Carmen

Kdy: Pátek 11. března od 19.00 hodin

Kde: Severočeské divadlo v Ústí nad Labem

Toto mistrovské dílo neustále fascinuje nádhernou barevností orchestru, strhující dramatičností i úžasnými áriemi. Libretisté Henri Meilhac a Ludovic Halévy se inspirovali rozsáhlou novelou Prospera Meriméea - příběhem hrdé a sebevědomé femme fatale, rafinovaně předvádějící svou ženskost a smyslnost, jejíž svádění dohání hodného muže k pozvolnému úpadku. Vášně převedené Bizetem tak mistrně do tónů dávají lehce zapomenout, že skutečně „svobodná“ láska, jak ji se smrtícím účinkem požaduje hlavní hrdinka, nemůže existovat. Opera je nastudována ve francouzském originále. Režie se ujala Andrea Hlinková, dirigent Miloš Formáček. Účinkují sólisté, sbor, balet a orchestr Severočeského divadla v Ústí nad Labem.

Heda Gablerová

Kdy: Pátek 11. března od 19.00 hodin

Kde: Činoherní studio v Ústí nad Labem

Ibsenovo proslulé komediální drama o strachu ze života. Heda Gablerová – dcera generála, manželka profesora, milenka prázdnoty a střelných zbraní. Je dnes ještě možné založit rodinu, nebo se natolik bojíme vztahů, blízkosti, těla a ztráty pohodlí, že se tomu raději vyhneme už v zárodku? Femme fatale maloměsta. Žádá vše a sama není ochotna dát nic. Stínová hra propletená jako klubko hadů. Strhující studie sebedestrukce jedné spořádané ženy, která fascinuje a ničí i všechny kolem. Úzkost a agrese jsou dvě strany jedné mince.

Ústecké diskohrátky

Kdy: Pátek 11. března od 20.00 hodin

Kde: Národní dům v Ústí nad Labem

Hudba k tanci i poslechu od 70.let do milénia a to nejen pro pamětníky.

Wax Museum

Kdy: Pátek 11. března od

Kde: Veřejný sál Hraničář v ústí nad Labem

Disco. Funk. Riot. Berlínské vyústění pětice z Irska, Anglie, Japonska, Francie a jihočeského Tábora. Eklektické, místy absurdní texty, zábavný koncept a bravurně vybalancovaná míra kýče.

Telnický rohlík

Kdy: Sobota 12. března od 7.30 – 9.00 prezentace, 10.00 start

Kde: Ski areál Zadní Telnice, trať Macháček

Závody v obřím slalomu. Kategorie: A "Pinďata" roč. 2015 a mladší B Přípravka roč. 2012 - 2014 C Předžáci roč. 2010 – 2011 D Žáci a žákyně ml. roč. 2008, 2009 E Žáci a žákyně st. roč 2006, 2007 F Ženy a muži roč. 1951 a st. G Ženy a muži roč. 1952 – 1961 H Ženy a muži roč. 1962 – 1971 I Ženy a muži roč. 1972– 1981 J Ženy a muži roč. 1982 – 1991 K Ženy a muži roč. 1992 – 2001 L Junioři a juniorky 2002 – 2005 Snowboard Rodinné dvojice (Sčítají se časy např. otce a dcery) Sourozenci (Sčítají se časy sourozenců) Manželské páry (Sčítají se časy mažela a manželky) Rodinné trojice (Sčítají se časy např. dědy, otce a vnuka).

Spící krasavice

Kdy: Sobota 12. března od 17.00 hodin

Kde: Severočeské divadlo v Ústí nad Labem

Pohádkový příběh s podmanivou hudbou P. I. Čajkovského , kde dobro vítězí nad zlem, kde se princezna probudí a všechno bude trochu jinak, než byste čekali. Libreto - volně zpracováno na téma pohádek Charlese Perraulta. Choreografie a režie - Margarita Pleškova a Vladimir Gončarov. Scéna a kostýmy - Jana Stejskalová.

Lobby Hero

Kdy: Sobota 12. března od 19.00 hodin

Kde: Činoherní studio v Ústí nad Labem

Čtyři lidé, čtyři lidské osudy: hra o tajemství, která se nikdo neměl dozvědět. Česká premiéra hry významného amerického dramatika a filmového režiséra Kennetha Lonergana (např. Místo u moře, Margaret, Na mě se můžeš spolehnout). Pro Činoherní studio inscenaci nastudoval významný český filmový režisér Jan Prušinovský (mj. Okresní přebor, Čtvrtá hvězda, Kobry a užovky, Most!)

Enjoy Dancing

Kdy: Neděle 13. března a pondělí 14. března. V neděli od 15.00 hodin, v pondělí od 18.00 hodin

Kde: Severočeské divadlo v Ústí nad Labem

Dům dětí a mládeže Ústí nad Labem a Dance Center Marverci pořádá taneční show svých týmů a hostů z oblasti disco, muzikál, aerobic a další.

