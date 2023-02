Kdy: Sobota 11. února od 19.00

Kde: Činoherní studio, Ústí nad Labem

Za kolik: 300 korun

Proč přijít: Jedno místo, jeden den a jedna noc a tři protagonisté napínavého psychothrilleru – to je dnes už ikonická divadelní hra amerického dramatika Davida Mameta, která se v originále jmenuje American Buffalo. Představení Americký bizon můžete vidět v Činoherním studiu (ČS) v Ústí nad Labem v sobotu 11. února od 19.00. Ve hře, ve které morální principy v trochu jiných souřadnicích než jsme zvyklí, se představí Roman Zach, Jan Plouhar a Adam Ernest. Lístek vyjde na 300 korun. Další reprízu této hry můžete v ČS vidět v úterý 28. února od 19 hodin.

Rapper Řezník a jeho filmy

Kdy: Sobota 11. února od 15.00

Kde: Hraničář, Ústí nad Labem

Za kolik: 300 korun

Proč přijít: Projekci kompletní filmografie populárního a zároveň kontroverzního režiséra Martina ,,Martyho“ Pohla, který je známý též jako kultovní rapper Řezník, můžete zhlédnout v sobotu 11. února od 15 hodin v ústeckém Hraničáři. Filmografie tohoto talentovaného umělce, s nekorektním smyslem pro černý humor, je pestrá a jeho jméno je skloňované stále častěji, jak ve spojení s jeho filmovou, tak i s hudební, tvorbou. Mezi promítáním budou i dva diskuzní bloky s Martym a po filmech bude afterparty s DJ Grundzou. Vstupné v předprodeji přijde na 300 korun, na místě zaplatíte 400 korun.

Karneval pro děti v Chlumci

Kdy: Sobota 11. února od 15.00

Kde: KD Chlumec

Za kolik: 40 korun

Proč přijít: Děti v Chlumci se v sobotu 11. února nudit nebudou. Od 15.00 totiž v tamním Kulturním domě proběhne akce s názvem Superčuper karneval s Alenkou Skalovou. Těšit se můžete na dětskou diskotéku, animační program, soutěže a sladké odměny. Karnevalovou zábavu pořádá město Chlumec. Vstupné přijde na 40 korun.

Nauzea Orchestra zahraje v Národním domě

Kdy: Sobota 11. února od 20.00

Kde: Národním dům, Ústí nad Labem

Za kolik: 200 korun

Proč přijít: Kdo má rád naléhavý a hypnotický hlas Ondřeje Švandrlíka, tak by neměl chybět v sobotu 11. února od 20.00 v Národním domě v Ústí nad Labem. Uskuteční se tam totiž koncert Nauzea Orchestra, kde Švandrlík zpívá a hraje na kytaru. Kromě Švandrlíka a spol. se můžete těšit ještě na skupinu Kill the Dandies. Vstupné v předprodeji přijde na 200 korun a na místě pak zaplatíte 250 korun. Nauzea Orchestra je alternativní hudební skupina, která vznikla v Ústí nad Labem roku 2007. Ve svých počátcích byla silně ovlivněna německými electro-clashovými kapelami, které byly zastoupeny na kompilacích Berlin Insane. V hudbě Nauzey Orchestry se však záhy začaly objevovat i vlivy industriální hudby, post-rocku nebo country.

DĚČÍNSKO

Koncert Kohout plaší smrt a Kronwell

Kdy: pátek 10. února od 22.00

Kde: Hudební klub Le Garage Noir, Děčín

Za kolik: 200 korun

Proč přijít: Punková legenda Kohout plaší smrt z Liberce a výrazní zástupci děčínské klubové scény Kronwell vystoupí poprvé v Garáži. Vstupenky lze zakoupit v předprodeji na portálu Vstupenka Děčín - https://vstupenkadecin.cz/cs/program/19759-kronwell-kohout-plasi-smrt.

