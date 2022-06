Útulek fest 2022 Kdy: Pátek 10. června od 16.66 hodin a sobota 11. června od 11.00 hodin Kde: Cyklokemp Loděnice Brná Již 21. ročník benefičního Útulek Festu na podporu útulků na Ústecku se uskuteční o víkendu 10. - 11. června, podruhé v ústeckém Cyklokempu Loděnice Brná. Zaštěkají - pátek 10. června od 16.00 hodin: George, The Remedy, Kohout plaší smrt, Destroyself a Totální nasazení. Zamňoukají - sobota 11. června od 11.00 hodin: Mayor Drummer, Momentální indispozice, Definitivní Ententýk, Mucha, Schodiště, Youlie, Demowave, Die Ukrainiens (Dresden) a Točílas. Stánky v areálu: Dobroty od Zdenice (komplet občerstvení: jídlo - masité i vege & pití: mj. Gambrinus 11 & Pilsner 12), Čajovna U vysmátý žáby, Kukang Coffee, Gaja Tattoo, Dafuq StreetWear/KaHo, DIY Art Baru. Výtěžek (dosud 640.000 Kč) přeměníme na krmení a podpoříme jím čtyřnohé přátele - psy v ústeckém a řepnickém útulku & kočky ústeckého spolku Felisicat.

Jazz v Církvicích vol. I a vol. II

Kdy: Pátek 10. června od 18.00 hodin, sobota 11. června od 16.15 hodin

Kde: Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Církvicích

V rámci Noci kostelů v pátek 10. června od 18.00 hodin vystupují: Jana Koubková, Vít Švec (kontrabas) a Ondřej Kabrna (klavír). V sobotu 11. června se pokračuje od 16.15 hodin koncertem Jazz vol. II. Vystoupí: Vít Fiala – kontrabas, Lee A. Davison- zpěv a Jiří Růžička – klavír. Pořádá Církvická kulturní společnost.

Na fotbalovém hřišti TJ Mojžíř se bude promítat Srdce na dlani

Kdy: Pátek 10. června od 21.45 hodin

Kde: Fotbalové hřiště TJ Mojžíř

Tělovýchovná jednota Mojžíř pořádá za podpory městského obvodu Neštěmice promítání nové, české, romantické komedie Srdce na dlani. To proběhne na fotbalovém stadionu v pátek 10. června od 21.45 hodin. Pořadatelé akce zvou na skvěle obsazený film o tom, že láska se na věk nebo na místo prostě neohlíží, od tvůrců další známé české komedie Ženy v běhu.

Noc kostelů, Muzejní a Galerijní noc

Kdy: Pátek 10. června odpoledne a večer

Kde: Významné kulturní instituce a církevní objekty

Netradiční večerní prohlídka významných kulturních institucí a církevních objektů.

Zahajovací koncert sourozenců Lüftnerových proběhne v kostele sv. Floriána v Krásném Březně od 19.00 hodin. Která místa můžete navštívit?

Kostel sv. Floriána (18.00 – 22.00) - zahajovací koncert, prohlídky. Muzeum města Ústí nad Labem (18.00 – 23.00) - aktivity spojené se sklem, komentované prohlídky, hudební produkce, soutěže. Veřejný sál a galerie Hraničář (16.00 – 24.00) - odpolední rodinný program, audiovizuální noc. Dům umění Ústí nad Labem (10.00 – 19.00) - celodenní program pro dospělé i děti. Kostel Nanebevzetí Panny Marie Ústí nad Labem (18.00 – 22.00) - bohoslužba, prohlídka kostela. Kostel apoštola Pavla (16.00 – 20.30) - prezentace výtvarné soutěže, vystoupení studentů ZUŠ Neštěmice, přednáška o historii kostela. Kostel Nejsvětější Trojice na Střekově (18.00 – 21.00) - vystoupení žáků ZUŠ Velké Březno a ZUŠ Ústí nad Labem, koncert Střekovského chrámového sboru. Evangelický kostel Pána Ježíše (17.00 – 21.00) - výstava historických fotografií města Trmice, hudební vystoupení žáků a učitelů ZŠ Trmice, komorní koncert žesťového kvarteta. Sbor Církve bratrské v Ústí nad Labem (18.00 – 21.00) - promítaná přednáška komeniologa doc. Jana Hábla, výstava ze života J. A. Komenského, interaktivní dílnička pro děti. Kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů (18.00 – 22.00) - stálá expozici o historii a současnosti obce a kostela. Kostel sv. Václava ve Valtířově (18.00 – 22.00) - prohlídka kostela, vystoupení žáků ZUŠ Husova, vystoupení ženského komorního orchestru Luscinia z Ústí nad Labem. Chotkovská hrobka (18.00 – 22.00) - osudy hrabat z Chotkova a Vojnína pochovaných ve valtířovské hrobce. Muzeum v přírodě Zubrnice (18.00 – 21.00) - prohlídka kostela sv. Máří Magdaleny, autorské čtení poezie historika a nakladatele Tomáše Cidliny. Vstup do objektů je volný nebo dobrovolný, pokud není uvedeno jinak.