Višňový sad

Kdy: Neděle 13. března od 19.00 hodin

Kde: Činoherní studio v Ústí nad Labem

Sad je plný kvetoucích višní, je o ně třeba pečovat. Aby rostly a plodily. To už dnes ale nikdo neumí, říká prastarý komorník Firs. Už jsme zapomněli, jak sušit višně, navazovat hluboké vztahy a starat se o rodinný dům, aby nepropadl v exekuci. V Čechovově lyrické komedii nejsou žádné hlavní a vedlejší postavy, všichni jsou aktéry jednoho navenek nenápadného děje. Pod jeho povrchem tiká čas. Žádné vedlejší postavy nejsou ani v naší realitě – každý do sadu něco přináší, něco zalívá a něco nechává ladem. Nejraději ale „filozofujeme, stěžujeme si na nudu a pijeme vodku“. Potrhané krajkoví vztahů lze složitě žít, udiveně pozorovat, smát se nad ním, ale není možné se z něj vyvázat. Kruhový tanec několika generací pod střechou „našeho starého domu“. Co jen s ním bude? S jeho krásou, s úvěry, s tím jak moc nás potřebuje. Je to dům, v němž je uloženo naše „dětství“ a naše „nevinnost“. Ještě, že jde lidstvo stále kupředu…

Milan Kozelka – Na cestě

Kdy: Do 24. dubna

Kde: Dům umění v Ústí nad Labem

Výstava v Domě umění Ústí nad Labem je novou interpretací Kozelkova díla ve spolupráci s místními umělci a Fakultou umění a designu UJEP. Nejen, že prezentuje dílo Milana Kozelky v jeho úplnosti, a to především díky dokumentaci a originálům uchovaným v archivu Kozelkova přítele a sběratele Vladimíra Meistra, ale posunuje ho dál díky instalacím, které podle autorových skic a návrhů realizoval Jan Krtička a Jan Prošek. Výstavu doprovází samostatný projekt Šemík stejnojmenného dočasného autorského seskupení, jenž působí na periferii současného umění. Je pokusem nalézt v tvorbě lokálních umělců mladší a střední generace propojení s dílem Milana Kozelky. Unikátnost expozice Šemík spočívá v dočasném spojení osmi, jinak samostatně tvořících autorek a autorů, kteří se rozhodli pracovat pod společnou signaturou a vytvořit pro tuto příležitost expozici složenou převážně ze zcela nových artefaktů.

L’ubica Mildeová, Self-Design: Chapter II – Once Upon a Time…

Kdy: Do 7. dubna

Kde: Dům umění v Ústí nad Labem

Ačkoliv je L’ubica Mildeová čerstvou absolventkou doktorského programu Katedry designu na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě, její tvorba osciluje i ve volném umění. A to jak formou – její artefakty nemusejí mít zásadně užitou funkci, tak společensko-kritickým obsahem. Přesto se v její práci současná estetika a „cool look“ designových produktů dá lehce vysledovat. Navíc si všímá vlivu designu i na další oblasti, než je jen běžné spotřebitelské využití. V jejím uvažování a následném uměleckém vyjádření se člověk stává produktem. Dlouhodobě se L’ubica Mildeová ve své práci zabývá fenoménem vizuální sebeprezentace. Při současnému vzestupu a vývoji sociálních sítí je uživatel touto komunikační strategií přehlcen. L’ubica na tuto sebeadoraci v práci reaguje např. zneužitím technologií, které se běžně využívají pro zlepšení image. Zachází s nimi však cíleně přehnaně a s ironizujícím odstupem. Hlavním tématem výstavy je tedy kritické vědomí posunu komunikace do narcistní vizuální show.

Velká fotografická soutěž 2022

Kdy: Od ledna do 31. srpna

Kde: Krušné hory na české i německé straně

Destinační agentura Krušné hory ve spolupráci s Nadačním fondem Obnova Krušnohoří vyhlašuje tradiční letní soutěž pro všechny nadšené fotografy a youtubery jak z řad amatérů, tak profesionálů. Své snímky a videa zachycující krásy Krušných hor můžete zasílat elektronicky na adresu soutezdakh2022@seznam.cz, a to v termínu od ledna do 31. srpna. Vítězné fotografie a videa budou vybírána odbornou porotou a veřejností. Ze zaslaných fotografií bude odbornou porotou vytvořen kalendář pro rok 2023 a na vítěze z hlasování veřejností obou kategorií čekají ceny v hodnotě 5 000,- korun. Celé podmínky soutěže najdete na facebooku nebo webu Destinační agentury Krušné hory.

Plavecký areál Klíše

Kdy: Pondělí (od 13.00) – neděle (vždy od 10.00 hodin)

Kde: Plavecký areál Klíše

Každé první pondělí v měsíci probíhá velký sanitární den, kdy je areál uzavřen po celý den. Skokanský bazén není z důvodu pronájmu veřejnosti k dispozici každé úterý od 19.00 do 20.00 hodin. V pondělí, ve středu a v pátek je ranní plavání od 6.00 do 8.00 hodin.

