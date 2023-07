Podívejte se, kam můžete o nadcházejícím víkendu vyrazit za zábavou nejen na Ústecku.

Ben Cristovao | Foto: Instagram

ÚSTECKO

Pod dálničním mostem v Ústí vystoupí Ben Cristovao, Ektor či Kontrafakt

Kdy: pátek 7. července od 15.00 a sobota 8. července od 15.00

Kde: ulice Jana Roháče, Ústí nad Labem

Za kolik: 700/1200 korun

Proč přijít: Kdo má rád top rapová hudba, tak by neměl o víkendu chybět na ústeckém open air festival Under the Bridge. Pod dálničním mostem v ulici Jana Roháče mezi Globusem a Miladou vystoupí v pátek a v sobotu třeba Ben Cristovao, Ektor, Maniak, Robin Zoot či Kontrafakt. Za jednodenní lístek na místě zaplatíte 700 korun, za dvoudenní 1200 korun. Parkování je v místě akce omezené, organizátoři doporučují využít MHD. Zastávky nejsou daleko. Stanovat můžete u jezera Milada či v autokempu Chabařovice.

Startuje Tivolí hudební léto

Kdy: sobota 8. července od 17.45

Kde: restaurace Tivoli, Velké Březno

Za kolik: zdarma

Proč přijít: V sobotu 8. července od 17.45 odstartuje další ročník Tivolího hudebního léta. Na zahradě restaurace Tivoli ve Velkém Březně zahrají kapely Na knop company a Stará škola. Vstup je zdarma.

Lucerna na zámku

Kdy: sobota 8. července od 17.30

Kde: zámek Velké Březno

Za kolik: 120 korun

Proč přijít: „Jestli vás štvou ti nahoře nebo ti dole, jestli věříte na lásku a na vášeň, jestli už víte, co je stáří a moudrost nebo nevíte o životě vůbec nic, jestli vás prudí všehoschopní úředníci, jestli máte problém se zbabělci a jsou vám k smíchu řiťolezci, jestli máte smysl pro humor a nelákají vás věci “zadarmo“ a jestli si, stejně jako my, myslíte, že “Práva svá má chránit, chlap” a panské zvůli se nemá ustupovat, je naše Lucerna pro Vás,“ lákají ochotníci z Docela velkého divadla na představení Lucerna. To můžete zhlédnout v sobotu 8. července od 17.45 na státním zámku Velké Březno. Lístek přijde na 120 korun.

Malý Hamburk láká na folkovou Evu Vargo

Kdy: neděle 9. července od 15.00

Kde: Městské sady, Ústí nad Labem

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Multižánrový festival Malý Hamburk pokračuje svým čtvrtým dílem. V neděli od 15.00 se v ústeckých Městských sadech představí klavírista a zpěvák Alexej Byček (15.00), folkový Pavel Petran s kapelou (16.00) a Eva Vargo. Tato mladá zpěvačka hraje na kytaru a skládá písně. Folk v jejím podání je pohlazením po duši. Vstup je zdarma.

DĚČÍNSKO

Šenovské slavnosti

Kdy: sobota 8. července od 11.30

Kde: Náměstí ve Velkém Šenově

Za kolik: Dobrovolné vstupné

Proč přijít: Ve Velkém Šenově se o víkendu chystají slavnosti. Lidé se mohou těšit na Pekaře, Petra Koláře, Petru Černockou, Angelic Project, Honzu Webera nebo Kabát revival Varnsdorf. Ukázku své práce předvedou šenovští dobrovolní hasiči, děti se mohou vyřádit na atrakcích nebo si zasoutěžit. Slavnosti zakončí laserová show. Na místě bude probíhat stánkový prodej, akci moderuje Jakub Kohák.

Truck fest Merboltice

Kdy: sobota 8. července od 14.00

Kde: Hřiště Merboltice

Za kolik: Dobrovolné vstupné

Proč přijít: V Merbolticích se už popáté sjedou trucky. Kamiony přijedou na hřiště ve 14 hodin, o hodinu později odjedou na spanilou jízdu Merbolticemi, Starým Šachovem, Žandovem, Valteřicemi, Úštěkem, Lovečkovicemi a Verneřicemi. Zpět dorazí mezi 16.30 a 17. hodinou, kdy si je lidé budou moci prohlédnout. Dorazí přes 30 kamionů včetně amerických veteránů. Na hřišti bude pro příchozí zajištěna zábava, jako malování na obličej či živá kapela, i občerstvení.

TEPLICKO

Prázdninový festival Teplice Free Live 8

Kdy: sobota 8. července od 14.30 do 23.00

Kde: Náměstí svobody, Teplice

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: V Teplicích se bude konat už 8. ročník prázdninového hudebního festivalu. Vystoupí Wyfe, Schlak, Babylon, Hrací skříň (taneční hudba 70. - 90. let), Eufory a Gangalabasta. Občerstvení a doprovodný program zajištěn.

Kabaret K+K "Láskohraní"

Kdy: sobota 8. července od 16.00

Kde: Botanická zahrada, Teplice

Za kolik: Běžné vstupné

Proč přijít: Koncert Davida Kříže (zpěv) a Lucie Kabátové (klavír). Jejich setkání K+K se nese v duchu zamilovaných šansonových melodií z filmů a romantických textů, které prostupují i historky a humorné písně. Zazní písně šansonové, filmové, muzikálové i populární. Koncert je v ceně běžného vstupného do Botanické zahrady: dospělí 100 korun, žáci a studenti do 26 let 70 korun, děti 3-15 let 50 korun, senioři nad 60 let a ZTP 75 korun, děti do dvou let zdarma.

