Kdy: sobota 18. února od 9.00 do 15.00

Kde: Lidické náměstí, Ústí nad Labem

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Masopust s průvodem, zabijačkové trhy a doprovodný program. Před KOLOcafé u Benešova mostu v Ústí nad Labem je v 11.00 sraz účastníků masopustního průvodu. Masky jsou vítány. V 11.15 se vydá průvod na Lidické náměstí. Na Lidickém náměstí budou od 9.00 do 15.00 zabijačkové trhy, doprovodný program a soutěž o nejlepší jitrnici. Děti se mohou těšit na dílničky, živá zvířátka a fotokoutek. Vstup je volný.



Poklad na stříbrném Labi

Kdy: úterý až neděle od 9.00 do 18.00

Kde: Muzeum města Ústí nad Labem

Za kolik: 100 korun

V ústeckém muzeu můžete zhlédnout výstavu Poklad na stříbrném Labi, která se věnuje přírodním krásám labského údolí a snaží se poukázat na jeho výjimečnost. V rámci výstavy je promítán i pětidílný filmový cyklus „vzdělávacích grotesek“. Průvodci originálních dokumentů jsou pokrevní bratři Vinnetou a Old Shatterhand, jejichž tvůrce Karel May na Ústecku pobýval. Exponáty a filmy doplňuje několik hravých aktivit pro nejmenší návštěvníky. Ústecké muzeum má otevřeno kromě pondělí denně od 9 do 18 hodin, plné vstupné stojí 100 korun.



Písničkář Xavier Baumaxa

Kdy: pátek 17. února od 20.00

Kde: Národní dům, Ústí nad Labem

Za kolik: 200 korun

Proč přijít: Písničkář Xavier Baumaxa má na kontě už deset alb, nepočítaně koncertů a ještě více probdělých nocí. Baumaxa je buránek regionálního charakteru, se stále větším geografickým a mezigeneračním přesahem. Své písně skládá zpravidla při různých rytmických činnostech jako je: sekání dříví, máchání křovinořezem, chůze v terénu, plavání kraulem či naznak. Výsledek jeho práce můžete na vlastní uši slyšet v pátek 17. února od 20.00 v ústeckém Národním domě. Lístek vyjde na 200 korun.

Divadelní pohádka Krysáci a ztracený Ludvík

Kdy: neděle 19. února od 15.00

Kde: Severočeské divadlo v Ústí nad Labem

Za kolik: 100 korun

Proč přijít: Hubert, Hodan, dva krysáci, Eda, laboratorní potkan z Prahy a Ludvíček, sádrový trpaslík. Tak to je nerozlučná parta, která zažívá na malém smetišti poblíž Vizovic jedno dobrodružství zadruhým. Zrovna teď je čeká jedno opravdu veliké. Totiž, Ludvík se ztratil! Začíná nebezpečná pátrací akce. Jak to celé dopadne se dozvíte v pohádce Krysáci a ztracený Ludvík, kterou můžete vidět v neděli 19. února od 15.00 v Severočeském divadle v Ústí nad Labem. Lístek stojí 100 korun.

DĚČÍNSKO

Oslavy masopustu a průvod masek v Děčíně

Kdy: sobota 18. února od 14.00

Kde: Děčín

Za kolik: 120/80 korun (vstup do zoo), zdarma

Proč přijít: Program odstartuje ve 14 hodin v areálu děčínské zoo, proběhnou soutěže o nejchutnější masopustní koblihy nebo nejrychlejší koblihové jedlíky. Od brány zoo pak v 15 hodin vyrazí průvod maškar městem, který po cestě čeká pět zastavení. Na tom prvním u DDM požádá průvod zástupce města o svolení ke vstupu do děčínských ulic. Na druhém zastavení u Hostelu budou čekat další soutěže a žonglérské vystoupení. Stánky a soutěže tu ale budou k dispozici už od 14 hodin. Průvod bude pokračovat po nábřeží kolem restaurace Karls Grill Bar, která účastníky pohostí. Maškary dále přivítá děčínská knihovna s infocentrem, kde se účastníci dočkají knihovnické křížovky a chybět nebude ani něco na zub. Cílem bude Křížová ulice, kde pohoštění nabídne Vinotéka Děčín, Bar Pokoj a Restaurace U Růžové zahrady. Zde proběhne také tradiční soud s medvědem. Akci zakončí šermířské vystoupení.