Léto na Střekovské náplavce

Kdy: Pátek 10. června od 19.00 hodin

Kde: KOLOcafé na Střekově

Tento rok začíná Léto na Střekovské náplavce koncertem kapely Nepitch Band. Koncert startuje v 19.00 hodin

TGV v Ústí nad Labem

Kdy: Sobota 11. června od 9.30 do 13.30 hodin

Kde: Hlavní nádraží v Ústí nad Labem

Průkopník rychlého železničního spojení na evropském kontinentu TGV končí návštěvu Česka v Ústí nad Labem. Zde bude možnost si jej prohlédnout na hlavním nádraží v sobotu 11. června v čase 9.30 – 13.30 hodin.

Den otevřených zahrad na zámku Velké Březno

Kdy: Sobota 11. června od 11.00 hodin

Kde: Zámek Velké Březno

Komentované prohlídky krajinářského parku ve Velkém Březně – historie, současnost a budoucnost parku. Prohlídky začínají v 11.00 a 14.00 hodin v podání zámeckého zahradníka Zdeňka Divíška.

Dětský den otevřených dveří

Kdy: Sobota 11. června od 9.00 hodin

Kde: Trolejbusová vozovna ve Všebořicích

Přijměte naše pozvání na 7. Dětský den otevřených dveří, který se uskuteční 11. června. Akce bude probíhat v prostorách trolejbusové vozovny ve Všebořicích na konečné linek 54, 56. Její brány se otevřou již tradičně v 9 hodin. Děti se můžou těšit na zábavné a sportovní soutěže o ceny, které se budou prolínat s doprovodným programem. Na své si přijdou i dospělí účastníci, kteří si zasoutěží o zajímavé ceny. Čeká nás sobota plná smíchu, her, zábavy, jídla, pití a dobré nálady! Celý tým DP se těší na příjemně prožitou sobotu s vámi.

Černá sanitka

Kdy: Sobota 11. června od 21.00 hodin

Kde: Bude známo až v sobotu odpoledne

Černá sanitka na Letní štaci v sobotu 11. června ve 21.00

Činoherní studio hraj na místě, kam se celkem jednoduše dostanete z centra Ústí nad Labem. GPS souřadnice: zveřejníme v sobotu 11. června odpoledne

Online nákup vstupenek bude uzavřen v sobotu v podvečer. Vstupenky lze koupit i na místě, budeme tam s malým občerstvením už od 20.00. Kdybyste si nebyli jistí, volejte 775 577 119.

1. malý Hamburk 2022

Kdy: Neděle 12. června od

Kde: Městské sady v Ústí nad Labem

Opět začínají pravidelné nedělní multižánrové minifestivaly v Mušli v Městských sadech. Projekt Malý Hamburk letos pokračuje již svým 8. ročníkem. Program: 15.00 - Pepe Voltarelli - italský zpěvák, skladatel a kytarista přijede i se svou skupinou. 16.00 - Mára Blue trio - frontman skupiny Blue rocket Marek Lepší se svými hudebními přáteli, se kterými objíždí hospody v rámci Lepších večerů. 17.00 - Wan men sonk - výborné funky hrané zkušenými hudebníky. Původně ryze litvínovská kapela má nyní ve svém středu i teplickou zpěvačku a hráče na klávesy.

Experimentátor Karl Gottstein

Kdy: Do 31. prosince

Kde: Muzeum města Ústí nad Labem

Muzeum města Ústí nad Labem hostí výstavu legendárního ústeckého fotografa Karla Gottsteina. Na svou dobu unikátní širokoúhlé fotografie Ústí. Experimenty se snímky skrz kravské oko. Konstrukce nestandardních fotoaparátů na koleni. To všechno je spojeno s výjimečným ústeckým fotografem – experimentátorem Karlem Gottsteinem. Gottstein prožil mládí v Pardubicích, kde začal i fotografovat a v roce 1943 měl první výstavu. Do Ústí nad Labem přišel v roce 1947 a zdejší krajina ho uhranula. V letech 1952 až 1971 pracoval jako inspektor jeviště v ústeckém divadle. Svůj první fotoaparát sestavil v roce 1958 a nazval ho Přemysl. Hlavními tématy jeho snímků jsou městské exteriéry, krajina a architektura. Zemřel v roce 1979.

Návrat legendy Romana Říhy

Kdy: Do konce divadelní sezony

Kde: Foyer Činoherního studia v Ústí nad Labem

Ve středu 20. dubna byla zahájena v Činoherním studiu v Ústí nad Labem výstava obrazů Romana Říhy. Technik a kulisák Činoherního studia se věnuje umělecké činnosti. U příležitosti 50. sezony dostal k dispozici prostor divadelního foyer, aby tam vystavil své obrazy. Výstavu Návrat legendy můžete navštívit až do konce 50. sezony. Výstava je prodejní. Deset procent z ceny každého prodaného obrazu věnuje Roman na pomoc Ukrajině a její podporu. Obraz Ukrajina, jehož počáteční cena je již stanovena na 10 tisíc korun, bude předmětem aukce, Říha namaloval v ukrajinských barvách. Pokud se ho rozhodne někdo koupit, celých 100 % této částky bude poskytnuto na pomoc Ukrajině.

