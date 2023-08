Podívejte se, kam můžete o nadcházejícím víkendu vyrazit za zábavou nejen na Ústecku.

Zoo Ústí nad Labem. | Foto: Miroslav Vlach

ÚSTECKO

The Boom v Kolo café na střekovském nábřeží

Kdy: pátek 25. srpna od 19.00

Kde: Kolo café, Střekov, Ústí nad Labem

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Letní koncertní sezona v Kolo café na střekovském nábřeží v Ústí nad Labem jde do finále. Jedním z posledních koncertů u kontejnerové kavárny poblíž Benešova mostu, který můžete letos zažít, bude patřit kapele The Boom. Start vystoupení revivalu Beatles je v pátek 25. srpna od 19.00, vstupné je dobrovolné.

Zdroj: Youtube

Slavnostní koncert s americkými hosty

Kdy: pátek 25. srpna od 19.00

Kde: Severočeské divadlo, Ústí nad Labem

Za kolik: 100 korun

Proč přijít: Severočeské divadlo opery a baletu v Ústí nad Labem láká na slavnostní koncert s americkými hosty. Ten se uskuteční v pátek 25. srpna od 19.00. Na programu bude G. Verdi (Síla osudu), W. A. Mozart (Koncert pro klavír č. 23) a A. Dvořák (Symfonie č. 8 G). Na klavír se představí Benjamin Loeb, dirigent bude Doohi Lee. Vstupné přijde na 100 korun.

Benefiční běh v Zoo Ústí nad Labem

Kdy: sobota 26. srpna od 8.30

kde: Zoo Ústí nad Labem

Za kolik: 70/140 korun

Proč přijít: Máte v sobě sportovního ducha a miluješ výzvy? Chcete v ústecké zoo zažít něco opravdu jedinečného? Pak se přihlaste na historicky 1. běh areálem zoo, který se uskuteční v sobotu 26. srpna od 8.30. Připraven bude hlavní závod na 5 km a dětský závod na 600 metrů. Trasa hlavního závodu povede areálem zoo a jeho blízkým okolím na Mariánské skále. Startovné hlavního závodu přijde na místě na 600 korun, dětský závod stojí 150 korun.

Pohádka Zvířátka a medvěd na zámku Velké Březno

Kdy: Neděle 27. srpna od 14.00

Kde: Zámek Velké Březno, Ústecko

Za kolik: 80 korun

Proč přijít: Pohádka Zvířátka a medvěd na zámku Velké Březno pobaví malé i velké. „Společně skládáme příběh o tom, kde všude žijí v přírodě zvířata a také o tom, že s kamarády se nemáme čeho bát,“ láká na akci, která se uskuteční v neděli 27. srpna od 14.00, Liduščino divadlo. Vstupné přijde na 80 korun.

DĚČÍNSKO

Kemp 23 - open air festival v srdci Děčína

Kdy: sobota 26. srpna od 13.30

Kde: Kemp Děčín

Za kolik: 250 korun

Proč přijít: 3. ročník open air festivalu v děčínském kempu pod Novým mostem se uskuteční v tradičním termínu, poslední srpnovou sobotu. Zahrají Destroyself, kteří tu budou mít speciální show k 30 letům kapely, své "narozeniny" tu oslaví i The Remedy, kteří si připravili show k 10. výročí. Dále vystoupí A New Chapter, F.A.King, Nerrea a Doorface. Na místě budou nabízet pivo lokální minipivovary Falkenštejn a Kapitán, lidé si pochutnají i na míchaných drincích nebo grilovaných dobrotách. Vstupenky jsou k zakoupení pouze na místě v hotovosti, děti do 6 let mají vstup zdarma.

Den Českého Švýcarska

Kdy: sobota 26. srpna od 8.00

Kde: Křinické náměstí, Krásná Lípa

Za kolik: zdarma

Proč přijít: V centru národního parku proběhne 14. ročník běhu Cross Parkmaraton 2023, který je součástí Dne Českého Švýcarska s bohatým kulturním programem. Svůj sraz tu budou mít jako tradičně legendární motocykly Čechie-Böhmerland. Předvedou se také mažoretky, Cirkusové divadlo, dudáci, mistr biče a proběhne křest kalendáře pro rok 2024. O hudební program se postará Leona Šenková ze Superstar (15.15), která akci zároveň moderuje, nebo Lenka Dusilová s kapelou (20.00).

