Lákadlem zoo je slonice Delhi

KDY: Sobota 6. června

KDE: Krásné Březno, Ústí nad Labem

ZA KOLIK: 60-120 korun

Slonici Delhi můžete potkat i mimo areál ústecké zoo. Jak je to možné? To když vyrazí na pastvu na nedalekou louku, samozřejmě pod zkušeným dohledem ošetřovatelů. Pokud chce vidět slonici na 100 %, tak musíte ale navštívit samotný areál. Ten je otevřen denně od 9 do 19 hodin, pokladny a pavilony pak zavírají v 18 hodin. Od soboty 30. května je otevřen i horní vchod do zoo a současně začal jezdit zoovláček. Zoo chová přes 200 druhů zvířat ve více než tisíci kusech. Řada z nich je velmi vzácných. Mnoho druhů se zde také podařilo odchovat například: levharty mandžuské či irbise. Zahrada má dva vstupy: dolní v Drážďanské ulici, kam zajíždí trolejbusové linky 51, 55, 56, 57, 58, 59 a autobus 101 a horní vchod v ulici Výstupní, kde zajišťuje dopravní spojení autobus č. 5. Zoovláček je v provozu od 1. dubna do 31. října. V letních měsících (červenec + srpen) každý den, na jaře (duben – červen) a na podzim (září + říjen) většinou pouze během víkendů. Provozní doba je cca od 10:00 do 17:15 hodin, ale může se měnit podle počasí.

Zhmotnit zmizelý svět se pokouší výstava fotografa Rudolfa Jenatschkeho

KDY: denně kromě pondělí od 9 do 18 hodin

KDE: Muzeum Ústí nad Labem

ZA KOLIK: 30-50 korun



Zhmotnit zmizelý svět z let 1914 – 1945 se pokouší výstava o celoživotním díle nejvýznačnější ústeckého fotografa z první poloviny minulého století Rudolfa Jenatschkeho. Vidět ji můžete v ústeckém muzeu až do března příštího roku, a to denně kromě pondělí od 9 do 18 hodin.Plné vstupné stojí 50 korun, snížené 30 Kč.

KDY: denně

KDE: Bukov, Ústí nad Labem

ZA KOLIK: 30 korun

Skatepark na Bukově je pro bikery i jezdce na bmx

Skatepark je hodně členitý, po ploše jsou rozmístěny překážky využitelné pro skateboardingi i bmx. Konkrétně pro bikery je určena krajní lajna, která obsahuje rozjezdový rádius, funbox s railem, dvě spiny za sebou a opět rozjezdový rádius. Skatepark se nalézá v areálu stadionu mládeže, který provozuje Dům dětí a mládeže. Adresa stadionu je ulice Skorotická 643. MHD - zastávka Bukov rondel. Otevírací doba skateparku je stejná jako stadionu mládeže tedy květen a červne po-pá 9-20 hodin a víkend 9-19 hodin. Přes letní prázdniny je atrakce otevřená celý týden od 9 do 20 hodin. Jednorázové vstupné stojí 30 korun.