Flaška

Kdy: Do 28. února 2023

Kde: Muzeum města Ústí nad Labem

Od demižonů k ruinám, aneb 150 let největší lahvárny v monarchii, tak je charakterizována nová výstava v Muzeu města Ústí nad Labem pod názvem Flaška, která tak připomíná kdysi největší lahvárnu v Rakousko-Uhersku. Rozsáhlá expozice stojí především na stovkách lahví rozmanitých barev, tvarů a velikostí. Výstava potrvá do února 2023.

Velká fotografická soutěž 2022

Kdy: Od ledna do 31. srpna

Kde: Krušné hory na české i německé straně

Destinační agentura Krušné hory ve spolupráci s Nadačním fondem Obnova Krušnohoří vyhlašuje tradiční letní soutěž pro všechny nadšené fotografy a youtubery jak z řad amatérů, tak profesionálů. Své snímky a videa zachycující krásy Krušných hor můžete zasílat elektronicky na adresu soutezdakh2022@seznam.cz, a to v termínu od ledna do 31. srpna. Vítězné fotografie a videa budou vybírána odbornou porotou a veřejností. Ze zaslaných fotografií bude odbornou porotou vytvořen kalendář pro rok 2023 a na vítěze z hlasování veřejností obou kategorií čekají ceny v hodnotě 5 000,- korun. Celé podmínky soutěže najdete na facebooku nebo webu Destinační agentury Krušné hory.

Masarykovo zdymadlo je technicky dokonalé vodní dílo

Kdy: Kdykoliv

Kde: Ústí nad Labem

Za kolik: Zdarma

Pod střekovskou skálou v Ústí nad Labem můžete také v novém roce přejít na druhý břeh Labe a zároveň si přitom prohlédnout technicky dokonalé vodní dílo, zbudované v letech 1923 až 1936, s cílem zajistit splavnost řeky. Součástí Masarykova zdymadla jsou dvě plavební komory, hydroelektrárna se třemi vertikálními Kaplanovými turbínami a také jez, s jehož pomocí lze dosáhnout rozdílu hladin o výšce téměř 10 metrů. Součástí jezu je i rybí přechod. Ke zdymadlu lze dojet autobusem nebo lze jít z centra pěšky. Ideální to je přes střekovskou stranu, kde vede cyklostezka. Jde o nenáročnou procházku.

Hrad Střekov

Kdy: Do 30. října. V období červen až srpen je otevřeno úterý – neděle 9.30 – 18.00 hodin jako „jeden z nejkrásnějších ve střední Evropě“.

Kde: Hrad Střekov v Ústí nad Labem

Jedna z nejnavštěvovanějších kulturních památek severních Čech, jejíž stavba byla započata v roce 1316. Navštivte romantickou zříceninu hradu a nechte se o okouzlit výhledem, který Goethe popsal jako jeden z nejkrásnějších ve střední Evropě.

Vysoký Ostrý slibuje vyhlídku do dáli

Kdy: Po celý rok

Kde: Vysoký Ostrý

Vysoký Ostrý je kopec nad východní částí města Ústí nad Labem a své kouzlo má i v zimě. Vypíná se nad městskými částmi Střekov a Brná nad Labem. Na vrcholku je upravená plošina s rozhledovou mapou, která slouží jako vyhlídkový bod. Za příznivých podmínek jsou odtud vidět nejen údolí řeky Labe, ale také České středohoří a Krušné hory, či dokonce Říp, Bezděz, Ještěd nebo Děčínský Sněžník. Na vrchol vede naučná stezka Pod Vysokým Ostrým. Dlouhá je 8,5 kilometrů a má 16 zastavení s informačními tabulemi. Přístup je sem z Nové Vsi, která je dostupná městskou hromadnou dopravou z Ústí nad Labem.

Procházka k Vaňovskému vodopádu

Kdy: Po celý rok

Kde: Vaňovský vodopád, Vaňov, Ústí nad Labem

Vyrazte se podívat k Vaňovskému vodopádu, je to příjemná procházka. Jedná se o největší vodopád Českého středohoří. Nachází se blízko k městu a je velmi snadno dostupný. Cesta k němu vede do kopce, ale není nijak dlouhá a je snadno schůdná za každého počasí a v jakoukoliv roční dobu. Do Vaňova se dá z centra Ústí dostat autobusem číslo 15.

Rozhledna Radejčín

Kdy: Po celý rok

Kde: Rozhledna Radejčín, Dubice

Pokud hledáte místo kam vyrazit v první den nového roku na výlet, rozhledna Radejčín láká na výhledy do krajiny Českého středohoří. Věž měří 30 metrů, pokud se tedy nebojíte výšek, můžete si z ní užít výhledy na České středohoří s Milešovkou, Říp, zříceninu hradu Kamýk nebo Krušné hory. Od vlakové stanice Radejčín vede žlutá turistická trasa přímo k rozhledně, cesta je dlouhá přibližně kilometr. Autobusem nebo autem můžete dojet i do Dubic odkud je cesta dlouhá 1,5 kilometru.