Nej Severočeské vědecké knihovny

Kdy: do 28. 2. 2021

Kde: Online na stránkách Severočeské vědecké knihovny

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Pokud jste si nestihli prohlédnout výstavu uspořádané u příležitosti 75. výročí Severočeské vědecké knihovny, máte teď druhou možnost a prohlédnout si vše online. Severočeská vědecká knihovna prezentuje výběr svých knižních pokladů – knihy nejstarší, největší a nejtěžší, ale i ty nejmenší, nejkrásnější a nejzajímavější. K výstavě byl vydán stejnojmenný průvodce, který knihy známé i neznámé blíže popisuje a představuje. Výstavu si můžete prohlédnout na: https://www.svkul.cz/detail-akce/dvacet-plus-jedna-nej-severoceske-vedecke-knihovny/.

Průčelskou roklí za dvěma vodopády

Kdy: Po celý rok

Kde: Průčelská rokle

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Procházka roklí je dlouhá tři kilometry a během procházky skrze ni jsou k vidění hned dva vodopády. Průčelský vodopád je vysoký šest metrů. Vodopád Výří je daleko impozantnější, celkově měří 48 metrů, a je tak jedním z nejvyšších v Českém středohoří. Jeho horní část je ale špatně přístupná, kdo se k němu odváží vydat, musí být opatrný. Roklí se prý kdysi procházel i autor Vinnetoua, Karl May.

Procházka krajinou v tiských stěnách

Kdy: Celoročně

Kde: Tiské stěny, Tisá

Za kolik: Zdarma / Během sezóny 30 korun dospělý, 15 korun zlevněné

Proč přijít: Bludiště pískovcových skal skýtá úchvatné výhledy do krajiny. Navštivte krásnou krajinu Tiských skal a poznejte místo plné fascinujících pískovcových útvarů. Skalní město se dělí na dvě části a oběma z nich je vedena naučná stezka Tiské stěny. Nalézají se hned u obce Tisá, kde se dá zaparkovat auto nebo dojet autobusem.

Doerellova vyhlídka

Kdy: Po celý rok

Kde: Dubičky

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: U obce Dubičky se nachází Doerellova vyhlídka odkud se naskýtá výhled na údolí řeky Labe. Dohlédnete až na vrchy Deblík, Varhošť a Lovoš. Jmenuje se po německém romantickém malíři Ernstu Gustavu Doerellovi, který si toto místo oblíbil a často zde maloval, inspirován zdejší krajinou. Z obce Dubičky tam lze snadno dojít po zelené turistické značce.

Budovský vodopád stojí za návštěvu

Kdy: Po celý rok

Kde: Vlčí rokle mezi Budovem a Svádovem

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Divoká příroda jen nedaleko Ústí nad Labem. Budovský vodopád se nachází v horní části úzké Vlčí rokle mezi Budovem a Svádovem. Budovský vodopád se nachází uprostřed skalního kotle, který rozhodně stojí za podívanou. Návštěvníky láká hlavně v zimě, kdy zamrzá a tvoří impozantní zjev. Člověk ale o zážitek nepřijde, ať ho navštíví kdykoliv. Nejlépe se k němu dá dostat po turistické trase od zastávky Svádov osada, kam jezdí linka 13.

Vysoký Ostrý slibuje vyhlídku do dáli

Kdy: Po celý rok

Kde: Vysoký Ostrý

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Vysoký Ostrý je kopec nad východní částí města Ústí nad Labem. Vypíná se nad městskými částmi Střekov a Brná nad Labem. Na vrcholku je upravená plošina s rozhledovou mapou, která slouží jako vyhlídkový bod. Za příznivých podmínek jsou odtud vidět nejen údolí řeky Labe, ale také České středohoří a Krušné hory, či dokonce Říp, Bezděz, Ještěd nebo Děčínský Sněžník. Na vrchol vede naučná stezka Pod Vysokým Ostrým. Dlouhá je 8,5 kilometrů a má 16 zastavení s informačními tabulemi. Přístup je sem z Nové Vsi, která je dostupná městskou hromadnou dopravou z Ústí nad Labem.

