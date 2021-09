Divadelní představení na fotbalovém stadionu

Kdy: Pátek 10. září od 17.00 hodin

Kde: Fotablový stadion TJ Mojžíř

V pátek 10. Září od 17.00 hodin pořádá TJ Mojžíř loutkové představení Sváťova dividla, které si připravilo speciální pohádkový program. Hlediště bude tvořeno v piknikovém stylu, tudíž je dobré, když si účastníci nezapomenou deku či jinou vhodnou podložku k sezení. Vstupné je 50 Kč/dítě. Dospělí mají vstup zdarma.

Koncert kapely Kamelot

Kdy: Pátek 10. září od 19.30 hodin

Kde: Národní dům v Ústí nad Labem

Koncert jedné z našich nejznámějších country kapel se zpěvákem a leadrem Romanem Horkým. Ke známým písním kapely se mimo jiné řadí „Zachraňte koně“, „Levnej hotel“, „Čas rozchodů“, „Pozor, tunel!“, „Slib“, „Honolulu“ nebo „Island“. Skupina Kamelot pochází z Brna. Vznikla v roce 1982 a celou její historií ji provází zakladatel a frontman Roman Horký, který je až na výjimky autorem všech textů i hudby k písním skupiny. V anketě časopisu Folk & Country byl Kamelot v letech 1993 až 1999 pokaždé zvolen skupinou roku a šest jeho alb bylo oceněno jako deska roku.

Kateřina Dytrtová: Přes vulkanické horniny do Řehlovic

Kdy: Sobota 11. září od 13.00 hodin

Kde: Odjezd z Ústí nad Labem z Hlavního nádraží 12.29 hodin

Procházka do Českého středohoří s teoretičkou umění a lokální patriotkou, která se aktivně podílí na obnově alejí a malých objektů v krajině. Příjezd do Řehlovic 12.45 hodin. Obejde se nádraží a pod Habřím se odbočí po nové cyklostezce k Brozánkům, kde bude možné se v kostele sv. Václava podívat na vzácný pozdně gotický oltář. Pokračovat se bude do Rtyně a vystoupá se k Vrahožilům, kde se otevírají výhledy na Teplicko a Krušné hory. Z náhorních polí pod Milešovkou se po panoramatické žluté turistické účastníci vrátí do Řehlovického údolí. V kostele Nejsvětější Trojice v Řehlovicích se nacházejí nejstarší znějící varhany na Ústecku. Vlak do Ústí n. L. odjíždí v 17.09 hodin, nebo autobus z návsi v 18.07 hodin.

Open Air koncert

Kdy: Neděle 12. září od 19.00 hodin

Kde: Centrální park na Severní Terase v Ústí nad Labem

Open Air koncert orchestru Severočeského divadla v Ústí nad Labem se uskuteční v neděli 12. září od 19.00 hodin v centrálním parku na Severní Terase. Zazní při něm světové filmové melodie. Orchestr diriguje jednatel a ředitel Severočeského divadla v Ústí nad Labem Miloš Formáček.

Komentovaná procházka na hrad Blansko

Kdy: Neděle 12. září od 9.00 hodin

Kde: Sraz je na zastávka autobusu MHD č. 19 - Ryjice

Evropský týden mobility pokračuje další akcí. Zřícenina hradu Blansko se nachází na zalesněném čedičovém vrchu nedaleko města Ústí nad Labem. Dnes jsou zde dochovány zbytky hradního paláce s torzy bašt a věže. Z vyhlídkové plošiny je daleký kruhový výhled na České středohoří, Lužické hory a Tiské stěny. Komentovanou procházku povede archeoložka Muzea města Ústí nad Labem Eliška Wiesnerová. Každý z účastníků obdrží na startu výletu drobný dárek. V cíli budou vylosováni dva výherci hodnotných turistických balíčků.

Dny evropského dědictví v Ústí nad Labem

Kdy: Sobota 11. a neděle 12. září

Kde: Památky v Ústí nad Labem a okolí

Ústí nad Labem se letos již po šestadvacáté připojí ke Dnům evropského dědictví. Na řadě míst je navíc kromě samotné prohlídky připraven i doprovodný program. Chybět nebude ani oblíbená soutěž o zajímavé ceny. V Informačním středisku města Ústí nad Labem (Mírové náměstí 1/1, Palác Zdar) nebo v každém z objektů si zájemci mohou vyzvednout turistický pas, do kterého sbírají razítka z navštívených míst. Vyplněný pas následně odevzdají zpět v infostředisku a zařadí se tak do slosování o hodnotné balíčky. Hlavní výhrou je tentokrát pětichodové degustační menu pro dvě osoby v restauraci hotelu Větruše. Vybíráme z nabídky: Chrám apoštola Pavla nabídne v sobotu 11. září od 19.30 hodin relaxační bohoslužbu. Kostel Nanabeveztí Panny Marie v Ústí nad Labem v sobotu i v neděli pořádá varhanní koncert. Muzeum města Ústí nad Labem má po oba dva víkendové dny otevřeno od 9.00 do 18.00 hodin. Palácová vila C. F. Wolfruma pořádá komentované prohlídky v sobotu i v neděli. Parní vodárna Střekov pořádá v sobotu i v neděli akci Vodárna pod parou. V neděli 12. září nabídne Hrad Střekov šermířské vystoupení a pohádku Sváťova dividla. Kompletní program najdete na adrese: https://www.usti-nad-labem.cz/…/dny-evropskeho-dedictvi.

