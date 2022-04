Jam Session #10

Kdy: Pátek 1. dubna od 20.00 hodin

Kde: Veřejný sál Hraničář v Ústí nad Labem

Další z hudebních večerů v baru Hraničáře. Pokaždé čekejte jiný výběr muzikantů, kteří si v improvizaci rozumí.

Jarní tančírna manželů Rottenbornových

Kdy: Pátek 1. dubna od 20.00 hodin

Kde: Hlavní sál Národního domu v Ústí nad Labem

Jelikož se Vánoční tančírna v Ústí nad Labem setkala s velkým ohlasem, rozhodli jsme se v této akci pokračovat a snad tím zavést i novou tradici…

Ukliďme si také u nás

Kdy: Sobota 2. dubna od 8.30 hodin

Kde: Sraz před budovou úřadu MO Ústí nad Labem – Severní Terasa

Uklízet se bude v rámci akce Ukliďme Česko u Chuderovského potůčku. Akci organizuje pod záštitou starosty Jaroslava Šimanovského Úřad městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa. V sobotu 2. dubna v 8:30 před Úřadem městského obvodu Severní Terasa, Stavbařů 2. Rukavice a pytle na odpad máme připraveny, odvoz sesbíraného nepořádku je zajištěn. Předpokládaný konec akce bude kolem poledne.

Zahájení sezony v Zoo Ústí nad Labem

Kdy: Sobota 2. dubna otevřeno od 9.00 hodin

Kde: Zoo Ústí nad Labem

Ústí orangutany nepustí aneb zahájení sezony v Zoo Ústí nad Labem s aktivitami zaměřenými na chov orangutanů, doprovodný program pro děti i dospělé. Brány zoo otevřeny od 9.00 do18.00 hodin. Program: 10.00 oficiální zahájení sezony, 10.30 vystoupení taneční skupiny Kintari,12.00 odhalení nového druhu, 13.00 vystoupení a workshop taneční skupiny Kintari, 13.30 představení budoucnosti chovu orangutanů s herečkou Veronikou Čermákovou a dalšími hosty… Jedním z hostů bude i muzikant a ústecký rodák Petr Lüftner!

Zahájení turistické sezony v Bunkru Velké Březno

Kdy: Sobota 2. dubna od 13.00 hodin

Kde: Bunkr v Děčínské ulici ve Velkém Březně

První otevření muzea v tomto roce. Návštěvníky čeká prohlídka bunkru, občerstvení, střelby na terč.

Velikonoční bedýnka v DDM

Kdy: Sobota 2. dubna od 9.00 hodin

Kde: Dům dětí a mládeže v Ústí nad Labem

Tvořivá a keramická dílna DDM pořádá akci Velikonoční bedýnka. Jarní dekorace v dtevěné bedýnce se zajíčkem, netradičně dekorovanými vajíčky a živou kytičkou.

Býk Ferdinand

Kdy: Neděle 3. dubna od 17.00 hodin

Kde: Činoherní studio v Ústí nad Labem

Pohádka o dobromyslném býkovi, který se utkal se španělskými toreadory. Pohádka o býkovi Ferdinandovi, který rád polehává na rozkvetlé louce pod svým oblíbeným stromem, užívá si vůni květin a sní si o svém klidu. Jednou se ale splaší a jeho útěk ho dostane až na pravou španělskou koridu. Dokáže se dobromyslný býk dostat z této šlamastyky? Pohádka pro nejmenší s loutkami, písněmi a toreadory inspirovaná pohádkou od Walta Disneyho, která v roce 1939 získala Oscara v kategorii krátký animovaný film.

Nedělní bruslení pro veřejnost

Kdy: Neděle 3. dubna od 17.30 do 19.00 hodin

Kde: Zimní stadion v Ústí nad Labem

I v březnu se na ledě zimního stadionu bruslí! Těšíme se na Vás každou neděli od 17:30 do 19:00 hodin. Brusírna i půjčovna bruslí k dispozici.

Hrad Střekov

Kdy: Středa až neděle od 10.30 hodin

Kde: Hrad Střekov

Hrad Střekov už má otevřené své brány. Během března a dubna bude mít otevřeno vždy od středy do neděle, od 10.30 do 17.00 hodin.

Flaška

Kdy: Do 28. února 2023

Kde: Muzeum města Ústí nad Labem

Od demižonů k ruinám, aneb 150 let největší lahvárny v monarchii, tak je charakterizována nová výstava v Muzeu města Ústí nad Labem pod názvem Flaška, která tak připomíná kdysi největší lahvárnu v Rakousko-Uhersku. Rozsáhlá expozice stojí především na stovkách lahví rozmanitých barev, tvarů a velikostí. Výstava potrvá do února 2023.

Milan Kozelka – Na cestě

Kdy: Do 24. dubna

Kde: Dům umění v Ústí nad Labem

Výstava v Domě umění Ústí nad Labem je novou interpretací Kozelkova díla ve spolupráci s místními umělci a Fakultou umění a designu UJEP. Nejen, že prezentuje dílo Milana Kozelky v jeho úplnosti, a to především díky dokumentaci a originálům uchovaným v archivu Kozelkova přítele a sběratele Vladimíra Meistra, ale posunuje ho dál díky instalacím, které podle autorových skic a návrhů realizoval Jan Krtička a Jan Prošek. Výstavu doprovází samostatný projekt Šemík stejnojmenného dočasného autorského seskupení, jenž působí na periferii současného umění. Je pokusem nalézt v tvorbě lokálních umělců mladší a střední generace propojení s dílem Milana Kozelky. Unikátnost expozice Šemík spočívá v dočasném spojení osmi, jinak samostatně tvořících autorek a autorů, kteří se rozhodli pracovat pod společnou signaturou a vytvořit pro tuto příležitost expozici složenou převážně ze zcela nových artefaktů.

