Hana Kokšalová: První máj

Kdy: sobota 1. 5. ve 13 hodin

Kde: sraz na autobusové zastávce Bukov - rondel

Jak se dá v současnosti slavit První máj? Jaké jsou současné možnosti kolektivní akce ve veřejném prostoru? Performativní procházka je oslavou Mezinárodního dne tance (29. 4.) a tradičního prvního máje v jednom. Společná procházka s několika site-specific prožitkovými zastaveními zkoumající charakter navštívených míst a pohrávající si s velkým historickým odkazem prvomájových oslav. Hana Kokšalová je mladá umělkyně, která studuje v ateliéru Digitální média na Fakultě umění a designu UJEP. Věnuje se realizaci inscenačních projektů s přesahem do performancí, happeningů a intervencí do veřejného prostoru. Je členkou ústecké Participativní platformy pro urbánní kreativitu a kritiku a v Hraničáři se věnuje lektorské činnosti i realizaci podcastů.

Putovní výstava Voda a civilizace

Kdy: do 16. 5.

Kde: Lidické náměstí v Ústí nad Labem

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Pokud vyrazíte do města, nezapomeňte se zajít podívat na Lidické náměstí, kde budete mít možnost prohlédnout si putovní výstavu na téma Voda a civilizace. Na 24 velkoformátových panelech se zde představuje klíčový význam vody ať už v souvislosti náboženské, ekonomické či krajinné. Příběh vody doplňují 3 oboustranné panely prezentující i město Ústí nad Labem v otázce hospodaření s vodou v regionu. K vidění jsou fotografie dokumentující proměnu řek Labe a Bíliny, některých vodopádů ve městě či blízkém okolí a nechybí ani zajímavé záběry Masarykova zdymadla.

Lukas Marxt & Jakub Vrba: Úžas – tak akorát moc velké okno někam a nikam

Kdy: do 6. května

Kde: Dům umění v Ústí nad Labem

Spolupráce Jakuba Vrby, českého umělce působícího v Rakousku, a Lukase Marxta, Rakušana, jenž se etabloval na mezinárodní umělecké scéně, se vyvíjí od roku 2015. Ve společné práci působí jako průzkumníci, stopaři a pionýři a filmově zachycují prostředí v odlehlých krajinách, ale i v lokalitách, které jsou pro ně důvěrně známé. Marxtovým hlavním vyjadřovacím prostředkem je filmové zpracování konkrétních prostorů. Jakub Vrba se ve své volné tvorbě vyjadřuje spíše performativním a postkonceptuálním způsobem a pracuje s různými médii. Ve společných experimentálních filmech zachycují autoři výstavy Úžas – tak akorát moc velké okno někam a nikam místa, která nesou různé konotace – historické, sociální, ekologické i ekonomické. Způsob projekce v Domě umění Ústí nad Labem na vybudovanou projekční plochu odkazuje k objektovosti díla. Projekce se tak stává artefaktem ve fyzickém prostoru.

Pábení Činoherního studia

Kdy: ve volném čase

Kde: na internetu, web www.cinoherak.cz

Všech 12 dílů našeho rozhlasového pořadu Pábení, jež vznikly v režii Činoherního studia v Ústí nad Labem a v týdenní periodicitě ze studia Divadla v Celetné a Spolku Kašpar je vysílá Radio Kašpar, si můžete poslechnout, když kliknete na tip Činoherního studia na jeho webu.

Enfant perdu vs. Enfant terrible

Kdy: každý den ve výloze do 30. 4.

Kde: Dům umění Ústí nad Labem

Ještě v pátek 30. dubna Dům umění v Ústí nad Labem hostí výstavu Enfant perdu vs. Enfant terrible lotyšského umělce Ivarse Gravlejse. Gravlejs na výstavě zdůrazňuje některé principy umělecké tvorby, jež jsou typické pro umělce Avděje Ter-Oganjana – hlavní zkoumanou osobnost Gravlejsovy disertační práce. Oba spojuje osobní a umělecký přístup k tvorbě vyznačující se nonkonformním a provokativním jednáním v podobě subverze, recese, (sebe)ironie a odporu k autoritám. Výstava je přístupná i během koronavirových opatření, protože je viditelná ve výloze z pěší zóny, kde komunikuje s divákem.

Vysoký Ostrý slibuje vyhlídku do dáli

Kdy: Po celý rok

Kde: Vysoký Ostrý

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Vysoký Ostrý je kopec nad východní částí města Ústí nad Labem. Vypíná se nad městskými částmi Střekov a Brná nad Labem. Na vrcholku je upravená plošina s rozhledovou mapou, která slouží jako vyhlídkový bod. Za příznivých podmínek jsou odtud vidět nejen údolí řeky Labe, ale také České středohoří a Krušné hory, či dokonce Říp, Bezděz, Ještěd nebo Děčínský Sněžník. Na vrchol vede naučná stezka Pod Vysokým Ostrým. Dlouhá je 8,5 kilometrů a má 16 zastavení s informačními tabulemi. Přístup je sem z Nové Vsi, která je dostupná městskou hromadnou dopravou z Ústí nad Labem.

Procházka k Vaňovskému vodopádu

Kdy: Po celý rok

Kde: Vaňovský vodopád, Vaňov, Ústí nad Labem

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Vyrazte se podívat k Vaňovskému vodopádu a zjistěte, zda již zamrzl nebo ne. Příjemná procházka vás čeká tak jako tak. Jedná se o největší vodopád Českého středohoří. Nachází se blízko k městu a je velmi snadno dostupný. Cesta k němu vede do kopce, ale není nijak dlouhá a je snadno schůdná za každého počasí a v jakoukoliv roční dobu. Do Vaňova se dá z centra Ústí dostat autobusem číslo 15.

Rozhledna Radejčín

Kdy: Po celý rok

Kde: Rozhledna Radejčín, Dubice

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Pokud vám nevadí zimní počasí a hledáte místo kam vyrazit na výlet, abyste nemuseli sedět doma, rozhledna Radejčín láká na výhledy do krajiny Českého středohoří. Věž měří 30 metrů, pokud se tedy nebojíte výšek, můžete si z ní užít výhledy na České středohoří s Milešovkou, Říp, zříceninu hradu Kamýk nebo Krušné hory. Od vlakové stanice Radejčín vede žlutá turistická trasa přímo k rozhledně, cesta je dlouhá přibližně kilometr. Autobusem nebo autem můžete dojet i do Dubic odkud je cesta dlouhá 1,5 kilometru.

Děčínský Sněžník

Kdy: Po celý rok

Kde: Děčínský Sněžník, Děčín

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Děčínský Sněžník láká turisty na krásné výhledy na České středohoří, ale i na Národní park Česko-Saské Švýcarsko. Vyrazte za hranice okrasu Ústecka a zajeďte si na výlet na Děčínský Sněžník. Jedná se o pískovcovou horu sedm kilometrů severozápadně od města Děčína. Nejvýznamnějším výhledovým bodem je 33 m vysoká kamenná rozhledna, která skýtá nádherný výhled na okolní krajinu. Pokud vám nevadí delší turistická cesta, na Děčínský Sněžník se dá dostat z Děčína po červené turistické značce.