Městské lázně v Ústí nad Labem

Kdy: Pondělí – pátek od 12.00 do 16.00 hodin, sobota a neděle od 10.00 do 20.00 hodin

Kde: Městské lázně v Ústí nad Labem

Bazén o rozměrech 19 x 7m v secesní budově Městských lázní sloužící veřejnosti již od roku 1908 stále nese historické prvky – např. vysoký klenbový strop zdobený rozetou a arkádami, čímž na své návštěvníky přenáší nejen dobového ducha, ale nabízí až intimní atmosféru. V dopoledních hodinách všedních dnů je využíván převážně mateřskými a základními školami k zajištění plaveckého výcviku dětí, odpoledne pak soukromými subjekty na základě uzavřených smluvních vztahů a k pořádání kurzů plavání pro děti, seniory a nastávající maminky. Veřejnosti je tedy k dispozici ve všední dny v omezené době, nicméně o víkendu se jeho využití žádné meze nekladou. V budově Městských lázní je k dispozici rovněž sauna.

Sloní procházka

Kdy: Každý den

Kde: Zoo Ústí nad Labem

Mezi nejčastější novoroční předsevzetí patří změna životního stylu, zejména zdravější stravování a více pohybu. Příkladem vám může být slonice Delhi, která pohyb rozhodně nezanedbává a pravidelně se vydává na procházku kopcovitým terénem zoo. Přijďte se také protáhnout do zoo a třeba se s ní potkáte. Otevřeno máme na pokladně každý den od 9.00 do 16.00 hodin, v areálu pak můžete zůstat až do 17.00 hodin.

Masarykovo zdymadlo je technicky dokonalé vodní dílo

Kdy: Kdykoliv

Kde: Ústí nad Labem

Za kolik: Zdarma

Pod střekovskou skálou v Ústí nad Labem můžete také v novém roce přejít na druhý břeh Labe a zároveň si přitom prohlédnout technicky dokonalé vodní dílo, zbudované v letech 1923 až 1936, s cílem zajistit splavnost řeky. Součástí Masarykova zdymadla jsou dvě plavební komory, hydroelektrárna se třemi vertikálními Kaplanovými turbínami a také jez, s jehož pomocí lze dosáhnout rozdílu hladin o výšce téměř 10 metrů. Součástí jezu je i rybí přechod. Ke zdymadlu lze dojet autobusem nebo lze jít z centra pěšky. Ideální to je přes střekovskou stranu, kde vede cyklostezka. Jde o nenáročnou procházku.

Vysoký Ostrý slibuje vyhlídku do dáli

Kdy: Po celý rok

Kde: Vysoký Ostrý

Vysoký Ostrý je kopec nad východní částí města Ústí nad Labem a své kouzlo má i v zimě. Vypíná se nad městskými částmi Střekov a Brná nad Labem. Na vrcholku je upravená plošina s rozhledovou mapou, která slouží jako vyhlídkový bod. Za příznivých podmínek jsou odtud vidět nejen údolí řeky Labe, ale také České středohoří a Krušné hory, či dokonce Říp, Bezděz, Ještěd nebo Děčínský Sněžník. Na vrchol vede naučná stezka Pod Vysokým Ostrým. Dlouhá je 8,5 kilometrů a má 16 zastavení s informačními tabulemi. Přístup je sem z Nové Vsi, která je dostupná městskou hromadnou dopravou z Ústí nad Labem.

Procházka k Vaňovskému vodopádu

Kdy: Po celý rok

Kde: Vaňovský vodopád, Vaňov, Ústí nad Labem

Vyrazte se podívat k Vaňovskému vodopádu, je to příjemná procházka. Jedná se o největší vodopád Českého středohoří. Nachází se blízko k městu a je velmi snadno dostupný. Cesta k němu vede do kopce, ale není nijak dlouhá a je snadno schůdná za každého počasí a v jakoukoliv roční dobu. Do Vaňova se dá z centra Ústí dostat autobusem číslo 15.

Rozhledna Radejčín

Kdy: Po celý rok

Kde: Rozhledna Radejčín, Dubice

Pokud hledáte místo kam vyrazit v první den nového roku na výlet, rozhledna Radejčín láká na výhledy do krajiny Českého středohoří. Věž měří 30 metrů, pokud se tedy nebojíte výšek, můžete si z ní užít výhledy na České středohoří s Milešovkou, Říp, zříceninu hradu Kamýk nebo Krušné hory. Od vlakové stanice Radejčín vede žlutá turistická trasa přímo k rozhledně, cesta je dlouhá přibližně kilometr. Autobusem nebo autem můžete dojet i do Dubic odkud je cesta dlouhá 1,5 kilometru.