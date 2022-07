Tři sestry vystoupí v ústeckém letním kině. Bude to jízda

Kdy: Sobota 9. července od 17 hodin

Kde: Letní kino Ústí nad Labem

Za kolik: 550 korun

Lou Fanánek Hagen a spol. dorazí v sobotu 9. července do ústeckého letního kina. Těšte se na pořádný hudební nářez a moře piva. Před kapelou Tři sestry vystoupí ještě formace E!E a Sklap. Start je v 17 hodin, areál kina bude otevřen od 16 hodin. Lístek stojí 550 korun a koupit ho můžete v síti Ticketstream.



Promenádní koncert před ústeckým divadlem

Kdy: Pátek 8. července od 17 hodin

Kde: Před Severočeským divadlem

Za kolik: Zdarma

Letní promenádní koncerty s názvem U Divadla budou tři. První se uskuteční v pátek 8. července od 17 hodin. Těšit se můžete na orchestr Severočeského divadla dirigenta Milana Kaňáka. Hrát se bude před divadlem a vstup je zdarma.



Malý Hamburk nabídne pestrou muziku

Kdy: Neděle 10. června

Kde: Městské sady Ústí nad Labem

Za kolik: Zdarma

Dalším dílem pokračuje v neděli 10. června projekt Malý Hamburk v Mušli v Městských sadech v Ústí nad Labem. Tentokrát se můžete těšit na Žofii Kabelkovou (15.00), skupinu Žyhadlo (16.00) a hudební formaci Les Gars d'en Bas (17.00). Vstup je zdarma.



Kašpárek na skalním hradu pobaví děti na zámku

Kdy: Neděle 10. července od 14 hodin

Kde: Zámek Velké Březno

Za kolik: 80 korun

Kašpárek na skalním hradu je klasická pohádka v podání jednoho herce o Kašpárkovi, který zakletého hradního pána vysvobodil a k velkému štěstí tak přišel. Hraje Boučkovo loutkové Divadlo, Jaroměř. Start představení je v neděli 10. července ve 14 hodin. Prodej vstupenek bude zahájen půl hodiny před začátkem v pokladně zámku. Lístek vyjde na 80 korun.

Experimentátor Karl Gottstein

Kdy: Do 31. prosince

Kde: Muzeum města Ústí nad Labem

Muzeum města Ústí nad Labem hostí výstavu legendárního ústeckého fotografa Karla Gottsteina. Na svou dobu unikátní širokoúhlé fotografie Ústí. Experimenty se snímky skrz kravské oko. Konstrukce nestandardních fotoaparátů na koleni. To všechno je spojeno s výjimečným ústeckým fotografem – experimentátorem Karlem Gottsteinem. Gottstein prožil mládí v Pardubicích, kde začal i fotografovat a v roce 1943 měl první výstavu. Do Ústí nad Labem přišel v roce 1947 a zdejší krajina ho uhranula. V letech 1952 až 1971 pracoval jako inspektor jeviště v ústeckém divadle. Svůj první fotoaparát sestavil v roce 1958 a nazval ho Přemysl. Hlavními tématy jeho snímků jsou městské exteriéry, krajina a architektura. Zemřel v roce 1979.

Masarykovo zdymadlo je technicky dokonalé vodní dílo

Kdy: Kdykoliv

Kde: Ústí nad Labem

Za kolik: Zdarma

Pod střekovskou skálou v Ústí nad Labem můžete také v novém roce přejít na druhý břeh Labe a zároveň si přitom prohlédnout technicky dokonalé vodní dílo, zbudované v letech 1923 až 1936, s cílem zajistit splavnost řeky. Součástí Masarykova zdymadla jsou dvě plavební komory, hydroelektrárna se třemi vertikálními Kaplanovými turbínami a také jez, s jehož pomocí lze dosáhnout rozdílu hladin o výšce téměř 10 metrů. Součástí jezu je i rybí přechod. Ke zdymadlu lze dojet autobusem nebo lze jít z centra pěšky. Ideální to je přes střekovskou stranu, kde vede cyklostezka. Jde o nenáročnou procházku.