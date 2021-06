Harila aneb Čtyři z punku a pes

Kdy: pátek 11. a sobota 12. června od 20.00 hodin

Kde: koupaliště Brná

Proč přijít: V pátek 11. a v sobotu 12. června se na Koupaliště Brná vrací kultura. Na základě úspěchu loňské sezony zde pokračují ve spolupráci s přáteli z Činoherního studia v Ústí nad Labem. Proběhnou představení Harila aneb Čtyři z punku a pes. V pátek bude mít hra premiéru, začíná se vždy ve 20.00 hodin. Hra je o závratné jízdě čtyř punkerů, která nekompromisně posouvá hranice reality. Všechno začíná únosem gorily a končí kšeftem snů. Punk is not dead! Nejdrsnější a současně nejzábavnější hra René Levínského.

Workshop Staň se kouzelníkem

Kdy: sobota 12. června od 14.00 hodin

Kde: Dům umění v Ústí nad Labem

Proč přijít: Dům umění v Ústí nad Labem pořádá v sobotu 12. června od 14 hodin kreativní workshop pro děti Staň se kouzelníkem. Proběhne pod vedením lektorky Šárky Studecké.

Ústecký brunch v Městských sadech

Kdy: Sobota 12. června od 8.00 do 14.00 hodin

Kde: Městské sady v Ústí nad Labem

Proč přijít: Máte rádi pestrou snídani, svačinu či oběd? Nechce se vám v sobotu dopoledne vařit? Rádi byste trávili sobotní dopoledne s přáteli a venku? Pojďme si společně udělat příjemná sobotní dopoledne s Brunchem. Brunch [branč] je anglické označení pro přesnídávku, jídlo pozdního rána nebo časného dopoledne. Jídlo bývá vhodné jak k snídani, tak k obědu: začíná se kávou nebo čajem, podává se pečivo, vejce, šunka, sýr, ovoce atd. Lze je také označit jako pozdní snídani. Tak byly osloveny ústecké kavárny, bistra, restaurace, prostě ty co mají co nabídnout a začalo společné dopolední setkávání v Městských sadech naproti Poliklinice. Začíná se v 8 hodin a akce potrvá do 14 hodin.



Shimmy sem, Shimmy tam

Kdy: Neděle 13. června od 19.00 hodin

Kde: Severočeské divadlo v Ústí nad Labem

Proč přijít: Hudební revue. Výběr z nejznámějších písní Karla Hašlera, R. A. Dvorského, Vildy Dubského a dalších, se uskuteční 13. června od 17 hodin v podání sólistů a „salonního“ orchestru Severočeského divadla v Ústí nad Labem pod taktovkou Miloše Formáčka. Dbejte prosím na dodržování vládních nařízení. Kapacita divadla je kvůli hygienickým opatřením omezena, proto vstupenky rezervujte včas.

Zkrocení zlé ženy

Kdy: neděle 13. června od 20.00 hodin

Kde: Muzeum města Ústí nad Labem

Proč přijít: Cirkus, komedie dell arte a Shakespeare - ústecký Činoherák v nejlepší formě. William Shakespeare si ve Zkrocení zlé ženy prostřednictvím převleků pohrává s identitou postav, její platností vztažené k postavě jako takové a postavám ostatním. Tuto předepsanou hravost podpořil koncept dramaturgyně Johany Součkové, který částečně vychází z italské komedie dell´arte a celé vyznění inscenace Činoherního studia posouvá směrem k estetice kočovných hereckých společností a cirkusu. Zkrocení zlé ženy je tak v podání souboru kompaktním celkem, v němž se výjimečným způsobem doplňuje herectví, akrobacie, výprava i hudba

Architektura českých knihoven ve 21. století

Kdy: do 30. června

Kde: Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem

Proč přijít: Severočeská vědecká knihovna nabízí čtenářům do konce měsíce června výstavu Architektura českých knihoven na 18 panelech, která umožní pohled na moderní a často architektonicky ambiciózní budovy, ve kterých sídlí různé typy knihoven od městských a krajských až po vysokoškolské. Nové knihovny jsou často navrhovány tak, aby nejen urbanisticky obohacovaly místo, kde vznikly, ale také aby umožnily knihovnám zajistit pro veřejnost knihovnické a informační služby v daleko širším rozsahu než doposud. Výstava je přístupná v čase otevření knihovny zdarma.



