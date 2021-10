Po stopách českých Němců s Martinem Krskem

Kdy: Pátek 1. října od 17.00 hodin

Kde: Sraz je před Muzeem města Ústí nad Labem

Nejbohatší a nejúspěšnější podnikatelé předválečného Ústecka měli za mateřštinu němčinu. Procházka po nepřehlédnutelných stopách jejich úspěchu, kterými byly palácové vily s výrazně reprezentativní architekturou. Průvodcem bude ústecký historik Martin Krsek. Vycházka začíná před muzeem.

Sportovní den - Střekov aréna

Kdy: Sobota 2. října od 10.00 hodin

Kde: Střekov aréna

Akce pro rodiny s dětmi. Vstup po celý den zdarma.Těšit se můžete na společnou zábavu, soutěže o zajímavé ceny, možnost vyzkoušení sportovního vybavení. Celý den vás budou provázet naši lektoři. Aby jste pro sebe vybrali ten nejzajímavější kroužek, dále je připravený doprovodný program - setkání s hasiči a ukázka historického vybavení, face painting, a hry o mlsky. Akce není určená pouze dětem, ale na své si můžou přijít i rodiče! Začínáme od 10.00 hodin. Co vše můžeš zkusit: jump trampoline, laser game, parkour, krav maga, kickbox, street dance, zumbu, kruhový trénink, posilovnu a mnoho dalšího.

Sobotní trh v Ústí nad Labem

Kdy: Sobota 2. října od 7.00 do 13.00 hodin

Kde: Ústí nad Labem - Neštěmice, Veslařská ulice

Krásné počasí, mnoho desítek prodejců, tisíce kusů levného zboží, dále vzácných věcí, ručních výrobků a jedinečných pokladů. To vše v sobotu na novém trhu v Ústí nad Labem. Celoroční trhy pořádané v příjemném prostředí u řeky Labe jsou zde za účelem prodeje již nepotřebných věcí, ale také zboží živnostníků a farmářských výpěstků a produktů. Vstupné je 20 Kč, děti zdarma.

Festival Elbe Dock v Hraničáři

Kdy: Do neděle 3. října

Kde: Veřejný sál Hraničář v Ústí nad Labem

Také Ústí nad Labem má svůj prestižní filmový festival. Tento týden odstartoval v prostorách Hraničáře Elbe Dock, festival dokumentárních filmů se svým bohatým programem. Elbe Dock je soutěžní přehlídkou debutů a druhých snímků filmařů z oblasti střední Evropy. Vlajková cena festivalu Elbe Dock Award se v předchozích letech věnovala především dokumentární tvorbě nadějných tvůrců. Počínaje letošním 4. ročníkem svůj záběr rozšiřuje na hrané a experimentální snímky. Festival potrvá do neděle 3. října.

Veselé Velikonoce

Kdy: Neděle 3. října od 19.00 hodin

Kde: Kino Domu kultury v Ústí nad Labem

„Nenapravitelný rošťák, profesionál i zvíře chystá bezva fintu.” Řekne-li se kultovní francouzská komedie, nemůže ve výčtu chybět titul Veselé velikonoce. Slavná divadelní hra, která získala svou proslulost i díky

filmovému zpracování, ve kterém exceluje Jean-Paul Belmondo. Věčný příběh nenapravitelného sukničkáře Stéphana, který tajně podvádí svou manželku Sophii. Ta ho jednou přistihne ve společnosti půvabné dívky. Stéphan ji bez váhání představí jako svou dceru. V té chvíli začne série zamotávání se do vlastních lží, skrývání a nečekaných překvapení. Sophie cosi o svém manželovi tuší a chce za každou cenu vědět pravdu, aby ho potrestala. Veselé velikonoce jsou skvostnou situační komedií, která vychází z nejlepších tradic slapstickových komedií a grotesky. Jedná se o českou divadelní premiéru. V hlavní roli charismatický Martin Hofmann, hvězda seriálu MOST!

Heda Gablerová

Kdy: Neděle 3. října od 19.00 hodin

Kde: Činoherní studio v Ústí nad Labem

Ibsenovo proslulé komediální drama o strachu ze života. Heda Gablerová – dcera generála, manželka profesora, milenka prázdnoty a střelných zbraní. Je dnes ještě možné založit rodinu, nebo se natolik bojíme vztahů, blízkosti, těla a ztráty pohodlí, že se tomu raději vyhneme už v zárodku? Femme fatale maloměsta. Žádá vše a sama není ochotna dát nic. Stínová hra propletená jako klubko hadů.

