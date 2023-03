Kdy: pátek 3. března od 20.00

Kde: Čajovna U Vysmátý žáby, Ústí nad Labem

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Monika Sonk, která oslňuje svým temperamentem vkládaným do písní, se představí v krajské metropoli hned dvakrát v jeden den. Konkrétně vystoupí v pátek 3. března nejprve od 18.00 v Café Maryša, kde bude i beseda, a pak od 20.00 potěší publikum v čajovně U Vysmátý žáby. Písničkářka na dvojkoncertě představí své nové album s názvem Lodivod. Těšit se můžete na hudbu plnou energie a vášně. Sonk získala oceněná na Portě Praha 2022.

Ústecké akva trhy lákají na rybky, krevetky a rostliny

Kdy: Sobota 4. března od 9 do 11.00

Kde: Budova pionýra,u zastávky MHD Důlce, Ústí nad Labem

Za kolik: 20 korun

Proč přijít: Další Ústecké akva trhy se uskuteční v sobotu 4. března od 9 do 11.00 v budově pionýra v ústeckých Důlcích nedaleko zastávky MHD. Těšit se můžete na velké množství akvarijních rybek, různé druhy krevetek, rostlinky, krmení mražené, sušené i granulky a také ptactvo. „Když u nás něco nenajdete, tak my vám to seženeme a poradíme,“ lákají organizátoři akce. Děti mají vstup zdarma, ostatní zaplatí 20 korun.

UJEP bude tančit

Kdy: sobota 4. března od 20.00

Kde: DK Ústí nad Labem

Za kolik: 450 korun

Proč přijít: XIV. Reprezentační ples Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem nabídne tanec, hudbu, zábavu a tombolu. Tématem bálu je mořský svět. Start akce v ústeckém Domě kultury je v sobotu 4. března ve 20.00, lístky lze koupit od 450 korun. Afterparty se uskuteční od 1.00 v restauraci Tyršovka. „Určitě se nesluší přijít na ples v obyčejném neformálním oblečení nebo obuvi. Očekáváme eleganci a noblesu, ovšem rádi uvidíme kreativitu, ideálně inspirovanou tématem akce,“ říkají organizátoři plesu.

Činoherák bude plný maškarních masek

Kdy: sobota 4. března od 19.00

Kde: Činoherní studio Ústí nad Labem

Za kolik: 350 korun

Proč přijít: Chcete být gorilou skládající origami, pokémonem recitujícím verše, instalatérem lámajícím ženská srdce či baletkou s hasicím přístrojem? Pakliže ano, tak byste neměli chybět na maškarním plesu Činoherního studia, který se uskuteční v sobotu 4. března od 19.00. Na plesu můžete vyzvat k tanci herečky a herce, které tajně zbožňujete. Vstupné přijede na 350 korun. Při bálu v Činoherním studiu bude hrát kapela Hi-Fi a těšte se na společenské hry, tombolu a DJ Adamsona.

Poklad na stříbrném Labi

Kdy: Úterý až neděle od 9.00 do 18.00

Kde: Ústecké muzeum

Za kolik: 100 korun

Proč přijít: V ústeckém muzeu můžete zhlédnout výstavu Poklad na stříbrném Labi, která se věnuje přírodním krásám labského údolí a snaží se poukázat na jeho výjimečnost. V rámci výstavy je promítán i pětidílný filmový cyklus „vzdělávacích grotesek“. Průvodci originálních dokumentů jsou pokrevní bratři Vinnetou a Old Shatterhand, jejichž tvůrce Karel May na Ústecku pobýval. Exponáty a filmy doplňuje několik hravých aktivit pro nejmenší návštěvníky. Ústecké muzeum má otevřeno kromě pondělí denně od 9 do 18 hodin, plné vstupné stojí 100 korun. Výstavu Poklad na stříbrném Labi tam můžete vidět až do konce července letošního roku.

DĚČÍNSKO

Lipovská zabijačka s maškarádou

Kdy: sobota 4. března od 10.00

Kde: Lipová

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Na prostranství u podstávkového domu v Lipové se opět chystá zabijačka. Už od 10 hodin budou moci návštěvníci zakoupit a ochutnat zabijačkový guláš, polévku, jitrnice, prejt a další zabijačkové dobroty. Tou dobou se také chystá ukázka domácí zabijačky s výrobou. Na místě si děti i dospělí v maskách i bez nich zasoutěží, zahraje živá hudba. V informačním centru budou pro děti k dispozici hry a malování na obličej.