Zabijačkové hody v Děčíně

Kdy: sobota 11. února od 9.00 do 14.00

Kde: Husovo náměstí, Děčín

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Tradiční středeční farmářské trhy doplní v sobotu zabijačkové hody na Husově náměstí v Podmoklech. V nabídce budou zabijačkové speciality od pěti řeznických mistrů, přímo na místě si návštěvníci pochutnají na zabijačkovém guláši, polévce, ovaru nebo světlém či tmavém prejtu. Kdo si bude chtít odnést něco s sebou, je potřeba, aby si donesl vlastní nádoby. Chybět nebude ani řemeslné pivo Falkenštejn nebo svařené víno. Nabídku doplní sladkosti pro děti či bramborové spirály. Chystá se také tradiční soutěž O nejchutnější jitrnici, mezi sebou se utkají řezníci, návštěvníci mohou hlasovat na základě ochutnávky od každého z nich.

CHOMUTOVSKO

Jiří Schmitzer - recitál

Kdy: pátek 10. února, od 19.00

Kde: Kulturní centrum Klášterec nad Ohří

Za kolik: 360 korun

Proč přijít: Své fanoušky v Klášterci nad Ohří potěší už tento pátek Jiří Schmitzer. Známý herec a folkrockový písničkář přiveze svůj recitál do kláštereckého kulturního centra. Jiří Schmitzer je čtyřnásobným držitelem Českého lva pro nejlepšího herce v hlavní roli, a to za výkony ve filmech Bumerang, Kráska v nesnázích, Jako nikdy a Staříci. V roce 1974 absolvoval DAMU, poté hrál v Činoherním studiu v Ústí nad Labem. Od roku 1985 byl členem souboru Studia Ypsilon.



Život v klášteře - večerní kostýmovaná prohlídka

Kdy: sobota 11. února, od 17 hodin

Kde: Františkánský klášter Kadaň

Za kolik: 150 korun

Proč přijít: Nevšední zážitek nabídne v sobotu známý Františkánský klášter v Kadani, respektive tamní městské muzeum. Připravilo večerní kostýmované prohlídky, vhodné pro děti i dospělé. Poznejte život františkánů v době baroka, ochutnejte jejich jídlo a pití, zažijte atmosféru kláštera za svitu svíček. Prohlídky začínají od 17 do 21 hodin vždy v celou. Návštěvníci uvidí i nešpory na kůru, které jsou součástí denní modlitby římskokatolické církve, čili podvečerní pobožnost.

LITOMĚŘICKO

21. ples města Terezín

Kdy: pátek 10. února, od 20.00

Kde: Kulturní dům Terezín

Za kolik: 300 korun

Proč přijít: Město Terezín a Kulturní komise zvou na 21. ples města Terezín. Uskuteční se v pátek v sále místního kulturního domu. Večer bude přirozeně plný dobré zábavy, hudby a tance. Přítomným dámám a pánům tentokrát zahraje Taneční orchestr OH Band v čele s kapelníkem Pavlem Bělíkem. Nabídne především populárně taneční repertoár, který se jistě zalíbí všem věkovým skupinám návštěvníků plesu. Vstupenky jsou k dostání v předprodeji v terezínské knihovně ve Wieserově domě v Pražské ulici.

Sportovní ples města Lovosice

Kdy: sobota 11. února, 20.00

Kde: LOVO Divadlo, Lovosice

Za kolik: 250 korun

Proč přijít: Centrum kultury LOVOš v Lovosicích bude v sobotu hostit Sportovní ples města Lovosice. Hosté se sejdou v bývalém sálu KS Lovoš v ulici 8. května. Akci bude moderovat Honza Weber, zahraje Timbre music, návštěvníci uvidí vystoupení Funky Dangers & Breakdance Show B-boy Kerry, krasojízdu na kole v podání Štěpánky Řasové a chybět nebude ani půlnoční překvapení. V rámci doprovodného programu si mohou dámy a pánové užít fotokoutek či fotbálek, čekat na ně bude drink na uvítanou a tombola.

