemi. Přístup je sem z Nové Vsi, která je dostupná městskou hromadnou dopravou z Ústí nad Labem.

Na kole po Labské stezce

Kdy: Po celý rok

Kde: Labská stezka, Ústí nad Labem - Děčín

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Když se spolu s Labskou stezkou rozhodnete vydat po proudu Labe, od Děčína vás bude dělit jen 25 kilometrů. Během cesty po asfaltovém povrchu můžete zastavit třeba ve Valtířově a podívat se na kostel svatého Václava nebo hrobku rodiny Chotků. A pokud vám 25 kilometrů přijde málo, vždy se můžete v Děčíně pouze občerstvit a pokračovat v jízdě. Labská stezka míří dál k Dolnímu Žlebu, odkud se táhne až do Německa.

Výlet Bertiným údolím

Kdy: Po celý rok

Kde: Bertino údolí, Ústí nad Labem

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Krátká procházka podél Stříbrnického potoka nezabere příliš času. Terén není nijak náročný, a proto je výlet vhodný i pro děti. Můžete si užít přírodu a zůstat přitom stále v centru Ústí nad Labem. Do Bertina údolí se dostanete snadno. Stačí se svést trolejbusy číslo 54 a 53 ve směru Dobětice točna nebo trolejbusem 52 ve směru Severní Terasa a vystoupit buď na zastávce Důlce a projít si Bertiným údolím zespodu, nebo můžete dojet až na zastávku V Rokli a projít Bertiným údolím od shora.

Průčelskou roklí za dvěma vodopády

Kdy: Po celý rok

Kde: Průčelská rokle

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Procházka roklí je dlouhá 3 kilometry a během procházky skrz ní jsou k vidění hned dva vodopády. Průčelský vodopád je vysoký 6 metrů. Vodopád Výří je daleko impozantnější, celkově měří 48 metrů, a je tak jedním z nejvyšších v Českém středohoří. Jeho horní část je ale špatně přístupná, kdo se k němu odváží vydat, musí být opatrný. Roklí se prý kdysi procházel i autor Vinnetoua, Karl May.

Výlet na Střekovskou rozhlednu

Kdy: Po celý rok

Kde: Střekovská rozhledna

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Jednoduchá kamenná rozhledna s dřevěným schodištěm Střekovská vyhlídka byla v roce 2010 zpřístupněna na kopci Malé Sedlo. Z rozhledny je vidět na České středohoří, Větruši, i na centrum města a Mariánskou skálou.

Potok skoro uprostřed města

Kdy: Po celý rok

Kde: Dobětický potok, Ústí nad Labem

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Udělejte si výlet k potoku, o kterém jste možná ani nevěděli, pokud nežijete na Doběticích. Možná na něm narazíte i na nějaké vodopády. Cesta okolo něj může být místy špatně schůdná. Nejlépe se k němu dá dostat autobusem číslo 5 ze zastávky Kmochova nebo Dvojdomí.

K Pekelskému vodopádu nemusíte daleko

Kdy: Po celý rok

Kde: Pekelský vodopád

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Projděte se roklí podél Pekelského potoka krásnou podzimní přírodou až k vodopádu. Nachází se nedaleko Krásného Března a je přibližně 7 metrů vysoký. K vodopádu můžete dojít po žluté turistické značce po cestě, která vede podél potoka

Na kole k Miladě

Kdy: Po celý rok

Kde: Jezero Milada

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Výlet na kole vhodný pro celou rodinu nabízí cyklostezka vedoucí okolo jezera Milady. Trasu můžete začít v Adolfově nebo Habarticích, kam se z Ústí můžete dostat jedním z pravidelně jezdících cyklobusů. Cesta vede nejprve kolem zříceniny hradu Kyšperk. Dále pak vede přes Stradov, Chlumec, Chabařovice a Roudníky. Většinu jízdy se vám po levé ruce bude naskýtat pohled na jezero Milada. Trasa dlouhá 25 kilometrů končí v Řehlovicích. Snadno se odtamtud ale dá sjet do Trmic a pak dojet až do Ústí.

Příšerky ze skříně pro děti

Kdy: ve volním čase, doma s rodinou

Kde: vydavatelství Granna

Velice pěkná desková hra pro děti od tří let, rozvíjející paměť, postřeh a schopnost koncentrace. Je určena až pro šest hráčů. Na motivy známé animované komedie. Nemůžou děti usnout nebo se bojí tajemných stínů a příšerek? Zahrajte si s nimi tuto hru, při které všechny příšerky během chvilky díky vašim schopnostem uklidíte do skříně. Hra celkem obsahuje 20 karet příšerek, 10 žetonů hraček, 2 žetony průšvihů (prostěradlo a ponožka), 3 části těla příšerky Chvostozubky a jednu otevírací skříň. Hru vydala Granna.

Dostihy a sázky

Kdy: ve volném čase s rodinou

Kde: Dino Toys

Možná, že není potřeba tuto velice známou deskovou hru ani příliš představovat, ale pro ty mladší, kteří neví, o co jde, je lepší připomenout známá fakta. Dostihy a sázky je desková hra pro 2–6 hráčů od 10 let. Je odvozená od starší hry Monopoly. Principem je během pohybu s kostkou a figurkou po herním plánu kupovat a prodávat koně i služby. Vítězem se stává ten, kdo získá ve hře největší imaginární majetek.

Továrna na panenky

Kdo: Elizabeth Macneal

Kde: Albatros Media, 2019

Tip na dobrou knihu. Nádherný a vzrušující příběh o lásce, umění a posedlosti. To je kniha od autorky Elizabeth Macneal, rodačky z Edinburghu, který nyní žije ve východním Londýně. Vedla psaní vyrábí keramiku a tvoří ve vlastním studiu. Její kniha Továrna na panenky zobrazuje nejen život ve viktoriánském Londýně, ale je také děsivým příběhem ženy, která se snaží osvobodit. Touží se stát malířkou. Je také o muži, jehož posedlosti jí může navždy zničit život.

Fotbaláci - Záhada usínajících rozhodčích

Kdo: Roberto Santiago, interpret Martin Písařík

Kde: Tympanum, 2020

Audiokniha nakladatelství Tympanum je z fotbalového prostředí. Hlavní hrdina se jmenuje Francisco, ale všichni z týmu mi říkají Pako. Nedávno mu bylo jedenáct a právě jde kopat tu nejdůležitější penaltu v dějinách Soto Alta. Sedmý fotbalový tým Soto Alto není jen obyčejný školní oddíl. Je mnohem víc. „My jsme Fotbaláci! Máme dohodu: nikdo a nic nás za žádnou cenu nerozdělí. Vždycky budeme hrát spolu. Ať se děje cokoli. Takže když se stalo to, co se stalo, neměli jsme jinou možnost než začít jednat: zapojit mozkové závity a přijít na kloub té nejpodivnější záhadě, jakou kdy kdo ve fotbale zažil,“ říká Pako. A co se řešilo? Jak může rozhodčí usnout uprostřed zápasu? Jak můžou usnout dva rozhodčí ve dvou zápasech?