Červen s dlouhonohými skřítky

Kdy: v průběhu měsíce června

Kde: v Ústí nad Labem

Proč přijít: Dalším pokračováním Turistické sezony 2021 v Ústí nad Labem je akce Červen s dlouhonohými skřítky. A že nevíte, kdo jsou Dlouhonozí skřítci? Nevadí, seznamte se s nimi zde: httwww.usti-nad-labem.cz/…/usti…/dlouhonozi-skritci/. Akce je tentokrát rozdělena na dvě části. První částí je geocachingová trasa, při které pátráte spolu s Dlouhonohými skřítky po zlaté rybce. Druhou částí je výtvarná soutěž na téma „Jak ve vašich očích vypadá Dlouhonohý skřítek“. Geocaching: V Informačním středisku města Ústí nad Labem (Mírové náměstí 1/1, Palác Zdar) si vyzvedněte pas s instrukcemi a GPS souřadnicemi. Ten je opět možné také stáhnout na www.usti-nad-labem.cz/…/turisticka-sezona-2021/.

Online výtvarná dílna pro děti

Kdy: do konce měsíce června

Kde: na blogu dětského oddělení a facebooku Severočeské vědecké knihovny Ústí nad Labem

Nová výtvarná dílna s Terkou Kleinovou od 4. června 2021 na blogu dětského oddělení a facebooku knihovny. Létající talíř z papírového talíře, kašírované UFO. Uffff! Tak nelenošte a vyrábějte s Terkou!

Koupaliště Brná

Kdy: sezona od června do září

Kde: areál koupaliště Brná

Proč přijít: V areálu letního koupaliště Brná u řeky Labe, v malebném údolí Porta Bohemica, naleznete rekreační bazén s tobogánem, dětské brouzdaliště, plavecký bazén či další bazén pro rekreaci. Na málokteré koupaliště se dostanete lodí a máte šanci se vykoupat v řece, která tudy protéká. Provozní doba: Pondělí – neděle 9.00 – 20.00 hodin. Vstupné: dospělí - 100 Kč, Dítě nad 120 cm, student, držitel průkazu ZTP a ZTP/P, osoba 62+ - 60 Kč, dítě do 120 cm – 20 Kč.

Koupaliště Ústí nad Labem – Klíše

Kdy: sezona červen - září

Kde: koupaliště Ústí nad Labem Klíše

Proč přijít: K dispozici jsou zde bazény (včetně dětského) s termální vodou, obří dvoudráhová skluzavka, dětské hřiště, spousta atrakcí pro děti i dospělé. Využít je možné též skokanský bazén s 10 m skokanskou věží. Nechybí stánky s občerstvením, doplňkový prodej pomůcek do vody a na opalování, zázemí pro rodiče s dětmi vč. mikrovlnné trouby a přebalovacího pultu, šatny a WC. Provozní doba: Pondělí – neděle 9.00 – 20.00 hodin. Vstupné: dospělí - 120 Kč, Dítě nad 120 cm do 18 let, student, držitel průkazu ZTP a ZTP/P, osoba 62+ - 80 Kč, dítě do 120cm – 20 Kč.

Kolik profilů máš, tolikrát jsi člověkem

Kdy: do 3. července

Kde: Dům umění ústí nad Labem

Proč přijít: Výstavní projekt Kolik profilů máš, tolikrát jsi člověkem představuje téma empatie k virtuální identitě. Virtuální identita je přitom chápána jako dynamicky se proměňující médium mezilidských vztahů v rámci elektronické komunikace mezi jedinci a rovněž jako nástroj využívaný k vytváření sociálních vazeb mezi uživateli internetu.

Michaela Labudová – Present Absence

Kdy: do 3. července

Kde: Dům umění ústí nad Labem

Proč přijít: Výstava tematizuje formáty a média v grafickém průmyslu jakožto nositeli sdělení. Site-specific projekt Michaely Labudové se odehrává v galerijním prostoru a na veřejných plochách ve městě a věnuje se identitě ve vizuální komunikaci. V grafické tvorbě se Michaela Labudová zaměřuje na typografii, korporátní identitu, knižní tvorbu a ilustraci. Od roku 2007 je členkou grafické skupiny Monsters, studuje doktorský obor Vizuální komunikace na Fakultě umění a designu UJEP.

Fotograf Rudolf Jenatschke

Kdy: do 28. 11.

Kde: Muzeum města Ústí nad Labem

Proč přijít: V ústeckém muzeu oživly knězovy stoleté fotografie. Zhmotnit zmizelý svět z let 1914 – 1945 se pokouší výstava o celoživotním díle nejvýznačnější ústeckého fotografa z první poloviny minulého století Rudolfa Jenatschkeho. Výstava byla prodloužena do 28. listopadu. Je nutné dodržovat aktuální platná protiepidemická opatření! Zároveň bylo nutné omezit kapacitu návštěvníků v jednotlivých prostorech, proto při pobytu v našem muzeu respektujte pokyny muzejních zaměstnanců.