LOUNSKO

Staročeský masopust ve Vroutku

Kdy: sobota 11. února, od 9.00

Kde: náměstí Míru, Vroutek

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Po dvouleté pauze se do Vroutku na Podbořansku opět vrací masopustní veselice. Rozmanité masky a samozřejmě i přihlížející se sejdou v sobotu na náměstí Míru. Sraz je v devět hodin ráno, samotný Vroutecký masopustní rej začne o hodinu později před místním kulturním domem. Těšit se můžete na spoustu zábavy, hudbu a chybět jistě nebude ani něco dobrého na zub. Vstupné se neplatí, akci pořádá Vroutecký výbor Staročeského masopustu za podpory Města Vroutek.

Sportovní ples AC Libčeves

Kdy: sobota 11. února, od 20.45

Kde: Hospoda Na Poště, Libčeves

Za kolik: 200 korun

Proč přijít: Amatérský sportovní tým AC Libčeves připravil na sobotu 11. února tradiční Sportovní ples. Konat se bude v místní Hospodě Na Poště v ulici k Zámku. Začátek setkání je naplánován na 20. hodinu, zábava by měla odstartovat o necelou hodinu později. K poslechu a tanci zahraje přítomným známá skupina Sortiment. Dámy nechť si obléknou pěkné večerní šaty a pánové slušivé obleky, neboť společenský oděv je pro vstup na tuto akci podmínkou. Lístky jsou k dostání v prodeji na telefonním čísle 736 643 438.

MOSTECKO

Masopust

Kdy: sobota 11. února od 13.30

Kde: Vtelno

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Spolek Vtelno žije připravil tradiční akci. Zve lidi na vtelenskou návěs a do hospody a vinárny u Mikulů. Od 13.30 bude výroba masek. O hodinu později vyjde průvod v maskách. Od 16.30 bude pohádka a od 18.00 pak je na programu ve Vtelně zábava, v rámci které zahraje k poslechu a tanci Tandem. V rámci doprovodného programu bude zdobení na obličej a také jízda na koních. Pořadatelem akce oslavy masopustu je spolek Vtelno žije.

The Most Queer Valentýn

Kdy: pátek 10. února od 16.00

Kde: The Most café

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Užijete si předvalentýnský čas a přispěje ke kampani za manželství pro všechny. Ve spolupráci se Jsme fér, i letos proběhne valentýnská akce na podporu manželství pro všechny. Tým Most Pride se 13. 2. vydá za svými místními poslanci a poslankyněmi, aby s nimi hovořili o nutnosti přijmout novelu zákona o manželství pro všechny. Při této příležitosti budou poslanci a poslankyně obdarované valentýnskými dárečky, které pro ně připraví queer lidé z jejich regionu – právě za účelem vyrábění těchto "úplatků" se 10. 2. sejdou lidé v The Most café.

TEPLICKO

Repreples města Teplice

Kdy: pátek 10. února v 20.00

Kde: Krušnohorské divadlo Teplice

Za kolik: 400 korun

Proč přijít: V Teplicích mají ples města tradičně jako charitativní. Výtěžek vždy putuje na podporu neziskových organizací ve městě. Nejinak tomu bude letos. Kam konkrétně peníze půjdou, rozhodnou radní a požehnat to musí zastupitelstvo. V rámci teplického večera se hosté mohou těšit například na Big Band teplické konzervatoře, vystoupení tanečního klubu Collective či ukázky z repertoáru Tanečního divadla Teplice. Uvidíte přehlídku Ateliéru Moravec a bude retrodiskotéka v baru. V programu je také projekt Lepší večer Antonína Moravce, případně vystoupení Styl Dance Teplice.

Battle KRÁL SEVERU vol. VI

Kdy: sobota 11. února ve 12.00

Kde: KNAK Teplice

Za kolik: 150 korun

Proč přijít: Battle KRÁL Severu je určen všem crew či dvojicím tanečníků. Utkají se proti sobě na tanečním parketu zábavního podniku. Celá soutěž postupně graduje až do večerního finále. Soutěž pořádá teplické taneční studio VIVAjump, které Kromě tréninků a účasti na soutěžích se zapojuje či samo vytváří různé projekty, připravuje choreografie na kulturní či společenské akce, spolupracuje se zajímavými partnery. V případě taneční soutěže v Knaku půjde letos už od šestý ročník.