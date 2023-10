Podívejte se, kam můžete o nadcházejícím víkendu vyrazit za zábavou nejen na Ústecku.

Výlov rybníka v Habrovicích. | Foto: Miroslav Vlach

ÚSTECKO

XXVII. Mezinárodní Jazz & Blues Festival 2023

Kdy: čtvrtek 19. října až sobota 21. října

Kde: Národní dům, Ústí nad Labem

Za kolik: od 200 korun za den

Proč přijít: Sametové tóny a ohnivá vášeň se opět spojí na 27. ročníku Mezinárodního jazzového a bluesového festivalu v Ústí nad Labem. Letos je připravena pestrá paleta hudebních lahůdek. Ústecká scéna bude hostit klasické jazzové a bluesové kapely, které vám připomenou, proč jsou tyto žánry legendární. Festival také slibuje objevování nových hudebních horizontů. Progresivní styly spojující jazz a blues ukážou, že tyto žánry neustále žijí a mají co říct i nejmladší generaci posluchačů. Zahrají Lanugo, Lesní zvěř, Tschavalo Vlasák Trio, Bio Trio, Tellinger & Fresk, Jan Spálený & ASPM, Dave Kelly Band a Hot Number.

Celonoční RPG hraní

Kdy: pátek 20. října od 18.00 do sobotního rána 21. října

Kde: Knihovna Ústeckého kraje, Ústí nad Labem

Za kolik: 50 korun za den

Proč přijít: Strávit celou noc u hraní her? Krajská knihovna vám právě tuto možnost nabízí. Bude se hrát Prokletí Karaku, Zrzounova taverna a Krev na Labi (pouze pro starší 18 let). Vše výpravné fantasy RPG deskovky, které se budou hrát až do rána. Hry mají omezenou kapacitu. Nutná rezervace místa předem na stránkách knihovny.

Výlov Habrovického rybníka

Kdy: sobota 21. října od 8.00

Kde: Habrovický rybník, Ústí nad Labem

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Podzimní klasika v podobě výlovu Habrovického rybníka se již nezadržitelně blíží. Jako každý rok bude krom pěkné podívané na rybí výlovky připraveno pohoštění v podobě uzených ryb, teplých nápojů a jiných pochutin. Samozřejmě nebude chybět ani možnost koupě kaprů a amurů. Pořadatelé vyzývají, aby návštěvníci k dopravě využili MHD (autobus č. 15), případně dorazili pěšky, v místě je velmi málo parkovacích míst.

Rytíři na hradě Střekov

Kdy: sobota 21. října od 10.00

Kde: hrad Střekov, Ústí nad Labem

Za kolik: dobrovolné vstupné

Proč přijít: Po roce opět zve hrad Střekov na den plný zábavy. Své umění předvedou nejen rytíři z Corvus Milites, ale i bojovníci plněkontaktního boje. O vaše uši se postará dobová kapela a úsměvy na tváři jistě vykouzlí loutkové divadlo TyJátr pana Šedopláště. Na trhu uspokojíte chutě slané i sladké. Stánky se zbožím všelijakým budou připraveny na vaši návštěvu od desáté hodiny ranní. A v neposlední řadě vás samozřejmě zve na prohlídku hrad Střekov.

Chlumecký halloween

Kdy: sobota 21. října od 13.00

Kde: Hostinec Nádraží, Chlumec

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Dlabání dýní (nezapomeňte si přinést věci na dlabání, dýně budou zajištěny), opékání buřtů (ten dostane každé dítě) nebo dobrodružná stezka za čarodějnicí Chlumecínou, kam se budete moci vypravit od 16 hodin. Cestou budete řešit úkoly, abyste pomohli zachránit čarodějnici les u Mravenčího vrchu. Baterky s sebou!



Drakiáda v Povrlech

Kdy: sobota 21. října od 14.00

Kde: Nebeská louka nad Maškovicemi

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Všichni malí i velcí jsou zváni na 8. ročník bukovsko-maškovické Drakiády. Jako vždy čeká na návštěvníky odpoledne plné dračích soutěží v různých kategorií a opékání buřtů nad dračím plamenem. Po celou dobu akce bude k dispozici stánek s občerstvením.