Masarykovo zdymadlo je technicky dokonalé vodní dílo

Kdy: Kdykoliv

Kde: Ústí nad Labem

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Pod střekovskou skálou v Ústí nad Labem můžete přejít na druhý břeh Labe a zároveň si přitom prohlédnout technicky dokonalé vodní dílo, zbudované v letech 1923 až 1936, s cílem zajistit splavnost řeky. Součástí Masarykova zdymadla jsou dvě plavební komory, hydroelektrárna se třemi vertikálními Kaplanovými turbínami a také jez, s jehož pomocí lze dosáhnout rozdílu hladin o výšce téměř 10 metrů. Součástí jezu je i rybí přechod. Ke zdymadlu lze dojet autobusem nebo lze jít z centra pěšky. Ideální to je přes střekovskou stranu, kde vede cyklostezka. Jde o nenáročnou procházku.

Hrad Střekov je dominantou krajské metropole

Kdy: Denně kromě pondělí

Kde: Hrad Střekov v Ústí nad Labem

Za kolik: 50 korun (venkovní prostory)

Proč přijít: Ústecký hrad Střekov má přístupné venkovní i vnitřní prostory. V květnu je otevřeno denně kromě pondělí od 9.30 do 16.30 hodin a přes letní prázdniny pak úterý až neděle od 9.30 do 17.30 hodin. Gotický hrad je jednou z dominant měst Ústí nad Labem. Z věže se návštěvníkům nabízí malebné vyhlídky na řeku a kopce Českého středohoří. Střekov, německy Schreckenstein, je zřícenina hradu na trachytové skále nad pravým břehem řeky Labe. Hrad nechal založit pravděpodobně král Jan Lucemburský, který jeho stavbou pověřil Pešíka z Veitmile, kterému hrad v roce 1319 udělil v léno. Ještě téhož roku hrad získali Vartenberkové, kterým patřil až do počátku patnáctého století. Během patnáctého století se na Střekově vystřídala řada majitelů, ke kterým patřili kromě jiných míšenští markrabí, Kladenští z Kladna nebo Fictumové. Nejdelší dobu Střekov zůstal v majetku Lobkoviců, kteří jej vlastnili v letech 1563 1945 a znovu se stali jeho majiteli v roce 1992. Hrad navštívil Johann Wolfgang Goethe nebo Richard Wagner, jenž údajně inspirován hradem složil svou operu Tannhäuser. Z českých romantiků jej navštívil Karel Hynek Mácha. Od roku 1963 je hrad chráněn jako kulturní památka.

Vysoký Ostrý slibuje vyhlídku do dáli

Kdy: Po celý rok

Kde: Vysoký Ostrý

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Vysoký Ostrý je kopec nad východní částí města Ústí nad Labem. Vypíná se nad městskými částmi Střekov a Brná nad Labem. Na vrcholku je upravená plošina s rozhledovou mapou, která slouží jako vyhlídkový bod. Za příznivých podmínek jsou odtud vidět nejen údolí řeky Labe, ale také České středohoří a Krušné hory, či dokonce Říp, Bezděz, Ještěd nebo Děčínský Sněžník. Na vrchol vede naučná stezka Pod Vysokým Ostrým. Dlouhá je 8,5 kilometrů a má 16 zastavení s informačními tabulemi. Přístup je sem z Nové Vsi, která je dostupná městskou hromadnou dopravou z Ústí nad Labem.

Procházka k Vaňovskému vodopádu

Kdy: Po celý rok

Kde: Vaňovský vodopád, Vaňov, Ústí nad Labem

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Vyrazte se podívat k Vaňovskému vodopádu, je to příjemná procházka. Jedná se o největší vodopád Českého středohoří. Nachází se blízko k městu a je velmi snadno dostupný. Cesta k němu vede do kopce, ale není nijak dlouhá a je snadno schůdná za každého počasí a v jakoukoliv roční dobu. Do Vaňova se dá z centra Ústí dostat autobusem číslo 15.

Rozhledna Radejčín

Kdy: Po celý rok

Kde: Rozhledna Radejčín, Dubice

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Pokud hledáte místo kam vyrazit na výlet, rozhledna Radejčín láká na výhledy do krajiny Českého středohoří. Věž měří 30 metrů, pokud se tedy nebojíte výšek, můžete si z ní užít výhledy na České středohoří s Milešovkou, Říp, zříceninu hradu Kamýk nebo Krušné hory. Od vlakové stanice Radejčín vede žlutá turistická trasa přímo k rozhledně, cesta je dlouhá přibližně kilometr. Autobusem nebo autem můžete dojet i do Dubic odkud je cesta dlouhá 1,5 kilometru.