Renata Drössler – Marlene Dietrich

Kdy: Neděle 3. října od 18.00 hodin

Kde: Muzeum města Ústí nad Labem – Císařský sál

V prosinci letošního roku oslavíme 120 let od narození jedné z prvních hvězd stříbrného plátna, skvělé šansoniérky Marlene Dietrich, jejíž manžel Rudolf Sieber pocházel z Ústí nad Labem. Na jaře příštího roku si pak připomeneme 30 let od jejího úmrtí. Téma letošního festivalu, tedy Domov, se prolíná též s životním příběhem této výjimečné umělkyně, proto její písně zazní i na zahajovacím koncertu 23. ročníku festivalu Dny české a německé kultury. Herečka Renata Drössler se interpretaci písní Marlene Dietrich věnuje dlouhodobě. Již více než 30 let ji zpodobňuje v divadelní hře Edith a Marlene v pražském Divadle pod Palmovkou, která již dosáhla více než 400 repríz. Renata Drössler zpívá šansony v celkem deseti jazycích a mimo její sólové kariéry ji znají diváci i z muzikálů Antoinetta, královna Francie, kde ztvárnila vychovatelku Madam de Tourzel, či ikonického muzikálu Dracula, kde tančí, hraje a zpívá jednu ze tří Draculových exmilenek, Hodinovou vílu.



Opět je v provozu plavební linka z Ústí nad Labem do Děčína

Kdy: Do konce měsíce října

Kde: Lodní linka T92 z Ústí do Děčína

Od soboty 25. září až do konce října je opět v provozu lodní linka T92 z Ústí nad Labem do Děčína, a to vždy v sobotu, v neděli a ve státní svátek. Zda loď pluje či ne, s ohledem na stav řeky, si můžete ověřit na centrálním dispečinku Dopravy Ústeckého kraje, na telefonu +420 475 657 657. Další informace pak zájemci naleznou na webu Labské plavební.

Dědictví mytologie

Kdy: Do 3. listopadu

Kde: Dům umění v Ústí nad Labem

Výstavní projekt reflektuje souvislost mytologie, ideálu krásy a zobrazování těla a tělesnosti v umění. Soustředí se na jeho genezi v uvažování současných, na scéně působících, vizuálních umělkyň a umělců. Mytologie nám předkládá archetypy a stereotypy ženské a mužské podoby krásy protkané sexuálním nábojem — Afrodita, Venuše, Faun, Orfeus etc. Do jaké míry ovlivnila mytologie podobu ideálu krásy a do jaké míry ovlivňuje sebehodnocení žen a mužů, které je založené na tom, nakolik se pro opačné (či stejné) pohlaví hodnotí jako atraktivní? Vystavující umělci: Michal Heriban (SK) , Gideon Horváth (HU), Lucie Hyšková & Petr Kubáč & Alexandra Naušová (CZ), Valentýna Janů (CZ), Marie Lukáčová (CZ), Silvie Milková (CZ), Jakub Ružinský (SK), Michaela Spružinová (CZ). Kurátoři výstavy jsou Jan Nový & Adéla Machová.

In Vivo

Kdy: do 3. října

Kde: Galerie Emila Filly v Ústí nad Labem

Výstava představuje sochařskou tvorbu čtyř výrazných autorů, a to Ondřeje Filípka, Matouše Háši, Miriam Kaminské a Kateřiny Komm. Ilustruje také různé přístupy transformace lidské figury, současně zprostředkovává problematiku individuální identity, procesu individuace, zviditelňování hlubinných rovin psychiky skrze reflektovaný vztah k sobě, druhému a kolektivnímu vědomí obecně. Výstava potrvá do 3. října.

Fotograf Rudolf Jenatschke

Kdy: do 28. 11.

Kde: Muzeum města Ústí nad Labem

Proč přijít: V ústeckém muzeu oživly knězovy stoleté fotografie. Zhmotnit zmizelý svět z let 1914 – 1945 se pokouší výstava o celoživotním díle nejvýznačnější ústeckého fotografa z první poloviny minulého století Rudolfa Jenatschkeho. Výstava byla prodloužena do 28. listopadu. Je nutné dodržovat aktuální platná protiepidemická opatření! Zároveň bylo nutné omezit kapacitu návštěvníků v jednotlivých prostorech, proto při pobytu v našem muzeu respektujte pokyny muzejních zaměstnanců.

