Gladioly pro hraběnku Livii

KDY: Sobota 8. srpna a neděle 9. srpna

KDE: Zámek Velké Březno

ZA KOLIK: 90-130 korun

V půvabných interiérech zámku Velké Březno si můžete prohlédnout vázy s desítkami nejkrásnějších druhů mečíků, které jsou věnovány hraběnce Livii Chotkové, známé milovnici, pěstitelce a šlechtitelce gladiol. Akce proběhne na zámku v sobotu a v neděli, prohlídky startují v každou celou hodinu od 10 do 17 hodin. Vstupné stojí od 90 do 130 korun.

Malý Hamburk přivítá v sadech australské kytarové duo Sissos

KDY: Neděle 9. srpna od 15 hodin

KDE: Městské sady Ústí nad Labem

ZA KOLIK: Zdarma



Dalším dílem pokračuje pravidelný nedělní hudební multižánrový minifestival Malý Hamburk v Mušli v ústeckých Městských sadech. Od 15 hodin se můžete těšit na kapelu Kowall Company, která balancuje na pomezí popu, rocku, indie a folku. Od 16 hodin vystoupí australské dívčí kytarové duo Sissos. Obě slečny žijí v Berlíně. Na závěr akce od 17 hodin se představí sesterské dvojice Martina a Kristina Barta. Vstup je zdarma.

Benefiční Útulek Fest přivítá i populární UDG

KDY: Pátek 7. srpna a sobota 8. srpna

KDE: Cyklokemp Loděnice v Brné

ZA KOLIK: 250-350 korun





Hudební festival s názvem Letní Útulek Fest 2020, který také letos pomůže opuštěným psům i kočkám v Ústeckém kraji s krmením, léky a azylem, přivítá tento pátek od 17 hodin a v sobotu od 12 hodin travnatý Cyklokemp Loděnice v Brné u cyklostezky na okraji Ústí. Dojet sem lze MHD či příjemnou plavbou Lodí Marie Iva Jirouška, která tu bude mít jednu ze svých zastávek. Hlavní hvězdou programu bude ústecko-pražská rocková parta UDG. Pořadatelský tým v čele s Emiliem Dvořákem a jeho smečkou zvou také na populární severočeské divadlo Sex Culomets, proslulé punkové trio Znouzectnost, hutné vtipné domácí jistoty Točílas v efektních kostýmech či Idio and Idio se zajímavými texty a pohlednou slečnou u mikrofonu. Na benefici ale nebude chybět ani punkový Brajgl, kapela věru hodná své jména. Atmosféra na břehu řeky Labe ještě zhoustne s kytarovou partou Sorra Holka, s děčínskými A New Chapter, zvukově dost originálními Hot Pants, Kapelou Paradox a skupinami Skavare či Černý pepr. Vhod přijdou hlavně ve vedru sprchy, pivko i jistota osvěžení stánek Čajovny u Vysmátý žáby. Ta nabízí stejně jako samotný Cyklokemp Loděnice i vstupenky na akci, podobně jako restaurace Praha na ústeckém Střekově. Lístek na oba dva dny v předprodeji vyjde na 250 korun, na místě pak zaplatíte 350 korun.

Bratři Čadíci přivezou na Lidické náměstí filmy. Bude i kapela

KDY: Pátek 7. srpna od 20 hodin

KDE: Lidické náměstí v Ústí nad Labem

ZA KOLIK: Vstupné dobrovolné



Kdo má rád filmy, tak by měl v následujících dnech navštívit Kinematograf bratří Čadíků na Lidickém náměstí v Ústí nad Labem. Těšit se můžete na filmy Hodinářův učeň (7. srpna), Afrikou na pionýru (8. srpna), Na střeše (9. srpna) či Poslední aristokratka (10. srpna). Začátek filmového promítání je vždy od 22 hodin. Vstupné je dobrovolné, výtěžek bude věnován na Konto bariéry 77. První promítací večer pobaví návštěvníky akce ve 20 hodin Divadlo V Pytli Petra Stolaře, další dny se postará o zábavu vždy od 20.20 hodin ústecká kapela Brass Bombers.

Chief Bromden & Inventa Storca

KDY: Pátek 7. srpna od 19 hodin

KDE: Hraničář Ústí nad Labem

ZA KOLIK: Zdarma



Chief Bromden jsou pětičlenná math rocková jednotka, která klasickou sestavu bicí-basa-kytara posouvá nápaditou prací se syntezátory. Jejich široké inspirační zdroje zahrnují žánry jako hip hop, progrock i moderní metal nebo alternativní rock. Inventa Storca je progresivní post-rocková kapela z Ústí nad Labem. Tvorba je typická významově zatěžkanými, emotivně podanými lyrickými texty. Obě kapely můžete vidět před ústeckým Hraničářem v rámci akce Léto na ulici tento pátek od 19 hodin. Vstup je zdarma.

Jezero Milada nabízí koupání. K mání jsou šlapadla i kajaky

KDY: Denně

KDE: Jezero Milada

ZA KOLIK: Zdarma



Odpoledne u vody nebo výlet na kole vhodný pro celou rodinu nabízí okolí jezera Milady. Na plážích kolem vodní plochy je několik stánků s občerstvením a i půjčovny paddleboardů, kajaků, koloběžek či šlapadel. Vstup se neplatí, parkování je též zdarma.

KDY: Sobota 8. srpna od 10.30

KDE: Nádraží Zubrnice

ZA KOLIK: Zdarma

Michal Dymek v Zubrnicích

Letos je to už 45 od natočení legendárního filmu Páni kluci. Spolek Zubrnická museální železnice pořádá v sobotu 8. srpna setkání s hlavním hrdinou filmu Michalem Dymkem, který nastoupí na nádraží v Levíně cca v 10:10 hod do historického autobusu turistické linky T32. Ta pojede posílena s pravidelným odjezdem z Úštěka v 10:00 hod. "Návštěva nádraží v Levíně bude pro cestující překvapení. Cestující se tak podívají přímo na filmové místo i s hlavní postavou. Po příjezdu do Zubrnic v 10:30 hod se Michal Dymek setká s režisérem Zdeňkem Zelenkou a zavzpomínají na natáčení filmu. Ukončení akce se předpokládá kolem 12 hodiny. Směr z Ústí nad Labem do Zubrnic můžou turisté využít pravidelné vlaky turistické linky T3 s ranním odjezdem v 10:10 ze Střekova," řekl Radek Kubala ze spolku Zubrnická museální železnice.