TEPLICKO

Discofest na Letňáku

Kdy: Pátek 25. srpna od 16.00 do 22.00

Kde: Letní amfiteátr (kino), Bílina

Za kolik: 100 korun

Proč přijít: Lidé si mohou přijít užít open air párty v bílinském amfiteátru. Pro návštěvníky bude připravena velká diskotéka s regionálními DJ's. Po několika letech si na domácí půdě zahraje DJ Marty, který byl v regionu znám především na přelomu 90. let a nového milénia. Zahraje i oblíbený moderátor a DJ Karel Fiala, který moderuje nejrůznější regionální akce. Návštěvníci si budou moci zatančit na retro hity nejen od 80. let.

Slavnosti obcí Modlanska

Kdy: sobota 26. srpna od 11.00

Kde: Modlany

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Modlany zvou na tradiční slavnosti. Od 11 hodin odstartuje dětský program Popletené pohádkohrátky kamaráda Wikiho, slavnostní zahájení se odehraje ve 13.30. Následně vystoupí interpreti Vladimír Walda Nerušil (14.00), Argema (16.00), Crazy Dogs (18.00) a od 20 hodin vypukne Queenshow - výjimečné chvíle s písněmi Freddieho Mercuryho. Přichystán bude i bohatý doprovodný program, jako historická řemesla nebo historická mincovna, kde se budou razit pamětní mince, okružní jízdy po Modlansku mašinkou Humboldt, děti se vyřádí na atrakcích, nebo si mohou nechat pomalovat obličej. Chybět nebudou ani dobroty, jako káva, zmrzlina, langoše, trdelníky či grilované speciality. Akci zakončí ohňostroj.

MOSTECKO

Czech Truck Prix

Kdy: od čtvrtka 24. srpna do neděle 27. srpna

Kde: Autodrom Most

Za kolik: dle ceníku pořadatele

Proč přijít: Autodrom Most bude už po jedenatřicáté hostit mistrovství Evropy okruhových tahačů Czech Truck Prix. To se pojede poslední srpnový víkend, diváci uvidí nejen závody tahačů, ale i historických formulí. Závodní trucky doplní šampionát NASCAR Whelen Euro Series. Celý nabitý závodní víkend začne už ve čtvrtek, kdy se v 17.30 uskuteční spanilá jízda závodních speciálů z Autodromu do centra Mostu. Na parkovišti za poštou proběhne autogramiáda jezdců, ukázky vozů a techniky i soutěže o hodnotné ceny. Po celý víkend bude připraven doprovodný program, jako FanVillage s atrakcemi, Hot Wheels zóna, Bobík Road Show i oblíbený TruckFest. Vstupenky jsou k prodeji online, bližší informace zájemci najdou na webu Autodromu Most.

Tlapková patrola v Javorce

Kdy: sobota 26. srpna od 10.00 a 14.30

Kde: Javorka, Most

Za kolik: 290 korun

Proč přijít: Párty s maskoty ve stylu oblíbené pohádky Tlapková patrola si malí návštěvníci užijí v Javorce. Vybrat si mohou ze dvou časů konání. Děti uvidí maskoty Skye a Chase, se kterými se budou moci vyfotit. Samozřejmostí bude tematické občerstvení i výzdoba. Děti si budou moci nechat udělat tlapkové tetování, nechat si pomalovat obličej nebo se vyřádit na skákacím hradě. Vstupenky za 290 korun za dítě je nutné objednat předem na telefonu 773 951 472 nebo e-mailem javorkamost@seznam.cz.

LOUNSKO

Memoriál Petry Hézlové v Lounech

Kdy: sobota 26. srpna od 14.00

Kde: Výstaviště Louny

Za kolik: 350/250/100 korun

Proč přijít: Na výstavišti v Lounech se o víkendu sejdou sportovci, aby při osmém ročníku dobročinné akce Memoriál Péti Hézlové podpořili onkologické oddělení Nemocnice Chomutov. Připraveno bude sportovní odpoledne pro celou rodinu. Registrace od 13 do 14 hodin, poté cvičení s Befit Louny, běh pro děti a dospělé a také vyjížďka cyklistů. Vyhlášení sbírky, tombola a módní přehlídka Giovanni Becca jsou v plánu po 18. hodině. Od 20 hodin zahraje kapela Faksimile. Akci bude moderovat Petr Říbal.