MOSTECKO

Rock in Litvínov 2023

Kdy: sobota 8. července od 15.00

Kde: Amfiteátr Loučky, Litvínov

Za kolik: 790/395 korun

Proč přijít: Amfiteátr v Loučkách ovládne to nejlepší z české rockové scény. Vystoupí Arawn, Alkehol, Dymytry a Škwor. Vstupenky lze zakoupit v síti Ticketstream.

Cestování s dinosaury

Kdy: pátek 7. července - neděle 9. července

Kde: Park Šibeník, Most

Za kolik: 350/300 Kč

Proč přijít: Děti a dospělí se mohou nejen o víkendu vydat za dinosaury. Živá show pro celou rodinu se uskuteční pod mobilním zastřešením v parku Šibeník, u křižovatky ulic J. Palacha a Topolové. Dinosauři zde ožijí přímo před zraky diváků. Jedná se o interaktivní představení formou přednášky na téma život dinosaurů v druhohorách. Představení je doplněné replikami fosilií ve skutečných velikostech s animatronickými dinosaury různých velikostí od mláďat až po sedmimetrové exempláře. Dinosauři interagují s obecenstvem. Délka programu je přibližně 100 minut. V Mostě představení proběhnou ve čtvrtek 6. července od 18.00, v pátek 7. července od 18.00, v sobotu 8. července od 15.00, v neděli 9. července od 11.00 a pak opět za 14 dní od čtvrtka 20. července ve stejném rytmu.

LOUNSKO

Zábavná sobota na zámku Pátek

Kdy: sobota 8. července od 14.00

Kde: zámek Pátek nad Ohří

Za kolik: dobrovolné

Proč přijít: Zámek v Pátku na Lounsku nabídne v sobotu 8. července zajímavý program pro malé i velké. Od 14 hodin ohromí především děti Bavor Rodovský, který ve svém vystoupení poodhalí taje umění alchymie. Večer pak bude patřit dospělým. V zámecké zahradě zahraje country kapela Starý šedivý psi. Začátek tohoto programu bude v 18 hodin.

Divadlo na zámku Nový Hrad v Jimlíně

Kdy: sobota 8. července od 20.00

Kde: zámek Nový Hrad, Jimlín

Za kolik: 150 korun

Proč přijít: Na zámku Nový Hrad v Jimlíně začne v sobotu 8. července Zámecké kulturní léto. První z řady zajímavých večerů nabídne právě tuto sobotu divadlo, kus Mluviti pravdu v podání Činoherního studia Ústí nad Labem. Pořadatelé lákají na „nejzajímavější román nejslavnějšího ústeckého autora současnosti v podání nejslavnějšího sudetského divadla všech dob“.

CHOMUTOVSKO

Vernisáž v Galerii Kryt

Kdy: pátek 7. července od 17.0

Kde: Galerie Kryt, Klášerec n. O.

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Hej, pr*ele holé. Tak se jmenuje výstava děl Bely Schenkové, která představí klášterecká Galerie Kryt. Slavnostní zahájení výstavy proběhne v pátek 7. července. Hudebně ji uvede známý houslista Jaroslav Svěcený. Díla budou poté k vidění až do 29. srpna, galerie je otevřená ve všední dny od 8.30 do 17.00 a o víkendech a svátcích od 9.00 do 17.00 hodin.

Setkání občanů zaniklých obcí

Kdy: sobota 8. července od 14.00

Kde: sportovní hala, Málkov

Za kolik: zdarma

Proč přijít: V Málkově u Chomutova proběhne v sobotu 8. července setkání občanů zaniklých obcí Zásada, Ahníkov a Kralupy. Hosté se sejdou v místní sportovní hale. Ke vzpomínání, tanci i poslechu zahraje skupina Maruška je pryč.

LITOMĚŘICKO

Výstava bonsají a exotů v Libochovicích

Kdy: do neděle 9. července

Kde: Státní zámek Libochovice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Bonsai klub Libochovice připravil 34. ročník letní výstavy bonsají. Od středy 5. do neděle 9. července se odehrává tradičně v prostorách libochovického zámku. Otevřeno je vždy od 9

do 17 hodin. Těšit se můžete na prodej bonsají, nářadí, misek a všeho potřebného pro pěstování a prezentaci bonsají. Na výstavu si můžete přinést vlastní bonsai "se kterou si nevíte rady" a můžete si zde vyzkoušet vlastní tvarování pod dohledem zkušených pěstitelů s odbornou poradenskou činností a ukázkami tvarování. V pátek a v sobotu od 13 hodin ukáže tvarování Milan Karpíšek, ve stejný čas naučí Radka Müllerová japonské malování. V sobotu od 11.30 navíc komentovaná prohlídka výstavy s Milanem Karpíškem. V neděli bude připraven workshop. Současné v zámeckém skleníku probíhá výstava exotického ptactva chovatelů z Klapý.

Levandulový týden v Klapém

Kdy: do neděle 9. července

Kde: Levandulová zahrada Anette, Klapý

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Od začátku července probíhá v Levandulové zahradě Anette v obci Klapý Levandulový týden. Vyvrcholí v neděli 9. července. Zájemci se mohou přijít podívat každý den od 9 do 16 hodin a obdivovat 24 odrůd levandule v zahradě mezi tématickými zákoutími, na malém políčku, v Herbáriu. Otevřena bude kavárna v Sušárně s dobrotami na téma levandule. Hostné také budou moci ochutnat místní zmrzlinu a palačinky - jak jinak, než s příchutí levandule. K zakoupení budou dekorace a různé drobnosti včetně kosmetiky. K dispozici bude i vinotéka s levandulovým Frizante.