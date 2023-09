Podívejte se, kam můžete o nadcházejícím víkendu vyrazit za zábavou nejen na Ústecku.

Bitva u Chlumce se odehrála ve dnech 29. a 30. srpna 1813 u obcí Chlumec a Přestanov v severních Čechách. Spojené armády Rakouska, Pruska a Ruska v ní porazily armádu francouzského císaře Napoleona, které velel generál Vandamme. | Foto: Deník/Topi Pigula

ÚSTECKO

Letní kino v Mojžíři

Kdy: pátek 8. září od 20.00

Kde: fotbalový stadion Mojžíř, Ústecko

Za kolik: 140 korun

Proč přijít: Druhý zářijový pátek bude fotbalový stadion v Mojžíři patřit promítání letního hitu Nikdy neříkej nikdy. V česko-slovenské romantické komedii vás pobaví třeba Tereza Kostková či Tomáš Maštalír. Poslední letošní tamní letní kino odstartuje ve 20.00, vstupné přijde na 140 korun.

Barevná planeta v Ústí

Kdy: sobota 9. září od 13.00

Kde: Mírové náměstí, Ústí nad Labem

Za kolik: zdarma

Proč přijít: 23. ročníku festivalu Barevná planeta proběhne na Mírovém náměstí v Ústí nad Labem v sobotu 9. září od 13.00. Těšit se můžete na vystupující jako třeba TriXstar, Afrodream, Rocket Dogz , Santiago Ferreira. Vstup na multietnický festival Barevná planeta je zdarma.

Dožínky v Zubrnicích

Kdy: sobota 9. září od 9.00

Kde: Zubrnice, Ústecko

Za kolik: 50 korun

Proč přijít: V sobotu 9. září od 9.00 se v Muzeum v přírodě Zubrnice uskuteční program s názvem Dožínky v Zubrnicích. Kromě běžných prohlídek bude připraven i doprovodný program jako třeba pečení sladkých dobrot, nakládání zelí, moštování jablek, výprodej originálních modelů a vintage unikátů z krojového atelieru Pavly Hampton. Děti si užijí jízdu na koni a Kašpárkovo staročeské divadlo (13.00). „Prosíme návštěvníky, aby využili vyčleněných parkovacích míst a počítali s uzavírkou na trase Malé Březno - Zubrnice. Využijte vlakového spojení ze Střekova, které nám provozuje Zubrnická museální železnice,“ řekla Petra Valíčková z Národního muzea v přírodě. Vstupné na Dožínky je 50 korun.

Bitva u Chlumce

Kdy: sobota 9. září od 11.00

Kde: Chlumec u Ústí nad Labem

Za kolik: 70 korun

Proč přijít: Připomínka bitvy u Chlumce 1813 s doprovodným programem se blíží. Hlavní akce k 210. výročí od konání bitvy proběhne tradičně na bojišti Chlumec pod Horkou a to v sobotu 9. září od 11.00. V plánu je třeba divadelní pohádka O Jedlíčkovi (11.30), bitevní ukázka (15.00), Dance Ladies (16.00), střelba na cíl od dělostřelců z Dobrušky (16.20), autogramiáda Václava Vydry či defilé vojsk (18.15). Vstupné na sobotní program přijde na 70 korun.

Církvice lákají na Dvořáka, hrát bude oceňované Halíř trio

Kdy: sobota 9. září od 16.15

Kde: Církvice, Ústecko

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Církvice ožijí koncertem. V tamním kostele Nanebevzetí Panny Marie se v sobotu 9. září od 16.15 uskuteční vystoupení Halíř tria. Toto hudební uskupení tří hudebníků, oceněných na mnoha mezinárodních soutěžích, se v Církvicích na Ústecku představí s programem nazvaným Granados potká Dvořáka. Halíř Trio tvoří slovenská violoncellistka Jana Podolská, česká klavíristka Barbora K. Sejáková a španělský houslista usazený v Praze Eduardo García Salas. Akce proběhne v rámci Dnů evropského dědictví, vstupné je dobrovolné.

My Fair Lady v ústeckým divadle

Kdy: neděle 10. září od 17.00

Kde: Severočeské divadlo, Ústí nad Labem

Za kolik: 150-430 korun

Proč přijít: My Fair Lady je slavný americký muzikál z roku 1956. Libreto napsal Alan Jay Lerner a hudbu Frederick Loewe. Inspirací pro tvůrce muzikálu byla slavná divadelní hra Georga Bernarda Shawa Pygmalion z roku 1912. My Fair Lady můžete v Severočeském divadle v Ústí nad Labem vidět a slyšet v neděli 10. září od 17.00, vstupné stojí od 150 do 430 korun.