L’ubica Mildeová, Self-Design: Chapter II – Once Upon a Time…

Kdy: Do 7. dubna

Kde: Dům umění v Ústí nad Labem

Ačkoliv je L’ubica Mildeová čerstvou absolventkou doktorského programu Katedry designu na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě, její tvorba osciluje i ve volném umění. A to jak formou – její artefakty nemusejí mít zásadně užitou funkci, tak společensko-kritickým obsahem. Přesto se v její práci současná estetika a „cool look“ designových produktů dá lehce vysledovat. Navíc si všímá vlivu designu i na další oblasti, než je jen běžné spotřebitelské využití. V jejím uvažování a následném uměleckém vyjádření se člověk stává produktem. Dlouhodobě se L’ubica Mildeová ve své práci zabývá fenoménem vizuální sebeprezentace. Při současnému vzestupu a vývoji sociálních sítí je uživatel touto komunikační strategií přehlcen. L’ubica na tuto sebeadoraci v práci reaguje např. zneužitím technologií, které se běžně využívají pro zlepšení image. Zachází s nimi však cíleně přehnaně a s ironizujícím odstupem. Hlavním tématem výstavy je tedy kritické vědomí posunu komunikace do narcistní vizuální show.

Velká fotografická soutěž 2022

Kdy: Od ledna do 31. srpna

Kde: Krušné hory na české i německé straně

Destinační agentura Krušné hory ve spolupráci s Nadačním fondem Obnova Krušnohoří vyhlašuje tradiční letní soutěž pro všechny nadšené fotografy a youtubery jak z řad amatérů, tak profesionálů. Své snímky a videa zachycující krásy Krušných hor můžete zasílat elektronicky na adresu soutezdakh2022@seznam.cz, a to v termínu od ledna do 31. srpna. Vítězné fotografie a videa budou vybírána odbornou porotou a veřejností. Ze zaslaných fotografií bude odbornou porotou vytvořen kalendář pro rok 2023 a na vítěze z hlasování veřejností obou kategorií čekají ceny v hodnotě 5 000,- korun. Celé podmínky soutěže najdete na facebooku nebo webu Destinační agentury Krušné hory.

Masarykovo zdymadlo je technicky dokonalé vodní dílo

Kdy: Kdykoliv

Kde: Ústí nad Labem

Za kolik: Zdarma

Pod střekovskou skálou v Ústí nad Labem můžete také v novém roce přejít na druhý břeh Labe a zároveň si přitom prohlédnout technicky dokonalé vodní dílo, zbudované v letech 1923 až 1936, s cílem zajistit splavnost řeky. Součástí Masarykova zdymadla jsou dvě plavební komory, hydroelektrárna se třemi vertikálními Kaplanovými turbínami a také jez, s jehož pomocí lze dosáhnout rozdílu hladin o výšce téměř 10 metrů. Součástí jezu je i rybí přechod. Ke zdymadlu lze dojet autobusem nebo lze jít z centra pěšky. Ideální to je přes střekovskou stranu, kde vede cyklostezka. Jde o nenáročnou procházku.

Vysoký Ostrý slibuje vyhlídku do dáli

Kdy: Po celý rok

Kde: Vysoký Ostrý

Za kolik: Zdarma

Vysoký Ostrý je kopec nad východní částí města Ústí nad Labem a své kouzlo má i v zimě. Vypíná se nad městskými částmi Střekov a Brná nad Labem. Na vrcholku je upravená plošina s rozhledovou mapou, která slouží jako vyhlídkový bod. Za příznivých podmínek jsou odtud vidět nejen údolí řeky Labe, ale také České středohoří a Krušné hory, či dokonce Říp, Bezděz, Ještěd nebo Děčínský Sněžník. Na vrchol vede naučná stezka Pod Vysokým Ostrým. Dlouhá je 8,5 kilometrů a má 16 zastavení s informačními tabulemi. Přístup je sem z Nové Vsi, která je dostupná městskou hromadnou dopravou z Ústí nad Labem.

Procházka k Vaňovskému vodopádu

Kdy: Po celý rok

Kde: Vaňovský vodopád, Vaňov, Ústí nad Labem

Za kolik: Zdarma

Vyrazte se podívat k Vaňovskému vodopádu, je to příjemná procházka. Jedná se o největší vodopád Českého středohoří. Nachází se blízko k městu a je velmi snadno dostupný. Cesta k němu vede do kopce, ale není nijak dlouhá a je snadno schůdná za každého počasí a v jakoukoliv roční dobu. Do Vaňova se dá z centra Ústí dostat autobusem číslo 15.



Rozhledna Radejčín

Kdy: Po celý rok

Kde: Rozhledna Radejčín, Dubice

Za kolik: Zdarma

Pokud hledáte místo kam vyrazit v první den nového roku na výlet, rozhledna Radejčín láká na výhledy do krajiny Českého středohoří. Věž měří 30 metrů, pokud se tedy nebojíte výšek, můžete si z ní užít výhledy na České středohoří s Milešovkou, Říp, zříceninu hradu Kamýk nebo Krušné hory. Od vlakové stanice Radejčín vede žlutá turistická trasa přímo k rozhledně, cesta je dlouhá přibližně kilometr. Autobusem nebo autem můžete dojet i do Dubic odkud je cesta dlouhá 1,5 kilometru.