In Vivo

Kdy: do 3. října

Kde: Galerie Emila Filly v Ústí nad Labem

Výstava představuje sochařskou tvorbu čtyř výrazných autorů, a to Ondřeje Filípka, Matouše Háši, Miriam Kaminské a Kateřiny Komm. Ilustruje také různé přístupy transformace lidské figury, současně zprostředkovává problematiku individuální identity, procesu individuace, zviditelňování hlubinných rovin psychiky skrze reflektovaný vztah k sobě, druhému a kolektivnímu vědomí obecně. Výstava potrvá do 3. října.

Fotograf Rudolf Jenatschke

Kdy: do 28. 11.

Kde: Muzeum města Ústí nad Labem

Proč přijít: V ústeckém muzeu oživly knězovy stoleté fotografie. Zhmotnit zmizelý svět z let 1914 – 1945 se pokouší výstava o celoživotním díle nejvýznačnější ústeckého fotografa z první poloviny minulého století Rudolfa Jenatschkeho. Výstava byla prodloužena do 28. listopadu. Je nutné dodržovat aktuální platná protiepidemická opatření! Zároveň bylo nutné omezit kapacitu návštěvníků v jednotlivých prostorech, proto při pobytu v našem muzeu respektujte pokyny muzejních zaměstnanců.

Masarykovo zdymadlo je technicky dokonalé vodní dílo

Kdy: Kdykoliv

Kde: Ústí nad Labem

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Pod střekovskou skálou v Ústí nad Labem můžete přejít na druhý břeh Labe a zároveň si přitom prohlédnout technicky dokonalé vodní dílo, zbudované v letech 1923 až 1936, s cílem zajistit splavnost řeky. Součástí Masarykova zdymadla jsou dvě plavební komory, hydroelektrárna se třemi vertikálními Kaplanovými turbínami a také jez, s jehož pomocí lze dosáhnout rozdílu hladin o výšce téměř 10 metrů. Součástí jezu je i rybí přechod. Ke zdymadlu lze dojet autobusem nebo lze jít z centra pěšky. Ideální to je přes střekovskou stranu, kde vede cyklostezka. Jde o nenáročnou procházku.

Hrad Střekov je dominantou krajské metropole

Kdy: Denně kromě pondělí

Kde: Hrad Střekov v Ústí nad Labem

Za kolik: 50 korun (venkovní prostory)

Proč přijít: Ústecký hrad Střekov má přístupné venkovní i vnitřní prostory. V květnu je otevřeno denně kromě pondělí od 9.30 do 16.30 hodin a přes letní prázdniny pak úterý až neděle od 9.30 do 17.30 hodin. Gotický hrad je jednou z dominant měst Ústí nad Labem. Z věže se návštěvníkům nabízí malebné vyhlídky na řeku a kopce Českého středohoří. Střekov, německy Schreckenstein, je zřícenina hradu na trachytové skále nad pravým břehem řeky Labe. Hrad nechal založit pravděpodobně král Jan Lucemburský, který jeho stavbou pověřil Pešíka z Veitmile, kterému hrad v roce 1319 udělil v léno. Ještě téhož roku hrad získali Vartenberkové, kterým patřil až do počátku patnáctého století. Během patnáctého století se na Střekově vystřídala řada majitelů, ke kterým patřili kromě jiných míšenští markrabí, Kladenští z Kladna nebo Fictumové. Nejdelší dobu Střekov zůstal v majetku Lobkoviců, kteří jej vlastnili v letech 1563 1945 a znovu se stali jeho majiteli v roce 1992. Hrad navštívil Johann Wolfgang Goethe nebo Richard Wagner, jenž údajně inspirován hradem složil svou operu Tannhäuser. Z českých romantiků jej navštívil Karel Hynek Mácha. Od roku 1963 je hrad chráněn jako kulturní památka.

Vysoký Ostrý slibuje vyhlídku do dáli

Kdy: Po celý rok

Kde: Vysoký Ostrý

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Vysoký Ostrý je kopec nad východní částí města Ústí nad Labem. Vypíná se nad městskými částmi Střekov a Brná nad Labem. Na vrcholku je upravená plošina s rozhledovou mapou, která slouží jako vyhlídkový bod. Za příznivých podmínek jsou odtud vidět nejen údolí řeky Labe, ale také České středohoří a Krušné hory, či dokonce Říp, Bezděz, Ještěd nebo Děčínský Sněžník. Na vrchol vede naučná stezka Pod Vysokým Ostrým. Dlouhá je 8,5 kilometrů a má 16 zastavení s informačními tabulemi. Přístup je sem z Nové Vsi, která je dostupná městskou hromadnou dopravou z Ústí nad Labem.

Procházka k Vaňovskému vodopádu

Kdy: Po celý rok

Kde: Vaňovský vodopád, Vaňov, Ústí nad Labem

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Vyrazte se podívat k Vaňovskému vodopádu, je to příjemná procházka. Jedná se o největší vodopád Českého středohoří. Nachází se blízko k městu a je velmi snadno dostupný. Cesta k němu vede do kopce, ale není nijak dlouhá a je snadno schůdná za každého počasí a v jakoukoliv roční dobu. Do Vaňova se dá z centra Ústí dostat autobusem číslo 15.

Rozhledna Radejčín

Kdy: Po celý rok

Kde: Rozhledna Radejčín, Dubice

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Pokud hledáte místo kam vyrazit na výlet, rozhledna Radejčín láká na výhledy do krajiny Českého středohoří. Věž měří 30 metrů, pokud se tedy nebojíte výšek, můžete si z ní užít výhledy na České středohoří s Milešovkou, Říp, zříceninu hradu Kamýk nebo Krušné hory. Od vlakové stanice Radejčín vede žlutá turistická trasa přímo k rozhledně, cesta je dlouhá přibližně kilometr. Autobusem nebo autem můžete dojet i do Dubic odkud je cesta dlouhá 1,5 kilometru.