Elbe Dock v Ústí nad Labem

Kdy: pátek 8. září a sobota 9. září

Kde: kino Hraničář, Ústí nad Labem

Za kolik: 0-100 korun

Proč přijít: Festival Elbe Dock začal v Ústí nad Labem ve středu 6. září, od pátku 8. září odstartuje paralelně i jeho drážďanská část. S festivalem je úzce spojena 17. Cena Pavla Kouteckého a bude i tentokrát udělena nejlepšímu českému dokumentárnímu prvnímu či druhému filmu tvůrce, a to jak v celovečerní, tak krátkometrážní sekci. V pátek můžete v Ústí vidět třeba polský film Chléb a sůl od 16.15 a v sobotu od 20.30 lze zhlédnout dokumentární film Návštěvníci. Více o programu ZDE

Akva trhy v ústeckých Důlcích

Kdy: sobota 9. září od 9.00

Kde: budova pionýra Důlce, Ústí nad Labem

Za kolik: 0/20 korun

Proč přijít: Milovníci akvaristiky by si měli toto datum zaškrtnout v kalendáři červeně, v sobotu 9. září od 9.00 do 11.00 se totiž v ústeckých Důlcích (v budově pionýra) uskuteční další Ústecké akva trhy. Tradiční akce nabídne nejen ryby, ale i potřeby pro chovatele. K mání bude široký výběr rybek, krevetek, rostlinek i jiných vodních živočichů, a také krmení. „Došlo ke změně termínu konání trhů a to z 16. září na 9. září. Vezměte děti a své známé a přijďte, nudit se nebudete,“ láká na Ústecké akva trhy Lukáš Křivský. Lístek stojí na 20 korun, děti mají vstup zdarma.

DĚČÍNSKO

Festival pouličního divadla

Kdy: od pátku 8. září do soboty 9. září

Kde: Křížová ulice, Děčín

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Křížovou ulici opět ovládne pouliční divadlo. V pátek odstartuje od 18 hodin, kdy vystoupí děčínské koncertní duo Iva a Tom. V sobotu pak od 14 hodin Pohádkou o Robinsonovi. Během dvou dní si lidé užijí bohatý divadelní a hudební program, o který se postará Činoherní studio, Divadlo V Dlouhé, ska skupina Cháska či Bára Hrzánová a Bachtale Achta. Nebude chybět fireshow.

Mariánská pouť 2023

Kdy: sobota 9. září od 9.00

Kde: Česká Kamenice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Tradiční českokamenická pouť láká na Support Lesbiens, Kláru Vytiskovou, mezzosopranistku Marii Svobodovou, Mo/Fo Cat Clarion či Pitra band. Návštěvníci se mohou těšit i na historický program a kolotoče.

TEPLICKO

Mariánské poutní slavnosti

Kdy: od soboty 9. září do neděle 10. září

Kde: Krupka

Za kolik: zdarma

Proč přijít: V Krupce zvou na Mariánské poutní slavnosti, kde na hlavní scénu lákají na známá jména jako Holki, Martinu Balogovou, Petra Rezka, Windi band, Tomáše Linku kvartet nebo George Michael band. Součástí slavností budou pouťové atrakce, prodejní stánky, představí se tanečnice, šermíři nebo kejklíři. Pro děti bude k dispozici tvořivá dílnička a hry, jistě nejen je potěší i ukázky létajících dravců.

Komentovaná prohlídka výstavy Harry Potter aneb Mudlové, přijeďte expres!

Kdy: sobota 9. září od 10.30, 12.00 a 13.30

Kde: Muzeum Teplice

Za kolik: 100 korun

Proč přijít: Výstavou Harry Potter ve výstavních místnostech teplického zámku, která bude je k vidění až do 25. února 2024, v sobotu ve třech časech provede její autorka Andrea Vendolská. Její kouzelná sbírka čítá stovky kusů, vlastní třeba kus školní uniformy, ve které natáčel Rupert Grint (Ron Weasley), ze stříbra vyrobenou jízdenku na školní vlak nebo vstupenku na mistrovství světa ve Famfrpálu.

MOSTECKO

Mostecká slavnost

Kdy: od pátku 8. září do soboty 9. září

Kde: Areál děkanského kostela, Most

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Na Mostecké slavnosti se to bude jen hemžit známými osobnostmi. Vystoupí Majk Spirit, David Koller, Žlutý pes, Paulie Garand, Mirai, Ewa Farna, Jakub Smolík s kapelou, YOYO band, Horkýže slíže, Krucipüsk a další. V pátek program začíná od 15 hodin na 1. stage a na 2. a 3. od 16 hodin. V sobotu program začne už ve 13 hodin průvodem. Součástí letošní Mostecké slavnosti bude poprvé Lunapark, ten bude k mání v sobotu od 10 do 18 hodin rovněž v areálu děkanského kostela, těšit se lidé budou moci na osm zábavných atrakcí, zmenšený model komořanské teplárny, netradiční fotokoutek nebo dílničky pro děti.

