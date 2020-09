Do Brné míří opět indiáni. Old Shaterhanda zahraje boxer, Vinnetoua bavič Hron

KDY: Sobota 5. září od 14.30 hodin

KDE: Brná

ZA KOLIK: Zdarma

To, že v Brné přechodnou dobu byl v Srdíčku Karl May, ví každý milovník slavného náčelníka Vinnetoua. Tuto sobotu se sejdou v Brné už popáté obdivovatelé všech hrdinů Karla Maye. Nemyslím jen ty nejmenší, kteří si hrdiny Karla Maye zamilovali při letošních reprízách v televizi. Ale každý rok se v Brné sejdou malí indiáni a indiánky, ale také ti ze středního věku a dokonce i jejich obdivovatelé z dob premiér slavných filmů v našich kinech. Ve 14:30 hod. vyrazí od místní školy průvod indiánů, kterého se může zúčastnit každý zájemce. Vpředu půjde indiánská skupina Pšito Oyale a na úplném čele průvodu pojede na koni sám slavný náčelník Apačů – Vinnetou, který při svém příjezdu bude zpívat hymnu Brné. Průvod přijde k hospodě U kapličky. Zde náčelníka přivítá Kleki Petra, Inču čuna, Ribanna, Sam Hawkens, „Myší oásek“, potrhlý „Motýlkář“, Old Firehand a samozřejmě Old Shaterhand, kterého ztvární opravdu „Drtící pěst“, medailista z mistrovství Evropy v boxu, nyní prezident České boxerské asociace a rodák z Brné Sváťa Žáček. Poslední osobností bude sám Karl May. A kdo bude Vinnetou? Tuto roli si přál a pořadatelé ze spolku Veselá Brná mu ji rádi dopřáli, Vladimír Hron. Zkrátka v sobotu se vyplatí přijet do Brné v kostýmu, ale i bez něj. Vždyť bude i indiánský guláš a protože je začátek září tak i burčák. Vstup je zdarma.

Závody kočárků na Terase

KDY: Neděle 6. září od 15 hodin

KDE: Park na Severní Terase

ZA KOLIK: Startovné 50 korun

V parku na Severní Terase se v neděli od 15 hodin uskuteční závody kočárků. Soutěžní kategorie jsou tři: maminky, tatínci a celé rodiny. Začátek doprovodného programu je ve 14.30 a těšit se můžete na skákací hrad, zoo koutek s poníkem či malování na obličej. Startovné je 50 korun, výtěžek půjde na nákup plátna pro spolek Kiwanis na výrobu panenek pro dětské oddělení ústecké nemocnice.

Fotbal v Mojžíři oslaví 60 let, hrát bude áčko i legendy

KDY: Sobota 5. září od 10.30 hodin

KDE: Mojžíř

ZA KOLIK: 30 korun



Fotbalový klub TJ Mojžíř slaví 60 let od svého založení. Oslavy proběhnou na fotbalovém hřišti v Mojžíři tuto sobotu. V 10.30 je v plánu zápas domácího áčka s SK Bezděkov a od 15 hodin se střetnou legendy TJ Mojžíř a FK Český lev Neštěmice. Těšit se můžete na živou hudbu, skákací hrad, fotbalové šipky a tombolu. Vstupné je 30 korun.

Městské sady budou plné hudby

KDY: Neděle 6. září od 15 hodin

KDE: Městské sady Ústí nad Labem

ZA KOLIK: Zdarma



Léto sice končí Malý Hamburk tu s vámi ale bude každou neděli až do konce září. Vyrazte na pravidelný minifestival do ústeckých Městských sadů. Tuto neděli zahrají: Andrea Šulcová trio (15.00), Echonaut (16.00) a Les Gars d'en Bas (17.00). Vstup je zdarma.

10. Ústecký den porcelánu

KDY: Pátek 4. září od 10 hodin

KDE: Muzeum města Ústí nad Labem

ZA KOLIK: 20 korun



Tradiční porcelánové trhy se širokým sortimentem užitkového i dekorativního porcelánu z dílen společnosti Český porcelán, a.s. Dubí a Royal Dux Duchcov. Ke každé prodané vstupence patří jedinečný hrnek a zároveň možnost si prohlédnout všechny probíhající výstavy v Muzeu města Ústí nad Labem. 10. Ústecký den porcelánu proběhne v pátek v ústeckém muzeu. Vstupné stojí 20 korun.

Ústecké cyklocentrum půjčuje kola, e-kola i koloběžky

KDY: Denně od 8 do 20 hodin

KDE: Zanádraží

ZA KOLIK: 200 korun (půjčovné na celý den)



Cyklocentru města Ústí nad Labem v prostoru Zanádraží nabízí půjčení městských kol, koloběžek a nově i elektrokol. Celodenní zapůjčení kola či koloběžky vyjde na 200 korun. Vratná záloha je tisíc korun. V cyklocentru si můžete umýt či dohustit kolo. K dispozici tam je i prodej náhradních duší, řetězů a mazacích prostředků. Centrum je otevřeno denně od 8 do 20 hodin.

KDY: Sobota 5. září od 15 hodin

KDE: Louka pod Horkou v Chlumci

ZA KOLIK: 50 korun

Napoleonská bitva 1813 s hercem Václavem Vydrou

V sobotu 5. září od 15 hodin proběhne v Chlumci tradiční rekonstrukce napoleonské bitvy s Václavem Vydrou jako Karlem Filipem Schwarzenbergem. Vstupné stojí 50 korun.