Koncert Adriano Trindade

Kdy: sobota 4. března od 19.00

Kde: Řecká restaurace Athina, Zámek Děčín

Za kolik: 200 Kč

Proč přijít: Světoznámý brazilský zpěvák, kytarista a skladatel, jehož tvorba osciluje mezi jazzem a world music. To je Adriano Trindade, který vystoupí v řecké restauraci na děčínském zámku. Rezervace vstupenek na koncert není nutná, 200 korun zaplatí lidé na místě.

CHOMUTOVSKO

Fottroviny s Janem Čenským

Kdy: sobota 4. března od 19.00

Kde: KD U Rybníčka, Březno u Chomutova

Za kolik: 120 korun

Proč přijít: Do Kulturního domu U Rybníčka v Březně u Chomutova zavítá talk show Fottroviny, pořad moderátora a dýdžeje Marka Fottra. Jeho hlavním hostem bude v sobotu 4. března Jan Čenský. Jeden z nejoblíbenějších českých herců současnosti, představitel řady televizních princů a králů a mnoha jiných komediálních i vážných dramatických rolí. O hudební zážitek se postará Jakub Machulda a Band. Vstupenky na tento program lze zakoupit v březenském infocentru.

Dnes čte Jiří Piramovský

Kdy: sobota 4. března od 9.30

Kde: Městská knihovna Kadaň, pobočka Golovinova ulice

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Sobota 4. března zavoní v kadaňské knihovně vojenskou historií. Hostem pravidelného programu Dnes čte… bude Jiří Piramovský. Člen a spoluzakladatel spolku Muzeum československého opevnění z let 1936 - 1938 Na Kočičáku, vedoucí táborů pro děti a poznávacích výprav za vojenskou historií v Čechách i zahraničí. Jiří Piramovský nejprve na pobočce dětem přečte tematickou pohádku a zodpoví všechny zvídavé dotazy, pak přijde na řadu dílnička pro děti.

LITOMĚŘICKO

Reprezentační ples města Lovosice

Kdy: pátek 3. března od 20 hodin

Kde: LOVO Divadlo, Lovosice

Za kolik: 350 korun

Proč přijít: Lovosice zažijí už jedenáctý reprezentační ples města. A to už tento pátek, 3. března. Hosty jistě zaujme, kdo bude speciálním hostem programu. Těšit se mohou na herečku a zpěvačku Světlanu Nálepkovou. Večer bude moderovat Vojta Efler, o hudbu se postará Original Havlovka Band. V bývalém sále KS Lovoš proběhne i vystoupení akrobacie na šálách Ivy Airy. Na dámy a pány bude čekat uvítací drink, fotokoutek, tombola, půlnoční překvapení a další zábava.

Den pro ženy v Třebenicích

Kdy: sobota 4. března od 15 hodin

Kde: sál MÚ Třebenice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Maminky, babičky, tety, sestry, zkrátka ženy. Přijďte si užít svůj den bez dětí. S touto lákavou nabídkou zvou v Třebenicích na Den pro ženy. Akce k Mezinárodnímu dni žen se tam uskuteční už tuto sobotu, 4. března. Sál městského úřadu bude od 15 do 20 hodin vyhrazen ženám nad osmnáct let. Těšit se mohou na hudbu k tanci i poslechu, módní přehlídky Maxprádla Třebenice a Módního salonu Slavěna Lovosice, také na masáže, kosmetiku, služby kadeřnice, pedikúru a manikúru. Navíc přímo na místě bude možnost vyhrát některou z představovaných služeb. Akci pořádá

Sociální a bytová komise města Třebenice.