Hradozámecká noc na zámku ve Stekníku

Kdy: sobota 26. srpna od 19.00

Kde: Státní zámek Stekník

Za kolik: 200/160/60 korun

Proč přijít: Zámek Stekník se opět zapojí do Hradozámecké noci. A to netradičními večerními a nočními hranými prohlídkami v zámeckých interiérech napříč staletími historií zámku. Průvodci oblečení v historických kostýmech provedou návštěvníky rozsvícenými sály, kde se odehrají scénky představující jednotlivé etapy historie památky. Návštěvníci se setkají nejen s hraběcí rodinou Kulhánků z Klaudensteina, ale také s ostatními majiteli zámku a s dalšími osobnostmi. Začátky prohlídek budou v 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 a 21.00 hodin. Program není vhodný pro děti do pěti let.

CHOMUTOVSKO

Festival Moody Moon Noize vol. 4 v Chomutově

Kdy: čtvrtek 24. až sobota 26. srpna

Kde: Chomutov

Za kolik: od 645 korun

Proč přijít: Chomutov bude tři dny hostit čtvrtý ročník „butikového“ festivalu Moody Moon Noize. Na netradičních místech, například v muzeu, kostele sv. Ignáce či Městském parku, nabídne poměrně nevšední kulturní zážitky. Vystoupí například Berlin Manson, Post-hudba, Manon meurt, Zouj, Nikol Bóková, Čavalenky, Wodehn & Zzai nebo další vybraní zástupci aktuální rapové a elektronické scény.

Chomutovský půlmaraton

Kdy: sobota 26. srpna od 8.00

Kde: nám. 1. máje, Chomutov

Za kolik: od 350 korun

Proč přijít: Sedmý ročník velké sportovní výzvy čeká poslední srpnovou sobotu běžce nejen z Chomutova. Na jednadvacet kilometrů dlouhé trase si sportovci prohlédnou jak historické centrum, tak i přírodu okrajových částí města. Akce tradičně přivítá i malé běžce, pro které budou na náměstí 1. máje připraveny různě dlouhé tratě.

LITOMĚŘICKO

23. Filmový festival Litoměřice

Kdy: čtvrtek 24. až neděle 27. srpna

Kde: Litoměřice

Za kolik: 850 až 1050 korun

Proč přijít: Kino Máj, Divadlo K. H. Máchy, Letní kino a blízký altánek na Střeleckém ostrově, Kinokavárna v kině Máj, Galerie Gotické dvojče, Knihovna K. H. Máchy. To jsou místa v Litoměřicích, kde se o nadcházejícím víkendu uskuteční 23. ročník Filmového festivalu Litoměřice. Přehlídka aktuální, experimentální i kultovní filmové tvorby z Česka i zahraničí nabídne ve třech dnech přes 20 projekcí včetně 35mm kopie, odborné úvody a debaty s tvůrci či koncert kapel Dva a Mutanti hledaj východisko. Tématem letošního ročníku jsou hranice.

Hradozámecké Incendio 2023 v Ploskovicích

Kdy: sobota 26. srpna od 10.00

Kde: Státní zámek Ploskovice

Za kolik: 180/50 korun

Proč přijít: Zámek v Ploskovicích se v sobotu 26. srpna připojí k Hradozámecké noci. Návštěvníci se mohou těšit na tradiční oživené večerní prohlídky od 18 do 22 hodin. Projdou si zámek s mladým šlechticem, či mladou šlechtičnou. Nutná rezervace vstupenek na čísle 416 749 092. Současně bude probíhat i dětský festival ohně a pohybu Incendio. Od 20 hodin se před zámkem o ohnivé poháry utkají v talentové soutěži děti i dospělí a poté se ukáží hosté jako skupina Novus Origo z Vysočiny, RockFire z Řehořova, litoměřické Vox Luminas a Funky Dangers.