Masarykovo zdymadlo je technicky dokonalé vodní dílo

Kdy: Kdykoliv

Kde: Ústí nad Labem

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Pod střekovskou skálou v Ústí nad Labem můžete přejít na druhý břeh Labe a zároveň si přitom prohlédnout technicky dokonalé vodní dílo, zbudované v letech 1923 až 1936, s cílem zajistit splavnost řeky. Součástí Masarykova zdymadla jsou dvě plavební komory, hydroelektrárna se třemi vertikálními Kaplanovými turbínami a také jez, s jehož pomocí lze dosáhnout rozdílu hladin o výšce téměř 10 metrů. Součástí jezu je i rybí přechod. Ke zdymadlu lze dojet autobusem nebo lze jít z centra pěšky. Ideální to je přes střekovskou stranu, kde vede cyklostezka. Jde o nenáročnou procházku.

Hrad Střekov je dominantou krajské metropole

Kdy: Denně kromě pondělí

Kde: Hrad Střekov v Ústí nad Labem

Za kolik: 50 korun (venkovní prostory)

Proč přijít: Ústecký hrad Střekov má přístupné venkovní i vnitřní prostory. V květnu je otevřeno denně kromě pondělí od 9.30 do 16.30 hodin a přes letní prázdniny pak úterý až neděle od 9.30 do 17.30 hodin. Gotický hrad je jednou z dominant měst Ústí nad Labem. Z věže se návštěvníkům nabízí malebné vyhlídky na řeku a kopce Českého středohoří. Střekov, německy Schreckenstein, je zřícenina hradu na trachytové skále nad pravým břehem řeky Labe. Hrad nechal založit pravděpodobně král Jan Lucemburský, který jeho stavbou pověřil Pešíka z Veitmile, kterému hrad v roce 1319 udělil v léno. Ještě téhož roku hrad získali Vartenberkové, kterým patřil až do počátku patnáctého století. Během patnáctého století se na Střekově vystřídala řada majitelů, ke kterým patřili kromě jiných míšenští markrabí, Kladenští z Kladna nebo Fictumové. Nejdelší dobu Střekov zůstal v majetku Lobkoviců, kteří jej vlastnili v letech 1563 1945 a znovu se stali jeho majiteli v roce 1992. Hrad navštívil Johann Wolfgang Goethe nebo Richard Wagner, jenž údajně inspirován hradem složil svou operu Tannhäuser. Z českých romantiků jej navštívil Karel Hynek Mácha. Od roku 1963 je hrad chráněn jako kulturní památka.

Vysoký Ostrý slibuje vyhlídku do dáli

Kdy: Po celý rok

Kde: Vysoký Ostrý

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Vysoký Ostrý je kopec nad východní částí města Ústí nad Labem. Vypíná se nad městskými částmi Střekov a Brná nad Labem. Na vrcholku je upravená plošina s rozhledovou mapou, která slouží jako vyhlídkový bod. Za příznivých podmínek jsou odtud vidět nejen údolí řeky Labe, ale také České středohoří a Krušné hory, či dokonce Říp, Bezděz, Ještěd nebo Děčínský Sněžník. Na vrchol vede naučná stezka Pod Vysokým Ostrým. Dlouhá je 8,5 kilometrů a má 16 zastavení s informačními tabulemi. Přístup je sem z Nové Vsi, která je dostupná městskou hromadnou dopravou z Ústí nad Labem.

Procházka k Vaňovskému vodopádu

Kdy: Po celý rok

Kde: Vaňovský vodopád, Vaňov, Ústí nad Labem

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Vyrazte se podívat k Vaňovskému vodopádu, je to příjemná procházka. Jedná se o největší vodopád Českého středohoří. Nachází se blízko k městu a je velmi snadno dostupný. Cesta k němu vede do kopce, ale není nijak dlouhá a je snadno schůdná za každého počasí a v jakoukoliv roční dobu. Do Vaňova se dá z centra Ústí dostat autobusem číslo 15.

Rozhledna Radejčín

Kdy: Po celý rok

Kde: Rozhledna Radejčín, Dubice

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Pokud hledáte místo kam vyrazit na výlet, rozhledna Radejčín láká na výhledy do krajiny Českého středohoří. Věž měří 30 metrů, pokud se tedy nebojíte výšek, můžete si z ní užít výhledy na České středohoří s Milešovkou, Říp, zříceninu hradu Kamýk nebo Krušné hory. Od vlakové stanice Radejčín vede žlutá turistická trasa přímo k rozhledně, cesta je dlouhá přibližně kilometr. Autobusem nebo autem můžete dojet i do Dubic odkud je cesta dlouhá 1,5 kilometru.