LOUNSKO

Předjaří v Poohří

Kdy: sobota 4. března od 7.00

Kde: radnice Slavětín nad Ohří

Za kolik: 15/30 korun

Proč přijít: Ve Slavětíně na Lounsku se chystá 39. ročník už legendárního turistického pochodu Předjaří v Poohří. Pro pěší budou připraveny trasy o délkách 11, 22 a 35 kilometrů, na cyklisty bude čekat celých 40 kilometrů. Start a cíl budou jako obvykle u radnice ve Slavětíně. Vychází se mezi 7. a 10. hodinou, návrat musí účastníci zvládnout do 17 hodin. Při příjemné jarní procházce můžete navštívit Pátek, rozhlednu Stradonku, v Peruci Oldřichův dub nebo Boženinu studánku. Organizátoři nabízejí prohlídky románského kostela ve Slavětíně, kde jsou na hřbitově pohřbeni básník Konstantin Biebl, historik František Štědrý či malíř Jan Novopacký. Kdo úspěšně absolvuje Předjaří v Poohří, obdrží v cíli diplom, suvenýr a oplatku.

MDŽ v Zeměchách

Kdy: sobota 4. března od 14.00

Kde: Sokolovna Zeměchy

Za kolik: 50 korun

Proč přijít: Blížící se Mezinárodní den žen, který připadá každoročně na 8. března, nenechají bez povšimnutí v Zeměchách. Na sobotu 4. března tam v sokolovně připravují pěkné taneční odpoledne. Setkání začne dvě hodiny po poledni, o hudbu k tanci i poslechu se postará zkušená hudební skupina Faksimile. Každá dáma, která se s partnerem přijde pobavit, obdrží malou pozornost. Akci pořádají Obec Jimlín a TJ Sokol Zeměchy.

MOSTECKO

Burza LP a CD v Mostě

Kdy: v neděli 5. března od 11.00

Kde: OC Central Most

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Burza LP desek a CD. Několik tisíc titulů. Vše od Abby až po Sepulturu, od Ivana Mládka po Blue Effect, od Menšíka po Hurvínka, od Muddyho Waterse po Franka Zappu. Na seznamu k prodeji jsou Deep Purple, Depeche Mode, Beatles, Queen, Pink Floyd, Led Zeppelin, U2, Police, J. Hendrix, B. Dylan, Genesis, M. Jackson, Prince, Madonna, Anthrax, Judas Priest, ZZ Top, Eagles, The Who, Status Quo, M. Oldfield, J.M. Jarre, Falco, F. Sinatra a mnoho mnoho dalších. Výprodej vybraných titulů, možnost odkupu na místě.

Do „trojky“ přijede Divadlo Kroměříž a přiveze Verončin pokoj

Kdy: v sobotu 4. března od 19.00

Kde: Studio 3 Ponte records v Mostě

Za kolik: 300 korun

Proč přijít: V bývalém kině v městské knihovně si užijete krásný příběh. Studenti Susan a Larry se ocitnou v honosné usedlosti, kam je přivedou správci domu manželé Mackeyovi. Ti tvrdí, že Susan je až nápadně podobná Veronice, mrtvé dceři jejich zaměstnavatelů. Susan je oproti nedůvěřivému Larrymu laskavější a chce starému páru skutečně pomoci. Přijme tedy podivný návrh, proměnit se na jedno odpoledne v dávno mrtvou Veroniku. Jenže když se dveře, za kterými se Susan připravovala na svoji „roli“ posléze otevřou, všichni se k dívce chovají, jako by byla skutečně Veronikou, a navíc tvrdí, že je rok 1935…

TEPLICKO

Čokoládový festival v Teplicích

Kdy: pátek 3. března - neděle 5. března

Kde: OC Galerie Teplice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Čokoládový festival je v Galerii nejsladší víkend roku. Soutěže, ochutnávky, stánkový prodej, vaření s čokoládou a mnohem více. Program festivalu běží v termínech: pátek 14.00 – 18.00, sobota 10.00 – 18.00, neděle 10.00 – 17.00. Čokoláda na všechny způsoby. Pralinky, dortíky, palačinky, wafle, čokokebab, čokofontána, čokoládová vína. K tomu workshopy pro děti i dospělé.

Otevření zbrojnice na Doubravce

Kdy: sobota 4. března od 14.00

Kde: Hrad Doubravka v Teplicích

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Oficiální otevření zbrojnice na Doubravce. Po roce práce a skoro 10 letech sbírání zbraní pro vás oficiálně otevřou stálou expozicí vojenství. Díky spolku AVZO, budete mít kus naší historie téměř na dosah ruky a to na jedinečném hradu Doubravka. Jste všichni srdečně zváni na první otevření. Tento den bude pouze dobrovolné vstupné. V expozici naleznete skoro vše - od římského legionáře až po vojáka české armády.