Boxing night

Kdy: sobota 21. října od 21.00

Kde: klub Kladívko, Ústí nad Labem

Za kolik: 300 Kč

Proč přijít: Soutěž o útratu na baru a tričko. Na vítěze čeká kredit ve výši 2000 Kč. Každý soutěžící předvede, co v něm je, formou několika různých úderů. Můžete se těšit na 21 soutěžních ran, které jsou v ceně vstupu, po kterých se spravedlivě rozhodne. Soutěžit se bude mimo klasických úderů také ve fackování, loktech a i hlavičkách.

DĚČÍNSKO

Výběžek free L!VE 23

Kdy: sobota 21. října od 17.00

Kde: Dům kultury Střelnice, Rumburk

Za kolik: 250/300 korun

Proč přijít: Festival na podporu Šluknovského výběžku se uskuteční pod jednou střechou na třech scénách. Na hlavním sále postupně zahraje Gaia Mesiah, Vojtaano, Discoballs, Toxic People, Brutální Jahoda a Žádnej Stres. Druhá scéna v kino baru bude patřit DJs. Návštěvníky roztančí bassová grupa BassCoffee (DJ Fefe, Massta, ABX, Fredy High a live bubeník Alík). Třetí scéna pak nabídne odpočinek a dobrou kávu ve výstavní síni v prvním patře, kde bude možné si prohlédnout výstavu o Šluknovském výběžku a městě Krásná Lípa a zakoupit si produkty od regionálních výrobců. Od pátku či na místě lidé zaplatí za vstupenku 300 korun.

Pivní festival v Centru Pivovar

Kdy: sobota 21. října od 13.00 do 21.00

Kde: Pivovarská restaurace Kapitán, Děčín

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Na návštěvníky kromě piv z několika pivovarů čeká hrací zóna plná interaktivních her a aktivit, pivní soutěže a o hudební program se postará skupina U-Style. Akci bude moderovat Tomáš Kettner. Letošní ročník Pivního festivalu neproběhne venku, ale v teple sálů Pivovarské restaurace Kapitán.

TEPLICKO

Strašidelný vláček

Kdy: sobota 21. října od 13.00

Kde: Zámecké náměstí, Teplice

Za kolik: 100-200 korun

Proč přijít: Do teplických ulic už potřetí vyrazí strašidelný vláček. Jízda bude zakončená návštěvou teplického zámku, kde bude strašit Divadlo v Pytli. Pro ty, co mají pro strach uděláno, bude v zámecké zahradě připravena strašidelná cesta. V infocentru bude připraveno malování na obličej, dílničky a také odměna k vyzvednutí. Jízdenky a vstupenky lze zakoupit online nebo osobně v turistickém informačním centru. Cena jízdy vláčkem je 200 korun, cena strašidelné cesty 100 korun.

Halloweenské odpoledne

Kdy: pátek 20. října od 15.00

Kde: TK Viamont, Teplice - Letná

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Odpoledne plné zábavy s halloweenskou tematikou nabídne dlabání dýní se soutěží o nejkrásnější strašidýlko z dýně. Děti si užijí i další soutěže, tvořivé dílny a opékání buřtů. Dýně je možné zakoupit přímo na místě, nebo lze přinést vlastní.

MOSTECKO

Bohové a démoni: magie a rituály v mladším pravěku

Kdy: sobota 21. října od 12.00 do 18.00

Kde: Oblastní muzeum a galerie v Mostě

Za kolik: dobrovolné vstupné

Proč přijít: Oslava Mezinárodního dne archeologie s programem pro děti i dospělé. Každoročně jde o výjimečnou příležitost seznámit se s historií zábavnou formou. Poprvé se návštěvníci seznámí s náhrobníky z archeologického průzkumu lokality Nesvětice u Mariánských Radčic. Zpřístupněny budou dvě nové výstavy - Cesta do pravěku a Slovanští bohové a démoni. Nejmenší návštěvníci si budou moci vyrobit pravěký šperk, namalovat jeskynní malbu nebo vymodelovat vlastní pravěkou Venuši. Zahrají si také dobové hry, vyzkouší si lukostřelbu, seznámí se s runami a budou si moci také nechat pomalovat obličej. Program vyvrcholí v 17 hodin ukázkou rituálu k nadcházejícímu keltskému svátku Samhain, na který naváže rituál Mithraistických mystérií. Chybět nebude občerstvení.

Most4Music

Kdy: pátek 20. října od 20.00

Kde: Rokáč Vinohrady, Most

Za kolik: dle ceníku pořadatele

Proč přijít: Multižánrový hudební festival letos nabídne vystoupení Waste, Fridrich a Fridrich, Seven a Ovečky a ostatní.