Děčínský Sněžník

Kdy: Po celý rok

Kde: Děčínský Sněžník, Děčín

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Děčínský Sněžník láká turisty na krásné výhledy na České středohoří, ale i na Národní park Česko-Saské Švýcarsko. Vyrazte za hranice okrasu Ústecka a zajeďte si na výlet na Děčínský Sněžník. Jedná se o pískovcovou horu sedm kilometrů severozápadně od města Děčína. Nejvýznamnějším výhledovým bodem je 33 m vysoká kamenná rozhledna, která skýtá nádherný výhled na okolní krajinu. Pokud vám nevadí delší turistická cesta, na Děčínský Sněžník se dá dostat z Děčína po červené turistické značce.

Tip na společenskou hru: Balíkáři

Kdy: ve volním čase s rodinou nebo přáteli

Kdo: vydavatelství Albi

Balíkáři jsou původní českou rodinnou deskovou hrou pro 1 až 4 hráče, ve které se stanete doručovateli, plánovači i dispečery – zkrátka každým, kdo je potřeba k tomu, aby balíček dorazil od odesilatele až k adresátovi. Budete plánovat trasy, organizovat svozy a rozvozy a snažit se, aby vaše kurýrní společnost mazala jako dobře namazaný stroj. Váš úspěch bude záviset na dobrém plánování, ale i schopnosti improvizovat a dobře zužitkovat své zdroje! Hra Balíkáři obsahuje: 4 oboustranné popisovací desky měst, oboustrannou popisovací desku překladiště, 60 dřevěných žetonů zboží ve 4 barvách, 4 červené a 4 modré smazatelné popisovače, 4 mazací hadříky, 4 žetony hráčů s plastovými stojánky, žeton začínajícího hráče, 20 žetonů čísel popisných, neprůhledný sáček a pravidla.

Tip na hru: Obyčejné „člobrdo“

Kdy: ve volném čase s rodinou nebo přáteli

Kdo: Dino Toys

Snad nejstarší a zároveň nejznámější deskovou hrou u nás je Člověče nezlob se! Lidově zvaná „člobrdo“. Jedná se o jednu z nejrozšířenějších stolních her na světě. Hra má svůj původ v prastaré indické hře Pačísí. Pod českým názvem Člověče, nezlob se! se prodávala v knihkupectvích Čech a Moravy již v 19. stol. (r. 1882), a to jako „rozmarná hra pro veselé kruhy dam a pánů ” za 40 korun. Svůj skutečný boom zažívala na československém trhu až ve 30. a 40. letech 20. století. Společenská stolní hra se stala za první republiky velmi oblíbeným a populárním dárkem. Prodávala se ve třech velikostech. Nyní je hra vyráběna vícero společnostmi, například českou firmou Dino Toys.

Tip na knihu: Upečte si chleba z kvásku. Kniha je plná křupavých a voňavých receptů

Kdo: Alena Gajdušková

Kde: vydavatelství Dauphin, 2020

Spoléháte se s pečivem k snídani, ke svačinám i pro oslavy na supermarkety, nebo na menší obchůdky, ale někdy si tak trochu v pečení sami věříte? Je-li to u vás tak napůl, ale necháte si zde bez obav dobře poradit, máme pro vás zajímavou, křupavě voňavou inspirativní knížku. Vydalo ji nakladatelství Dauphin. Celý její název zní Pečeme chleba z kvásku a děláme domácí těsta. Užitečná publikace je výborem i volným pokračováním dvoudílných Domácností našich babiček. A vězte, že je z pera zkušené autorky Aleny Gajduškové, která tak vychází z historických kuchařských knih, dobových živnostenských receptářů, odborných publikací i archivů rodinných. Inspirovaly ji ručně psané recepty z konce 19. a 1. poloviny 20. století. Jenže tím to pro ni nekončí, naopak začíná. Dál totiž dočeských kuchyní nikdy nepustí nic jedlého a křupavého, aniž by to vše sama neodzkoušela, neuhnětla a ovšem i neupekla… Zeptáte-li se v Dauphinu, jak vidí budoucnost svých návodových kuchařských knih, i té perníkové a chlebové, asi zde zazní: „Tyto tituly se s největší pravděpodobností napříště neztratí v záplavě knih, zabývajících se vařením. Je to další titul známé autorky Aleny Gajduškové, čtenáři tu najdou řadu receptů dle báječných zkušeností našich předků.“