Czech Freeski Tour

Kdy: sobota 9. září od 8.00

Kde: Jumpark Matylda, Most

Za kolik: dle ceníku pořadatele

Proč přijít: V Jumparku Matylda se koná první zastávka Českého poháru Big Air - freestylové lyžování. Proběhne na skoku do vody na mostecké Matyldě. Závod se řadí do série českého poháru a body se počítají do celkového pořadí ČP pro sezonu 2023-2024. Už v pátek mezi 9. a 17. hodinou proběhne neoficiální trénink. V sobotu ráno pak budou od 8 do 10 hodin probíhat registrace. Startovné činí 400 korun, záloha na dres 100 korun. Více informací na www.jumparkmatylda.cz.

LOUNSKO

XV. krajské dožínky v Peruci

Kdy: sobota 9. září od 12.00

Kde: Peruc

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Městys Peruc na Lounsku bude v sobotu 9. září opět hostit krajské dožínky. Výstava zemědělství, řemesel a výrobků Ústeckého kraje odstartuje v pravé poledne průvodem a slavnostním zahájením. Poté se na hlavní scéně vystřídají hudebníci Michal Hrůza s kapelou (13.00), Plavci (15.00) a Refreš (17.00). Muzika bude znít také z fotbalového hřiště, kam zamíří především milovníci dechovky a country. Zámecký park nabídne na historické scéně letové ukázky dravců, šermíře či kejklíře, pro děti budou připraveny soutěže a pohádky.

Oslava 150.výročí SDH Krásný Dvůr

Kdy: sobota 9. září od 12.00

Kde: areál koupaliště, Krásný Dvůr

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Sbor dobrovolných hasičů Krásný Dvůr má před sebou velkou oslavu. V sobotu 9. září si v areálu místního koupaliště připomene celých 150 let své existence. Chystá se výstava hasičské techniky, soutěž v požárním útoku s překvapením, od 17 hodin zahraje k tanci skupina Pinky Band. Nejen pro děti budou k dispozici skákací hrad, zorbingové koule či hasičská pěna. Chybět nebude malování na obličej, tatérský salon a samozřejmě občerstvení.

CHOMUTOVSKO

Festival jídla ve Březně

Kdy: sobota 9. září od 9.00

Kde: Březno u Chomutova

Za kolik: vstup zdarma

Proč přijít: Ve Březně u Chomutova v parku u pódia proběhne v sobotu 9. září food festival. Návštěvníci se mohou těšit na kuchařské show, zahraniční kuchyně, jedlý hmyz, drinky, dezerty a zábavný celodenní program pro děti i dospělé. Přijet mají dokonce vítěz televizní soutěže Masterchef Roman Staša a „stříbrná“ ze stejné soutěže Pavlína Lubojatzky. Akcí provede moderátor Marek Fottr, účast přislíbili hudebníci Petr Kutheil a Anna Julie Slováčková..

Chomutovský festival vína

Kdy: sobota 9. září od 13.00

Kde: náměstí 1. máje, Chomutov

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Náměstí 1. máje v Chomutově přivítá v sobotu 9. září druhý ročník Chomutovského festivalu vína a vinaře z Čech i Moravy. Pořadatelé slibují pestrou nabídku kvalitních nápojů, street food zónu a bohatý doprovodný program. Vystoupí Cimbálová muzika Alexandra Vrábela (13.00), skupina Crossband (19.00) a DJ Kulda (20.00). Programem budou provázet moderátor Luděk Holý a sommelier Zdeněk Kintr. Vstupné je zdarma, za degustační skleničku zájemce zaplatí sto korun.

LITOMĚŘICKO

Zahrada Čech v Litoměřicích

Kdy: pátek 8. až středa 13. září

Kde: výstaviště Zahrada Čech, Litoměřice

Za kolik: 140/110 korun

Proč přijít: Legendární podzimní veletrh Zahrada Čech je opět tady, a to už ve 47. ročníku. Výstava zaměřená na všechny zahrádkáře, chalupáře, kutily, zahradníky a milovníky přírody letos trvá 6 dní, od pátku 8. do středy 13. září. Návštěvníci se mohou těšit na pestrost v sortimentu jednotlivých vystavovatelů, řadu novinek i bohatý kulturní program. Zajištěna bude kyvadlová doprava zdarma mezi nádražími a areálem výstaviště.

Roudnické vinobraní

Kdy: sobota 9. září od 10.30

Kde: zámecký areál, Roudnice nad Labem

Za kolik: 300/200 korun

Proč přijít: Víno, burčák a bohatý hudební program na dvou scénách. To bude sobotní Roudnické vinobraní. Na scéně v zámeckém parku vystoupí Jary Tauber (11.30), Buty (13.15), Wohnout (15.00), Sebastian (16.45), David Koller (18.30), Walda Gang (20.15) a SPUPS - Hrajeme Kabát (22.00). Letní scéna pak nabídne Claymore (11.00), Petru Černockou (12.45), Don Bon (14.30), Yo Yo Band (16.15), Precedens (18.00), Lucii Třešňákovou (19.45) a Hrací skříň Praha (21.30). Na Karlově náměstí navíc proběhne výstava historických vozidel Historici v Roudnici.