LOUNSKO

Výstava nožů a otvíráků na Červeňáku

Kdy: sobota 21. října od 11.00

Kde: Rozhledna na Červeňáku

Za kolik: dobrovolné

Proč přijít: Máte rádi nože, pivní otvíráky a podobné "chlapské nezbytnosti"? Právě pro vás nadšenci připravují výstavu v prostorách rozhledny na vrchu Červeňák nedaleko Dobroměřic u Loun. Artefakty budou ke zhlédnutí a některé i k zakoupení. Akce se uskuteční v sobotu 21. října od 11 do 18 hodin. Na místě je možnost občerstvení.

První swap herničky Jimlíňáček

Kdy: sobota 21. a neděle 22. října

Kde: sokolovna, Zeměchy

Za kolik: zdarma

Proč přijít: První swap herničky Jimlíňáček, anebo Pošli to dál. To je název akce, která se bude v sobotu od 15 do 18 a v neděli od 10 do 12 hodin konat v sokolovně v Zeměchách. Půjde o výměnu či darování věcí, pro které už nemá majitel využití. Vítáno je oblečení pánské, dámské i dětské, knihy, hračky, drobný nábytek, sportovní vybavení nebo bižuterie, ale také třeba nadbytečné rostlinky. Věci, které po akci zůstanou, budou předány do sociálních služeb.

CHOMUTOVSKO

Výlov zámeckého rybníka na Červeném Hrádku

Kdy: sobota 21. října od 8.00

Kde: zámek Červený Hrádek, Jirkov

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Atraktivní program nabídne v sobotu 21. října dopoledne zámek Červený Hrádek v Jirkově. Rybáři tam sloví zámecký rybník. Zahájení výlovu je naplánované na 8.00, dopoledne poté zpestří hudební produkce kapel Brass band a Mrakoff. Chybět nebudou prodejní stánky s občerstvením a hry pro děti. Pořadatelé počítají s ukončením akce ve 13.00.

Drakiáda ve Vysoké Peci

Kdy: neděle 22. října od 15.00

Kde: fotbalové hřiště, Vysoká Pec

Za kolik: zdarma

Proč přijít: TJ Baník Vysoká Pec spolu s obcí uspořádají v neděli 22. října drakiádu. Proběhne odpoledne na tamním fotbalovém hřišti. Těšit se můžete na soutěže dětí, ale také dětí s rodiči. Na místě bude pro omladinu limonáda a připravený táborák na opékání buřtů i zahřátí.

LITOMĚŘICKO

Divadelní benefice na Litoměřicku

Kdy: od 9. do 22. října

Kde: ZUŠ a divadlo v Litoměřicích

Za kolik: dobrovolné/od 100 korun

Proč přijít: Na Litoměřicku probíhá 13. divadelní benefice ochotnických souborů, jejíž výtěžek podpoří rodiny s dětmi v náhradní rodinné péči. Divadélko Minimax při ZUŠ Litoměřice představí svůj repertoár ve čtvrtek od 16.00. Živo bude také v Divadle K. H. Máchy. Malí diváci tam ve čtvrtek od 10.00 uvidí poučnou Pohádku o Dorotce, aneb co dělat s prvními penízky v prasátku. V pátek od 19.00 nabídne komedii Bulšit Rádobydivadlo Klapý, v sobotu děti uvidí pohádku Mrkvomen (10.00) od souboru Krabice Teplice. Konverzační komedie Poprask na Olympu souboru Žižkovy voči začne v sobotu v 16.00 a den zakončí od 19.00 derniéra lyrického kusu Modrovous - Naděje žen v podání Li-Di. V neděli bude pohádka O perníkové chaloupce, aneb jenom jako (10.00), Proutník pod pantoflem divadla Random (16.00) a Odpověď na všechno souboru Li-Di (19.00).

Hubertova jízda v Třebívlicích

Kdy: sobota 21. října od 11.00

Kde: Ranč pod Skálou, Třebívlice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: V Třebívlicích proběhne v sobotu 21. října 11. ročník tradiční Hubertovy jízdy. Uspořádá ho místní Ranč pod Skálou. Program začne v 11.00 v areálu vinice slavnostním nástupem, následovat bude společná vyjížďka (11.20) s návratem zpět na ranč ve 14.00. Tam bude připraven doprovodný program pro děti i dospělé a soutěže. Startovné pro účastníky Hubertovy jízdy je 300 korun. V ceně je kromě dalšího i vstup a večerní zábavu.