Kocouří masopust

Kdy: sobota 18. února od 13.00

Kde: Pivovar Kocour, Varnsdorf

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Ve varnsdorfském pivovaru Kocour se chystá Kocouří masopust s bohatým programem. Chuťové buňky návštěvníků potěší silná a ochucená piva z místního i okolních pivovarů a masopustní hody. Lidé si budou moci zasoutěžit o nejkreativnější masku či kostým, proběhne i soutěž o nejlepší jitrnici nebo jelito. K tanci a poslechu zahraje po celý den živá hudba, začíná se dechovkou.

CHOMUTOVSKO

C. K. Masopust

Kdy: sobota 18. února, od 10.00

Kde: Mírové náměstí, Kadaň

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Tradiční masopustní veselice se chystá na nadcházející víkend v Kadani. Oblíbený C. K. masopustní rej si pod Švejkovým vedením užijí malí i velcí návštěvníci. Nebude chybět dobré jídlo a pití, pro dobrou náladu zahrají kapely Motovidlo (10.00 a 14.00) a Brass Band (11.00 a 15.15). Masopustní průvod s maškarami přijde ve 13 hodin, proběhne soud s Moranou a následně její utopení v řece. Slavnostní vrácení města je v plánu na 16. hodinu.

Masopustní hody v Cafe 44

Kdy: pátek 17. února, od 18.00

Kde: bar Cafe 44, Chomutov

Za kolik: vstup zdarma

Proč přijít: Bar Cafe 44 v Revoluční ulici v Chomutově také nezapomněl na masopustní čas. Připravil masopustní zabijačkové hody. Návštěvníci si budou moci dopřát jitrnici nebo jelito, zabijačkový guláš se škvarkovými plackami a domácím chlebem, Selský talíř, tlačenku nebo pravé masopustní

koláče. Hody budou probíhat od pátečních 18 hodin až do sobotních 22 hodin.

LITOMĚŘICKO

Masopust v Litoměřicích

Kdy: sobota 18. února, od 13.00

Kde: Mírové náměstí, Litoměřice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Velká masopustní veselice se chystá na sobotu 18. února v centru Litoměřic. Začne hodinu po poledni. Z pravé vojenské polní kuchyně PK26 zavoní guláš, ovar s křenem i prdelačka. Přemítání, kterou dobrotou začít, doprovodí staročeské písničky, um harmonikáře a kdo bude chtít, může si v dílničkách vyrobit masopustní masku do průvodu. Děti potěší pohádka Sváťova divadla, ve 14.30 začne řeznický workshop Jak správně vepříka naporcovati a v 15.00 vyrazí okolo náměstí veselý průvod. Později nebude chybět ani soutěž o nejlepší masku či pohádkové skotačení pro děti. Rozloučení s masopustem je v plánu na 18. hodinu.

Farmářské trhy a masopust ve Štětí

Kdy: sobota 18. února, od 10.00

Kde: Nové náměstí, Štětí

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Pěkný masopustní program spojený navíc s farmářskými trhy připravují na sobotu 18. února ve Štětí a v sousední vsi Stračí. Začne v 10 hodin na Novém náměstí ve Štětí malými trhy. Ve 13.30 mají masopustní masky sraz ve Stračí, odkud se o půlhodinu později vydají do města. Mezitím na Novém náměstí bude hrát staropražské písničky, kuplety, hašlerky, dobové šlágry i trampské písně kapela Švejk Band. Průvod by tam měl dorazit a pořádný rej rozpoutat kolem 15.30 hodin.

LOUNSKO

Masopust v Lounech

Kdy: úterý 21. února, od 9.30

Kde: Mírové náměstí, Louny

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Masopustní veselí zaplaví v úterý 21. února centrum Loun a především tamní Mírové náměstí. Uskuteční se tam už čtrnáctý ročník masopustu s maskami a veselou podívanou. Oficiálně bude veselice začínat v 9.30 hodin, děti ze školek a škol se ale sejdou už o něco dřív, aby se připravily na průvod. Oblíbenou akci pořádají Městská knihovna Louny, Oblastní muzeum Louny, městské informační centrum, Spolek paní, dam a

dívek a lounská farnost.

Masopust v Zeměchách

Kdy: sobota 25. února, od 14.00

Kde: u ZŠ a MŠ Zeměchy

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Obce Zeměchy a Jimlín na Lounsku si společně užijí zábavný masopustní rej v sobotu 25. února. Účastníci se sejdou po poledni u základní a mateřské školy v Zeměchách, aby po 14. hodině vyrazili na tradiční průvod ulicemi. Doprovázet je bude dechová kapela. Společnost v maskách i bez nakonec dorazí na dětské hřiště U Letadla v Jimlíně. Jako velké finále tam budou připraveny zabijačkové hody. Akci pořádají Obec Jimlín, TJ Sokol Zeměchy a SDH Jimlín.

MOSTECKO

Průvod s masopustní zabíjačkou

Kdy: v neděli 19. února od 12.00

Kde: Obec Lišnice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Od 13.30 hodin vyrazí průvod masek po obci. Organizátoři vzkazují hospodyňkám v domech, aby pro účastníky průvodu připravily koláčky a slivovici. Jinak je zajištěno občerstvení pro následnou masopustní zabíjačku. Podávat se bude polévka prdelačka, zabíjačkový gulášek a k dispozici mám být také ovar s křenem. Na místě bude možné zakoupit zabíjačkové výrobky. Na masopustní veselí zve obec Lišnice na Mostecku.



Taneček s medvědem a dárečky

Kdy: v sobotu 18. února od 9.00

Kde: Hora sv. Kateřiny

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Můžete se zapojit do průvodu, trasa povede z náměstí Pionýrů do ulice Kamenná, Stříbrná a dalších. Pak se vrátí na chvíli na náměstí a bude pokračovat na Růžový vrch a do ulice Dlouhá. Ti, co nepůjdou průvodem, mohou připravit něco na zahřátí nebo k zakousnutí pro maškary. Jako poděkování za pohoštění dostanou hospodyně dáreček a mohou si zatancovat s medvědem. Od 13.00 budou zabijačkové hody v sálu Horského domova.

TEPLICKO

II. šanovský masopust v parku u Mušle

Kdy: v pátek 17. února od 15.00

Kde: Šanovský park Teplice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: V Šanovském parku bude neformální sousedská sešlost k navození veselé masopustní nálady. „U nás v šanovském ďolíku,“ lákají pořadatelé. O zábavu se postará Panoptikum Maxe Fische. „Pokud máte čas a chuť, přineste nějakou masopustní dobrotu na společný stůl,“ dodává pořadatel. Vše proběhne u Mušle. V 15 hodin odstartuje společná výroba masek. O hodinu později vypukne masopustní zábava.



Průvod masek a zábava s kapelou Desperádi

Kdy: v sobotu 18. února od 13.00

Kde: Bar U Draka Proboštov

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Na Masopustu spolupracuje obec. Ve 13 hodin je sraz účastníků průvodu u obecní radnice, kde dojde k propůjčení obce maškarám. Ve 13.15 vyjdou maškary obcí, a to po trase radnice - Přítkovská - Jabloňová - Lučiny - Dělnická, objednaný je flašinetář. Po cestě budou sousedská zastavení jako občerstvovací stanice. Z programu dále pak v 15.00 vypuknou zabíjačková hody v Baru U Draka, v 17.00 začne Masopustní zábava s kapelou Desperádi, rovněž v Baru U Draka.